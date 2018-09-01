 在德国工作挣钱 为啥还不开心？ | 非常德国之学业职场 | DW | 06.09.2018

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非常德国之学业职场

在德国工作挣钱 为啥还不开心？

一项研究结果表明，德国是一个十分具有吸引力的工业产地，能够为外国员工提供良好的就业机会。然而他们在这里并不感到惬意。特别是与其它国家相比，德国在当地的外籍就业者眼中甚至是一个很糟糕的国家。

Deutschland ausländische Arbeitskräfte (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

除了护工领域之外，德国还有很多岗位需要外籍人员

（德国之声中文网）昂贵的房租、幼儿园位置的极度匮乏以及生活费用不断攀升，这些不仅是令德国人，而且也是令在德国生活和工作的外国人关注并抱怨的话题。不过这些问题并非是外籍员工所面临的最大挑战。在他们看来，首先需要改善的是德国人对外国人的不友善态度。

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这是为在国外就业者提供服务的网络平台"InterNations"通过调查得出的结论。而且这个调查结果也并非新鲜。近年来，外籍就业者一直在抱怨德国的排外气氛。只不过此次调查的结果更糟糕：在排名榜上的68个国家中，德国人对外国人的友善程度仅排名第36位。而在2014年，德国还位居第12位。

有关移民的辩论加深了这一印象

"InterNations"的负责人齐克（ Malte Zeeck）向德国之声表示，在德国的受访者中，56%的人表示很难与当地居民交朋友。而在全球范围内，只有36%的受访者表示在他们的新故乡遇到交友难的问题。谈到德国在这方面排名下降的问题，齐克认为或许正是"对移民问题的公开讨论让外籍人产生了当地人缺乏友善，自己不受欢迎的感觉。"

不过德国作为工业产地的良好声誉仍是难以动摇。联邦德国始终是受到外籍就业者追捧的就业地点。原因是这里的工作似乎比较稳定、供应有保障，而且经济发展迅速。德国柏林经济研究所负责人弗拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）也证实了这一点。他向德国之声表示，在过去的30年中，每年有将近30万来自欧盟国家的人移民德国，因为"这里有着良好的就业和受培训的机会。"弗拉茨舍尔相信今后仍将如此。

没有移民就没有经济繁荣

由于德国专业人才匮乏，因此外籍专业人才对德国来说尤其重要。特别是考虑到人口的变化，德国必须努力做到对外国人更加宽容。 德国经济研究所负责人明确表示："如果没有最近十年或者十五年来其他欧洲国家数百万人的强势移民，就不会有今天的经济繁荣。"

为了建设更美好的未来，德国人必须对外国就业者更加宽容。 经济专家弗拉茨舍尔说："如果在德国不仅可以找到好工作，而且也被接纳，那些在世界任何地方都会有很多选择的优秀人才将会只选择前来德国。"但是我们却常常对这些人设置太多和太高的路障。"

Deutschland ausländische Arbeitskräfte (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

在勃兰登堡州，来自罗马尼亚的工人在菜园里采摘成熟的黄瓜

巴林是赢家

沙漠国家巴林对待外籍人材的态度则完全不同。根据"InterNations"机构的调查，沙漠王国巴林对待外籍工人的友善态度在全球排名第一。外国人在这里都有一种宾至如归的感觉。他们对在当地的工作感到满意。排名第二位的台湾外籍就业者也有类似的感觉。"InterNations"机构的负责人齐克说："这里的生活质量尤其获得高度评价。"

在所进行的第5次相关调查中，调查人员对187个国家中的18000多名外籍就业者在国外的境况进行了询问。调查内容不仅包括受访者的生活费用，而且也包括他们的个人生活感受。 生活在德国的外籍就业者中有1692人参与了调查。列入调查名单的每个国家至少要有75名受访者参与投票表决，表决结果是68个国家进入排行榜。

爱沙尼亚：数字化的先驱

今年首次将"数字化生活"的质量作为调查的一个类别。德国在这方面的排名也很落后。在数字化领域，相比之下爱沙尼亚则成为数字化的先驱。该国的儿童很早就了解到网络安全的重要性，所有公民都可以通过数字化方式完成其行政工作。

根据调查结果，德国在数字化方面排名第53位。"InterNations"机构的负责人齐克说："只有29%的受访者表示在家中可以轻松地快速上网。"而在全球范围内，在家可以轻松快速上网的受访者占41%。 齐克说："在使用手机或者在无现金支付方面，这里的评分也非常差。"不过齐克表示该领域也将迅速得到改进。他表示："对政府的应用和管理程序实行数字化并增添英语标识，提高互联网网速以及实行无现金支付，这些都是可以解决的。"

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    德国企业为难民提供职业培训机会

    向就业市场进军

    全球最大的化工企业巴斯夫（BASF）准备招录50名难民，为他们提供职业培训。这50个人需要先在语言班和文化课上学习一年，在这之后可以参加职业培训或者直接开始就业。巴斯夫公司在德国境内的雇员人数就已经达到近5万人。

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    德国企业为难民提供职业培训机会

    在戴姆勒公司实习

    上周以来40名新来的实习生开始在戴姆勒公司实习。这些实习生都是难民，他们将在14周的时间内学习生产流程中的一些简单工作。德国联邦劳动局负责介绍一些“过渡性实习”并且负担前6周的费用。在这些实习生实习的后8周，戴姆勒公司将支付最低工资，同时还为这些实习生交纳语言班所需费用。

  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    德国企业为难民提供职业培训机会

    网上求职

    今年9月以来，德国电信在专门为难民提供就业机会的网络平台“workeer”上提供70个实习位置。这些实习岗位的报酬按照实习时间的长短分为定额制和最低工资制。另外德国电信还打算从明年开始为难民增加100个职业培训岗位。目前在德国范围内德国电信的雇员数量为12万人。

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    德国企业为难民提供职业培训机会

    电子技术培训

    已经拥有一些职业经验的难民可以在德国铁路公司参加时间较短的职业培训，结业后可以成为受到承认的电子技师。这项专业技能培训为期两年半，比规定时间减少了一年。目前参加这一培训项目的难民人数为15人，之后还会有9人加入。德国铁路方面表示，24人结束培训后都可以留在德国铁路工作。

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    德国企业为难民提供职业培训机会

    语言班配合实习

    西门子公司到目前为止为难民提供了10个实习岗位。明年该公司计划将面向难民的实习岗位数量增加到100个。另外西门子公司还准备为这么获得实习机会的难民提供相关的语言班。西门子公司是德国境内第7大公司。

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    德国企业为难民提供职业培训机会

    高素质难民的就业机会

    软件公司SAP计划明年为难民提供至少100个实习机会。但是获得这些实习机会的难民需要具备高等教育背景或者相等水平的资质。SAP公司还计划提供10个半工半读的经济信息学专业就读机会。

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    德国企业为难民提供职业培训机会

    中小企业来助力

    雇佣难民对于企业来说往往也意味着额外的开支。接受职业培训的人和实习生当然也需要面对未来诸多的不确定性。尽管如此，除了大型企业现在也有越来越多的中小型企业开始为难民提供入行就业的机会。

    作者: Mara Bierbach


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德国企业为难民提供职业培训机会

包括巴斯夫、西门子、SAP等多家大型企业在内的德国企业推出一系列职业培训和实习机会，帮助难民尽快在德国步入职业生涯。 (18.11.2015)  

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