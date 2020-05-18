 在德国投资项目数量排名：中国首次跌出前三 | 经济纵横 | DW | 20.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

在德国投资项目数量排名：中国首次跌出前三

根据德国联邦外贸与投资署的统计，2019年在德国新注册投资项目最多的国家分别是美、英、瑞。中国十年来首次跌出前三名，屈居第四。该机构表示，这与中国近年来控制资本外流，专注于本国创新发展有关。

Deutschland ausländische Unternehmen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

资料图片：德国机器人制造商库卡Kuka被美的集团收购

DW.COM

德国最大私营金融企业——德意志银行新获一个大股东，股市振奋。新股东是总部位于美国洛杉矶的投资公司——资本集团（Capital Group）。由此，德银董事长泽温更可坚定改组银行的信心了。 (08.02.2020)

德国仍是国际投资者的重要投资目的地，但受青睐程度有所下降。一项研究显示，作为投资地点，德国有传统优势，但也存在“短板”。 (09.06.2019)

本周一（5月20日）公布的一项问卷调查结果显示，中国投资人在西方不受欢迎。德国亦不例外。 (21.05.2019)

（德国之声中文网）数十年来，中国首次跌出了在德投资最多的前三名。根据路透社从德国联邦外贸与投资署获悉的数据，2019年，中资在德国注册新成立的公司项目仅有154个，这已经是相关数字连续第四年下滑，并且降到了2016年水平的差不多一半。从2009年德国开始统计相关数据以来，这是中国首次跌出最大投资国的前三甲，落到第四名。美国仍然稳居榜首（新注册302个项目），英国（185个项目）和瑞士（184个项目）分列亚季军。

"中国政府对资本出口进行了规范管理"，德国联邦外贸与投资署总经理赫尔曼（Robert Hermann）对路透社表示，"他们越来越重视让资本更多地留在本国。"由于中美贸易战的影响，中国2019年经济增长率也降到30年来的最低水平。"因此目前（中国投资）主要聚焦本国市场。中国希望大力推动技术创新和基础设施建设。"赫尔曼认为，这就解释了为什么中国对德国投资越来越少的趋势。不过中国在德国仍然对研发以及生产投资了大量的资金，这一领域占到中国对德国投资总额的将近四分之一，在各个领域中尤为突出。

观看视频 02:12

疫情下的中德合作项目

在过去的一年中，一共有1851家外国企业在德国开设分支机构，与2018年相比下降了10%。这些投资项目创造的新就业岗位却从前年的24000个增加到了42000个。不过这也和几个大型投资项目息息相关，比如电动汽车制造上特斯拉在勃兰登堡州建厂，吉利汽车在黑森州的投资，以及中国电池生产商宁德时代（Catl）在图林根设厂等。此外，德国所吸引的外国投资总额也有所上升，从2018年的48亿欧元增长到51亿欧元。大多数投资商都来自信息和通讯技术产业，其次是企业咨询、金融服务和消费产品等行业。

"美国仍然是德国吸引外国投资的最重要来源"，赫尔曼表示。他指出，美国的税收改革也为此做出了一定贡献。"通过这一改革，企业会掌握更多的资本，从而可以用来投资和扩大业务。"目前发展迅猛的是来自英国的投资。从2016年，也就是英国进行脱离欧盟的全民公投的那一年开始，英国企业在德国投资设厂的新项目数量就持续增长。赫尔曼认为，这一发展趋势不仅和英国脱欧有关："还有很多英国企业在尝试扩大业务，希望在欧洲大陆也占据一席之地。"

 

雨涵/苗子（路透社）

相关内容

Symbolbild USA-China-Handelskrieg

德语媒体：超级大国？中国还不够格 18.05.2020

面对中美两国间目前的紧张关系，欧洲应该怎样面对北京和华盛顿？《每日镜报》进行了分析并提出了建议。《新苏黎世报周日版》一篇评论则指出，虽然中国很可能比西方国家更快地从新冠危机中恢复过来，但中国缺乏超级大国的魅力，难以在世界舞台上取代美国的地位。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德国人对中国好感度上升 对美国看法变差 18.05.2020

德国科尔伯基金会新近做出的一项调查研究显示，新冠疫情之下，73%的德国人对美国的印象不佳。相比之下，只有36%的德国人对中国的印象变得更差。

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell

德语媒体：疫情加速欧中关系变化 17.05.2020

《法兰克福汇报》发表欧盟首席外交官的客座评论，聚焦疫情下的欧中关系。《世界报》则关注即将召开的世界卫生组织大会，并认为德国对台湾的支持不够给力。

广告
USA | Facebook Video Chat | Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/Kyodo)

扎克伯格：我担心中国模式在世界扩散

欧洲委员会正在加紧制定《数字服务法案》。脸书创始人扎克伯格希望欧盟带头制定科技监管的全球标准，避免出现有些国家仿效中国模式的风险。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  