 在德国工作几小时算失业？ | 经济纵横 | DW | 07.06.2023

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经济纵横

在德国工作几小时算失业？

自主从业、在雇佣关系中就业、失业，这些都是有区别的概念。德国联邦劳动局新闻处工作人员向德国之声解释了，他们是如何统计失业率这一数字的。

Deutschland Klempner

如果在德国从事手工业作为自由职业者，那么不必缴纳社保，也不在劳动局统计的就业人口范围内。只要不去登记失业，那么，也不会被纳入失业率的统计中。

（德国之声中文网）单从就业来讲，在德国就有两种不同的定义。德国联邦劳动局新闻处的施瓦布（Olga Schwalbe）女士介绍说，按照国际劳工组织（ILO）对于"从业"（Erwerbstätigkeit）的定义，15岁以上的人每周至少一小时接受报酬从事某个行业的工作，或者作为自由职业者从事手工业、农业等行业，再或者不领工资在家族企业帮忙，这都属于"从业"的范畴。

而对于德国联邦劳动局而言，他们所统计的就业（Beschäftigung）就有更严格的前提条件，通常是指缴纳社保的雇员。这既包括全职员工，也包括半职员工。但所谓打零工（Minijob）的人员--月收入在520欧元或者每年工作天数不超过70天--不算在就业以内。自由职业者和国家公务员不在他们所统计的"就业"范畴之内。

而德国联邦劳动局同时也负责统计失业率。统计在失业率内的条件则为，每周的工作时间不到15个小时，并且向劳动局登记失业，处于找工作状态，也就是说随时可以接受一个就业岗位

以德国5月的情况为例。联邦劳动局统计的失业率为5.5%。劳动局统计的最新就业人数（3月）约为3500万。而同期由德国联邦统计局提供的"从业"人数则约为4600万。也就是说，按照较宽标准统计出的"从业"人数高于缴纳社保的全职和半职员工人数。

施瓦布女士介绍说，国际劳工组织对于"从业"的定义标准，在欧洲是统一使用的。对于就业或者说失业，究竟每周工作多少小时才算在内，则各国可以有所不同。

她还介绍说，尽管自由职业者在德国没有缴纳社保的义务，也不列在劳动局统计的"就业人员"之内，但如果他们到劳动局登记失业，并愿意接受一份工作，那么，他们也将列入"失业率"这一数字的范畴之内。换句话说，如果不去登记失业，他们将不会被统计在失业率的范围内。对于所谓打零工（Minijob）的人员也是如此，如果不去登记失业，也同样不会被纳入失业率的统计范畴。

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