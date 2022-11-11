 在德国药店买不到小儿退烧糖浆怪谁？ | 经济纵横 | DW | 20.11.2022

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经济纵横

在德国药店买不到小儿退烧糖浆怪谁？

德国药店正在面临药品供应短缺的严重问题。行业联合会分析认为，全球化是造成药品供应短缺的主要原因，德国已将“世界药房”的头衔拱手让给印度和中国。另外，昂贵的能源和原材料价格也大大打击了药厂的生产积极性。

供应链瓶颈让德国的药品供应出现严重问题，药剂师们已经对药品短缺的问题表示担忧。

供应链瓶颈让德国的药品供应出现严重问题，药剂师们已经对药品短缺的问题表示担忧。

（德国之声中文网）无论是儿童退烧药、止咳药、降压药，还是治疗乳腺癌的药物，现在在德国药店想购买这些药物，都有可能遇到缺货的困难。供应链瓶颈让德国的药品供应出现严重问题，药剂师们已经对药品短缺的问题表示担忧。

北威州药剂师协会主席普雷斯（Thomas Preis）对德新社说，从业30年来他从未经历过这样严重的情况。他举例说，用来抑制胃酸分泌的泮托拉唑已经停止供应。人们不得不转而使用奥美拉唑。但是奥美拉唑会与其它药物产生更多的药物相互作用，也就是说药效可能会受到更多的影响。

普雷斯表示，明年的情况可能会更糟。他说：“断供的情况可能会更多。”

对于药店来说，药品短缺是一种困扰，因为药剂师们必须为病人寻找替代药品，或者在某些情况下自己生产药品，但这既费时又费钱。德国联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）目前列出的药品供应短缺的报告大约有300份，但是在德国批准使用的药物大约为10万种。而且大多数短缺的药品都可以找到替代品。该机构认为，目前没有迹象显示出德国药品供应出现普遍严重化的现象。

德国药店里儿童退烧糖浆严重短缺。

德国药店里儿童退烧糖浆严重短缺。

药店和药剂师联合会认为，全球化是造成药品供应短缺的主要原因。欧洲使用的约68%的药物生产原料都来自亚洲。如果亚洲国家出现生产问题、原材料污染或生产停顿，那么德国也会被波及连累。北威州药剂师协会主席普雷斯说，德国曾经是世界的药房，但今天中国和印度变成了世界的药房。在他看来，重要的是将尽可能多的生产线迁回德国。

供应瓶颈的另一个原因是经济压力。昂贵的能源和原材料也是制药业面对的一个问题。在德国，由于药品价格受到管制，药商不能轻易将更高的成本转嫁给病人。就处方药而言，药商必须在药品折扣协议中向医疗保险公司提供优惠价。此外，法定医疗保险公司为药品支付的最高金额也有限制。这些规定的目的都是限制卫生系统的成本，并控制医疗保险费用的增加。

德国史达德制药公司（Stada）是德国最大的非专利药和非处方药供应商之一。能源、运输成本以及原材料价格的上涨都让公司感受到的压力越来越大。但是由于药品折扣协议的存在，药商法将增加的能源成本转嫁出去。该公司CEO戈德施密特（Peter Goldschmidt）说：“这导致某些情况下，药品定价甚至低于生产成本。”

德国仿制药和生物仿制药产业协会Pro Generika表示，扑热息痛糖浆的生产利润是每瓶1.36欧元。一年之内生产扑热息痛糖浆的原材料价格上涨了70%。这导致越来越多的药厂停止生产这种药物。目前只有德国乌尔姆的一家药厂还在生产扑热息痛糖浆。

那么有什么办法可以解决药品供应瓶颈的问题呢？德国史达德制药公司CEO戈德施密特提出，招标合同不要只给与一家药厂，而是给与三家企业。这样做可以加强供应链。同时他认为，将生产线从亚洲迁回欧洲的想法过于简单，“印度或中国生产线都是按照欧洲标准建立的”。此外，药品成本上升的时候，欧洲也可能出现生产停顿和瓶颈，会引发“价格爆炸”。

（德新社）

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