在德国联邦议院，他代表少数民族的权益

（德国之声中文网）德国联邦议院的每一位议员都有政党机器的支持：一个由工作人员、行政人员、对外发言人以及许多议员组成的庞大网络。这给了议员们一种归属感，有如一个政治家园。

每个议员皆是如此？那也不尽然。史蒂芬·塞德勒（Stefan Seidler）恐怕是一个例外。这位42岁的议员来自德国最北部的弗伦斯堡--石勒苏益格-荷尔斯泰因州（简称石荷州）的第三大城市，与丹麦接壤。去年9月的选举中，他赢得了联邦议院席位。

联邦议院唯一的少数民族代表

很多人可能还不知道，根据法律，德国有四个获国家认可的少数民族：索布人、丹麦人、弗里斯兰人和德国的辛提人和罗姆人。

石荷州北部约有5万德国人认为自己是丹麦人。他们讲丹麦语，并将孩子送到丹麦上幼儿园和入学。然后是弗里斯兰人，居住在石荷州和下萨克森州的德国北海沿岸。第三个是索布人，一个主要居住在东部萨克森州和勃兰登堡州的群落，大约有6万人。第四个就是德国的辛提人和罗姆人社区，估计有7万人，主要居住在一些大城市。

德国和丹麦战后关系的里程碑是1955年的《波恩-哥本哈根宣言》，它为"二战"之后两国的和解开辟了道路。宣言规定，边境两侧少数民族的政治代表人数可以不受5%当选门槛的限制，以保护少数民族的权益。这意味着，该党只需赢得一个议席所需的平均票数就够了。

少数民族中，只有石荷州的丹麦人和弗里斯兰人有一个政党，即"南石勒苏益格选民联合会（SSW）"。

在德国的新议会中，少数民族的席位并不容易赢得。换算选举当天的投票率，需要赢得3.3万到3.8万票。但塞德勒轻松地达到超过了这个目标--这意味着他现在有权拥有四名工作人员，其中两名在柏林，另外两名在弗伦斯堡的选区办公室。

塞德勒认为自己也是在在联邦议院没有代表的辛提人、罗姆人和索布人的代言人。

塞德勒和他的政党不厌其烦地指出，他们的目的不是重启旧有的创伤或激起怨恨。石勒苏益格北部领土确实曾经属于丹麦，但那是几个世纪以前的事了。

塞德勒说，他的首要任务是尊重和探索文化、语言和多元价值。"我和所有的少数民族都有良好的联系：丹麦人、弗里斯兰人、索布人、辛提人和罗姆人。"他说，"我也和国外的德国少数民族有联系。"德国之外的少数族裔很高兴有人花这么多时间来提醒人们少数民族的真正含义。

索布人是德国东南部的一个少数民族

斯堪的纳维亚的实用主义

塞德勒所在的地区，最有争议的问题是能源，尤其是风力发电。

他指出："尽管我们已经竭尽全力为德国其他地区提供绿色电力，但北部人民却要支付最高的电价。"

塞德勒的另一个重要任务是在确保北部与德国经济的其他地区齐头并进。塞德勒坚持认为，这并不是说 "让石勒苏益格-荷尔斯泰因再次伟大！""我们想要的只是公平地分享蛋糕。"

去年12月的一天，塞德勒在联邦议院发表了他的第一次演讲。就在同一天，肖尔茨当选为德国新总理。

塞德勒的目标是为联邦议院带来更多斯堪的纳维亚式的实用主义和冷静。但他毫不怀疑，在未来的几年里，他的工作可能会一场非常孤独的斗争。

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