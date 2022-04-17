在德国真有那么多人支持普京？

（德国之声中文网）那该是他的荣耀时刻。 2022 年 3 月 3 日，也就是俄罗斯入侵乌克兰的第八天，无名德国博主勒内· H.（ Rene H.） 在 TikTok 频道上发布了一段视频，上面，他以流利俄语向俄罗斯总统普京致意。他说：“亲爱的普京先生！我很抱歉欧洲国家不理解你（......）我会为任何在这里为你走上街头的人感到高兴。但问题是（......）在这里，举俄罗斯国旗会立即被捕。为什么欧洲人不了解乌克兰和俄罗斯之间的冲突是什么？我完全支持您。那里（编注：在乌克兰）只有法西斯和猪, 泽连斯基该被除掉。“

这位德国普京理解者的视频在网上疯传，吸引了世界各地许多关注亲克里姆林宫媒体的俄语用户。克里姆林宫第一频道“Pervyj Kanal”报道了这位敢于公开支持俄罗斯的“勇敢的德国人”。在德国展示俄罗斯国旗并不构成逮捕理由。勒内· H.当然是在撒谎。但这并不重要。此时，欧盟和美国正因俄罗斯发动侵略乌克兰战争而对之实施严厉制裁，以对普京施压，迫使其尽快从乌克兰撤军。

来自平行社会的车队

一个月后，勒内· H. 和他的俄罗斯-德国朋友克里斯蒂安· F.（ Christian F.）一起策划组织起一支车队。

4 月 3 日，约 400 辆汽车，其中大部分悬挂俄罗斯、苏联和德国国旗，在柏林大街上行进。众多行人为此震惊，不少人高喊“耻辱！”，并示以中指，一些妇女掉下眼泪，因为，这一车队抗议活动举行当天正值俄军在布恰（ Butscha ）犯下涉嫌战争罪行图片传遍全球之时。

当汽车驶过她家门前马路时，埃里卡· B. （Erika B.）愤怒喊道： “你们怎么能这样？在乌克兰，人们正在死亡。……你们生活在平行世界里！” 埃里卡· B. 自己是俄罗斯裔德国人。

俄罗斯侵略战争的支持者和反对者同时出现在柏林街头

两个世界碰撞。车队参与者显得无法理解旁人为何如此激愤。他们说，“我们是为了和平”。不过，若深问一下，便得知，他们说的是俄军取胜后的和平。 一位老年妇女称：“真相在俄罗斯这边。” 一中年男子说： “要不是北约作梗，我们就能和乌克兰和平相处！那里都是纳粹分子。” 一位身穿印有普京肖像的 T 恤的男士称：“我们来这里，是为支持俄罗斯。我们不会置我们的人民于不顾。” 另一名女青年补充道： “我不明白，怎么谁都突然反对普京了。他是要以这次特殊军事行动结束自 2014 年持续迄今的顿巴斯战争。他是我的总统。” 这位女性本人8年前从西伯利亚来到德国。

这次车队游行的视频画面，也在中国的社交上广为流传。一定程度上造成了“在德国有许多人支持普京”的印象。然而事实是这样的吗？

四分之一俄语使用者受克里姆林宫宣传影响

俄罗斯反对派运动“支持民主”（Demokrati-Ja）成员在柏林组织了自己的抗议活动，对着车队高举乌克兰国旗。亚历克斯· S. （Alex S. ）是其中一员。他的乌克兰亲戚不得不逃亡柏林，在他的公寓里避难。他试图用自己的身体阻挡车队。他高喊： “这是一种宣传行动！不要脸！”。不过，他的声音被淹没了。

一名反示威者想要阻止亲俄车队的行动

移民问题研究专家帕纳吉奥提蒂斯（ Jannis Panagiotidis ）相信，德国国内四分之一的俄语使用者可能受到克里姆林宫宣传的影响。自入侵开始，基社盟成员绍贝特（ Medina Schaubert ）(CDU) 一直在观察说俄语的人们如何大量消费所谓的仇视俄罗斯现象的虚假报道。约有 3万后期迁移来德的俄罗斯德国人居住在柏林的马尔仓恩-海勒斯多夫区（Marzahn-Hellersdorf）。绍贝特的组织“愿景”（Vision e.V. ）在这个区从事移民融入工作。她指出，这些移民中有很多人多年来只消费俄语媒体，特别容易受到激进的俄罗斯官方意识形态影响。在俄罗斯-德语“横向思维者”的众多 Telegram 聊天室中，关于德国国内普遍存在“俄罗斯仇恨”的消息，像野火一样延烧。这些消息多为虚构，旨在煽动情绪，并火上浇油。仅“德俄友谊”频道的订购客户就超过3万。

一桩旧案的回忆

绍贝特发现，眼下的现象与 2016 年“丽莎案”（ Fall Lisa"）有类似模式，——当年，一名未成年俄罗斯-德国女孩遭难民强奸的虚构消息引起轰动。后来发现，俄罗斯和德国的右翼、克里姆林宫附属网络是这场运动的幕后黑手。 德国右翼政党“德国选项党”（AfD）便利用舆情，试图在后期迁德的俄罗斯-德国移民那里拿到选票。

绍贝特在接受德国之声采访时表示，她无法理解，在发生了这一事件后，德国国内为何不禁止俄罗斯国家媒体频道。她说，这和新闻自由无关，“因为，它们不是媒体，是宣传工具。”

观看视频 02:43 支援乌克兰：柏林响起“和平之声”

与“横向思维者”结盟

与此同时，在右翼 Telegram 社群中，一则短信消息广泛传播。消息称，一男孩被要求在全班同学面前表示要同普京保持距离。聊天室中，这被解释为俄罗斯仇视和“心理暴力”。斯图加特一名俄罗斯-德国女学生对着一名横向思维 YouTuber 的镜头称，历史课上只谈战争，俄罗斯人被称作狗屎， “大家都只高喊‘光荣归于乌克兰’。有一天，我们在这里会像在乌克兰讲俄语的人一样受恐吓。”

政治学家和俄罗斯问题专家里费尔（ Felix Riefer ）指出，克里姆林宫在战争期间滥用其在德国的宣传网络并不奇怪。他说， “俄罗斯正对乌克兰发动灭绝战，并将之视为对整个西方的战争。普京和俄罗斯统治精英认为这是一场生死之战，称他们的侵略战争是自卫战争。”

回到向普京发送视频信息的德国博主勒内· H.。在柏林车队抗议活动受指责后，他删除了他上传 TikTok 频道的所有视频。不过，仍能找到他在 2022 年 2 月 22 日俄罗斯入侵开始前两天建立的网站。在那里，他用德语散布关于乌克兰战争的虚假信息。勒内· H. 显然是一位在德国传播克里姆林宫宣传的横向思维者。

现场动员

多年来，一位不愿透露姓名的活动人士一直在观察，一些组织和媒体如何试图按照克里姆林宫的意识形态操纵德国人民。她告诉德国之声， “从社交媒体上的视频中，我注意到，第一次亲俄集会的海报和演讲者部分相同。……他们奔走各地，以动员当地人，并提出'俄罗斯人在德国被欺负‘问题。” 她强调，“谎言重复千遍，就有人相信。”

勒内· H.（ Rene H.） 在 TikTok 频道上发布了一段亲俄信息视频

4 月 9 日，在斯图加特举行的一次亲俄集会上，示威者举起数条专业制作的红色横幅，其中一幅上印着前车臣残暴统治者卡迪洛夫（ Achmad Kadyrow ）的话：“我历来为我的人民骄傲。” 这次示威也申报为旨在保护讲俄语人的集会。又有数百人参加。——鉴于德国国内生活有 300 万讲俄语的人，其数量不算多。

跌宕起伏的德俄关系 基辅罗斯时期 中世纪早期的基辅罗斯时期被认为是俄罗斯和乌克兰的前身，当时斯拉夫人、波罗的海沿岸各族和芬兰都松散的合并于其中。日耳曼传教士最终被外交官所取代。这幅油画描绘的是弗拉基米尔王子987年接受洗礼的情景，如今，这幅画悬挂在基辅的大教堂。

跌宕起伏的德俄关系 与日耳曼骑士的贸易和交锋 中世纪晚期，俄罗斯处于蒙古的统治之下，但与汉萨同盟之间的贸易依然活跃。这幅画描绘了1242年的一场“冰之战”，在冰冻的楚德湖面上，俄罗斯人击败了条顿骑士团(Teutonic knights)。二战前夕，知名导演爱森斯坦(Sergei Eisenstein)将这场战斗改编成了一部爱国主义俄罗斯史诗。

跌宕起伏的德俄关系 来自德国的女沙皇 叶卡捷琳娜二世亦称叶卡捷琳娜大帝，她出生于普鲁士，是彼得三世之妻。1762年，彼得三世在宫廷政变中被罢黜，叶卡捷琳娜即位成为沙皇。她在位期间见证了俄罗斯启蒙运动，其自由、平等和理性的理念得到这位君主的支持。

跌宕起伏的德俄关系 联手对抗拿破仑 与欧洲许多君主制国家一样，普鲁士和俄罗斯在对抗拿破仑的军事行动中找到了共同的目标。1812年，一名普鲁士将军和一名出生在德国的俄罗斯帝国将军签署了陶罗根公约(Convention of Tauroggen)，许多普鲁士士兵都在俄罗斯帝国陆军服役。

跌宕起伏的德俄关系 第一次世界大战 1913年，德皇威廉二世(右)邀请他的堂兄沙皇尼古拉斯二世到柏林参加他女儿的婚礼。不过一年后，两国开战。四年后，两人都失去了王位，尼古拉于1918年被处决。数以百万计的俄罗斯人和德国人在战争中丧生，这两个国家都对西方盟国强加的条款感到不满。

跌宕起伏的德俄关系 第二次世界大战 1939年8月，希特勒和斯大林的外长冯·里宾特洛普(左)和维亚切斯拉夫·莫洛托夫分别代表双方签署了《苏德互不侵犯条约》。次月，两个国家都入侵了波兰。1941年，德国单方面毁约，以巴巴罗萨行动(Operation Barbarossa)入侵苏联。近1400万俄罗斯人和680万乌克兰人在战争中丧生。

跌宕起伏的德俄关系 著名一吻 二战纳粹战败投降，东德成为苏联的势力范围。1979年，苏联领导人勃列日涅夫(Leonid Brezhnev)到访东德，他和当时东德领导人昂纳克(Erich Honecker)之间的“社会主义兄弟之吻”成为许多艺术家的再创作题材。许多东德人是学习俄语长大的，直到今天，来自原东德地区的许多人比西德地区民众对俄罗斯人和俄罗斯总统普京抱有更多的理解和好感。

跌宕起伏的德俄关系 维利·勃兰特的东方政策 1969年至1974年，维利·勃兰特(Willy Brandt)担任联邦德国总理，任期内，他试图与共产主义国家实现关系正常化，这种友好关系后来被称为“东方政策”(Ostpolitik)。1970年勃兰特(中间左)与当时的俄罗斯总理柯西金(中间右)签署了《莫斯科条约》，承认东德并暂时放弃了统一东西德的目标，以换取和平。

跌宕起伏的德俄关系 还是朋友？ 1989年6月，苏联领导人戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）访德时，德国《图片报》相关报道的标题亲切地称他为 "戈尔比，戈尔比！"，德国对戈尔巴乔夫相当抱有好感，因为正是他直接促成了苏联的解体。对德国人来说，他曾经是，现在也是，使国家和平统一成为可能的英雄。

跌宕起伏的德俄关系 通过贸易实现转型？ 德俄关系在后苏联时代不断发展，德国总理施罗德和默克尔都希望不断深化双方贸易关系能紧密两国的联系，通过这种方式促使俄罗斯转型。施罗德倡议推动了北溪管道项目，但该项目受到争议，反对者认为该项目使德国过于依赖俄罗斯的天然气。 作者: Ben Knight



出于安全原因，文章作者使用了笔名。德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。