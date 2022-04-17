在德国真有那么多人支持普京？

居住在德国的使用俄语者数量超过300 万。上月底以来，数个德国城市大街上一再出现由数百辆汽车组成的示威车队，反对所谓在德国受到种族歧视。其实，这是一场基于谎言的伪抗议，为普京的宣传机器帮腔。
（德国之声中文网）那该是他的荣耀时刻。 2022 年 3 月 3 日，也就是俄罗斯入侵乌克兰的第八天，无名德国博主勒内· H.（ Rene H.） 在 TikTok 频道上发布了一段视频，上面，他以流利俄语向俄罗斯总统普京致意。他说：“亲爱的普京先生！我很抱歉欧洲国家不理解你（......）我会为任何在这里为你走上街头的人感到高兴。但问题是（......）在这里，举俄罗斯国旗会立即被捕。为什么欧洲人不了解乌克兰和俄罗斯之间的冲突是什么？我完全支持您。那里（编注：在乌克兰）只有法西斯和猪, 泽连斯基该被除掉。“
这位德国普京理解者的视频在网上疯传，吸引了世界各地许多关注亲克里姆林宫媒体的俄语用户。克里姆林宫第一频道“Pervyj Kanal”报道了这位敢于公开支持俄罗斯的“勇敢的德国人”。在德国展示俄罗斯国旗并不构成逮捕理由。勒内· H.当然是在撒谎。但这并不重要。此时，欧盟和美国正因俄罗斯发动侵略乌克兰战争而对之实施严厉制裁，以对普京施压，迫使其尽快从乌克兰撤军。
一个月后，勒内· H. 和他的俄罗斯-德国朋友克里斯蒂安· F.（ Christian F.）一起策划组织起一支车队。
4 月 3 日，约 400 辆汽车，其中大部分悬挂俄罗斯、苏联和德国国旗，在柏林大街上行进。众多行人为此震惊，不少人高喊“耻辱！”，并示以中指，一些妇女掉下眼泪，因为，这一车队抗议活动举行当天正值俄军在布恰（ Butscha ）犯下涉嫌战争罪行图片传遍全球之时。
当汽车驶过她家门前马路时，埃里卡· B. （Erika B.）愤怒喊道： “你们怎么能这样？在乌克兰，人们正在死亡。……你们生活在平行世界里！” 埃里卡· B. 自己是俄罗斯裔德国人。
两个世界碰撞。车队参与者显得无法理解旁人为何如此激愤。他们说，“我们是为了和平”。不过，若深问一下，便得知，他们说的是俄军取胜后的和平。 一位老年妇女称：“真相在俄罗斯这边。” 一中年男子说： “要不是北约作梗，我们就能和乌克兰和平相处！那里都是纳粹分子。” 一位身穿印有普京肖像的 T 恤的男士称：“我们来这里，是为支持俄罗斯。我们不会置我们的人民于不顾。” 另一名女青年补充道： “我不明白，怎么谁都突然反对普京了。他是要以这次特殊军事行动结束自 2014 年持续迄今的顿巴斯战争。他是我的总统。” 这位女性本人8年前从西伯利亚来到德国。
这次车队游行的视频画面，也在中国的社交上广为流传。一定程度上造成了“在德国有许多人支持普京”的印象。然而事实是这样的吗？
俄罗斯反对派运动“支持民主”（Demokrati-Ja）成员在柏林组织了自己的抗议活动，对着车队高举乌克兰国旗。亚历克斯· S. （Alex S. ）是其中一员。他的乌克兰亲戚不得不逃亡柏林，在他的公寓里避难。他试图用自己的身体阻挡车队。他高喊： “这是一种宣传行动！不要脸！”。不过，他的声音被淹没了。
移民问题研究专家帕纳吉奥提蒂斯（ Jannis Panagiotidis ）相信，德国国内四分之一的俄语使用者可能受到克里姆林宫宣传的影响。自入侵开始，基社盟成员绍贝特（ Medina Schaubert ）(CDU) 一直在观察说俄语的人们如何大量消费所谓的仇视俄罗斯现象的虚假报道。约有 3万后期迁移来德的俄罗斯德国人居住在柏林的马尔仓恩-海勒斯多夫区（Marzahn-Hellersdorf）。绍贝特的组织“愿景”（Vision e.V. ）在这个区从事移民融入工作。她指出，这些移民中有很多人多年来只消费俄语媒体，特别容易受到激进的俄罗斯官方意识形态影响。在俄罗斯-德语“横向思维者”的众多 Telegram 聊天室中，关于德国国内普遍存在“俄罗斯仇恨”的消息，像野火一样延烧。这些消息多为虚构，旨在煽动情绪，并火上浇油。仅“德俄友谊”频道的订购客户就超过3万。
绍贝特发现，眼下的现象与 2016 年“丽莎案”（ Fall Lisa"）有类似模式，——当年，一名未成年俄罗斯-德国女孩遭难民强奸的虚构消息引起轰动。后来发现，俄罗斯和德国的右翼、克里姆林宫附属网络是这场运动的幕后黑手。 德国右翼政党“德国选项党”（AfD）便利用舆情，试图在后期迁德的俄罗斯-德国移民那里拿到选票。
绍贝特在接受德国之声采访时表示，她无法理解，在发生了这一事件后，德国国内为何不禁止俄罗斯国家媒体频道。她说，这和新闻自由无关，“因为，它们不是媒体，是宣传工具。”
与此同时，在右翼 Telegram 社群中，一则短信消息广泛传播。消息称，一男孩被要求在全班同学面前表示要同普京保持距离。聊天室中，这被解释为俄罗斯仇视和“心理暴力”。斯图加特一名俄罗斯-德国女学生对着一名横向思维 YouTuber 的镜头称，历史课上只谈战争，俄罗斯人被称作狗屎， “大家都只高喊‘光荣归于乌克兰’。有一天，我们在这里会像在乌克兰讲俄语的人一样受恐吓。”
政治学家和俄罗斯问题专家里费尔（ Felix Riefer ）指出，克里姆林宫在战争期间滥用其在德国的宣传网络并不奇怪。他说， “俄罗斯正对乌克兰发动灭绝战，并将之视为对整个西方的战争。普京和俄罗斯统治精英认为这是一场生死之战，称他们的侵略战争是自卫战争。”
回到向普京发送视频信息的德国博主勒内· H.。在柏林车队抗议活动受指责后，他删除了他上传 TikTok 频道的所有视频。不过，仍能找到他在 2022 年 2 月 22 日俄罗斯入侵开始前两天建立的网站。在那里，他用德语散布关于乌克兰战争的虚假信息。勒内· H. 显然是一位在德国传播克里姆林宫宣传的横向思维者。
多年来，一位不愿透露姓名的活动人士一直在观察，一些组织和媒体如何试图按照克里姆林宫的意识形态操纵德国人民。她告诉德国之声， “从社交媒体上的视频中，我注意到，第一次亲俄集会的海报和演讲者部分相同。……他们奔走各地，以动员当地人，并提出'俄罗斯人在德国被欺负‘问题。” 她强调，“谎言重复千遍，就有人相信。”
4 月 9 日，在斯图加特举行的一次亲俄集会上，示威者举起数条专业制作的红色横幅，其中一幅上印着前车臣残暴统治者卡迪洛夫（ Achmad Kadyrow ）的话：“我历来为我的人民骄傲。” 这次示威也申报为旨在保护讲俄语人的集会。又有数百人参加。——鉴于德国国内生活有 300 万讲俄语的人，其数量不算多。
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为了抵制俄罗斯入侵乌克兰，德国前总统高克的一句“为了自由，我们也可以受点冻”，曾鼓舞了不少德国民众。不过从最新的民意调查结果来看，如今大部分德国人不愿为自由受冻。
有批评称，正是因为默克尔当政时期对俄罗斯采取的绥靖政策，才使得普京得以日益做大，直至发动侵略战争。曾长期担任德国外交部长、现任德国联邦总统的施泰因迈尔坦承自己当年参与制定的对俄政策存在错误。