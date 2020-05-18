在德国投资项目数量排名：中国首次跌出前三

（德国之声中文网）数十年来，中国首次跌出了在德投资最多的前三名。根据路透社从德国联邦外贸与投资署获悉的数据，2019年，中资在德国注册新成立的公司项目仅有154个，这已经是相关数字连续第四年下滑，并且降到了2016年水平的差不多一半。从2009年德国开始统计相关数据以来，这是中国首次跌出最大投资国的前三甲，落到第四名。美国仍然稳居榜首（新注册302个项目），英国（185个项目）和瑞士（184个项目）分列亚季军。

"中国政府对资本出口进行了规范管理"，德国联邦外贸与投资署总经理赫尔曼（Robert Hermann）对路透社表示，"他们越来越重视让资本更多地留在本国。"由于中美贸易战的影响，中国2019年经济增长率也降到30年来的最低水平。"因此目前（中国投资）主要聚焦本国市场。中国希望大力推动技术创新和基础设施建设。"赫尔曼认为，这就解释了为什么中国对德国投资越来越少的趋势。不过中国在德国仍然对研发以及生产投资了大量的资金，这一领域占到中国对德国投资总额的将近四分之一，在各个领域中尤为突出。

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在过去的一年中，一共有1851家外国企业在德国开设分支机构，与2018年相比下降了10%。这些投资项目创造的新就业岗位却从前年的24000个增加到了42000个。不过这也和几个大型投资项目息息相关，比如电动汽车制造上特斯拉在勃兰登堡州建厂，吉利汽车在黑森州的投资，以及中国电池生产商宁德时代（Catl）在图林根设厂等。此外，德国所吸引的外国投资总额也有所上升，从2018年的48亿欧元增长到51亿欧元。大多数投资商都来自信息和通讯技术产业，其次是企业咨询、金融服务和消费产品等行业。

"美国仍然是德国吸引外国投资的最重要来源"，赫尔曼表示。他指出，美国的税收改革也为此做出了一定贡献。"通过这一改革，企业会掌握更多的资本，从而可以用来投资和扩大业务。"目前发展迅猛的是来自英国的投资。从2016年，也就是英国进行脱离欧盟的全民公投的那一年开始，英国企业在德国投资设厂的新项目数量就持续增长。赫尔曼认为，这一发展趋势不仅和英国脱欧有关："还有很多英国企业在尝试扩大业务，希望在欧洲大陆也占据一席之地。"

雨涵/苗子（路透社）