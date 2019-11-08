（德国之声中文网）钢琴教授奥托（Gerlinde Otto）在办公室里贴着一张海报：魏玛音乐学院的学生可以免费听音乐会、看戏剧演出。她说，可惜她的亚洲学生并没有真正利用这个机会："我总是对他们说，这有多重要，因为在这里去听音乐会、歌剧，是能够了解古典主义的文化，因为不是单单能完美弹奏一种乐器就够了。"

魏玛音乐学院有923名学生，其中超过46%来自外国。外国留学生里又有三分之一来自亚洲，特别是韩国和中国。之后是俄罗斯和西班牙，不过人数要少得多。在德国其它24所音乐学院情况也类似。

韩国留学生Ye Eun Choi在科隆歌剧院演出

德国-古典音乐的国度

叶恩彩（Ye Eun Choi）在韩国获得声乐学士。六年前，她来到德国法兰克福读硕士和"音乐会考试"。如今她在科隆歌剧院工作。"德国有很多剧院、歌剧院，比韩国的机会要多"，她向德国之声表示，"而且水平很高。"

系川霞（Kasumi Itokawa）来自日本，正面临竖琴硕士考试。"在日本有很多竖琴独奏，但我想要学习在交响乐团演奏。"她说，在德国有更多从事古典音乐的机会。的确，据德国音乐理事会的数据，单单获得公共款项资助的交响乐团就有129个，此外还有室内管弦乐团和其它专门类别的小乐团。另外，还有80个固定的歌剧乐团，这几乎相当于世界其他地方的总和。

在德国学音乐也是一种特权

钢琴是最受青睐的乐器之一。如果在德国通过"音乐会考试"，那么回到自己的国家会有很好的机会在交响乐团找到工作、或者当教授。特别在亚洲国家，在德国留学的音乐文凭很受社会认可、相当于一种特权地位。"好的乐器、上课都花费高昂，因此来自家庭的期望也相当之高，压力相当大"，钢琴老师奥托了解这一点。

单单在她所教授的钢琴专业，就有300名申请者，最后只会录取大概10人。申请者不但要演奏技艺精湛，还要理解德语，最低是B2水平。"除了手指灵活熟练之外，还需要有音乐上的灵活度以及感受力"，奥托说道。

魏玛音乐学院

指挥课程也是一样，魏玛音乐学院交响乐团团长帕斯凯特（Nicolas Pasquet）说道。"在这一点上我们很严格，要想在这里学指挥，必须得会德语，因为至少要跟交响乐团成员沟通。"魏玛的音乐指挥学声名远播。"这是过去20年努力的成果，我们在德国和欧洲都是翘楚。"

入学考试水平很高

奥托现在的学生全是外国留学生，因为他们在入学考试时表现更好。她说，近些年来，入学水平急剧上升，部分也是因为亚洲学生在技术上达到很高的水准。媒体和高校界也时常讨论，是否对入学考试的形式进行改革，以便让有潜质的学生有机会入学。

魏玛音乐学院交响乐团指挥帕斯凯特

克劳斯（Tilmann Claus）是科隆音乐与舞蹈学院的副校长。该校也在想办法解决这个问题。"德国国内有一些竞赛，比如'青少年演奏'（Jugend musiziert），水平都很高"，他说道，"但获奖者中只有很少数会申请音乐学院。"他估计，一些人因为竞争激烈压根儿就没敢尝试。

在交响乐团演奏不容易

不过，学业本身对来自其它文化圈的国际学生而言，也不简单。特别在交响乐演奏时更为明显。"对我来说，在交响乐团说德语、听懂指示，过去很难，不过现在好多了"，学习竖琴的系川霞说道。

魏玛音乐学院交响乐团

魏玛音乐学院交响乐团的帕斯凯特也了解这一点。他说，许多人得学习如何在演奏的同时聆听别人的声音。"在德国有早期音乐教育，在小学就可以参加校交响乐团"，帕斯凯特说道，"对一个来自巴拿马的学生来说，这想都不敢想。"这位教授自己也来自乌拉圭，当时来德国学小提琴。"我那时从未在交响乐团演奏过，忽然间坐在校交响乐团里，一直发抖。"

克劳斯在科隆音乐与舞蹈学院教授音乐理论，他了解外国学生遇到的阻碍："西方古典音乐与语言、呼吸和音乐表现力息息相关。"如果来自西方文化以外的世界，需要首先能理解这一文化。"比如什么叫小步舞曲，莫扎特的音乐是怎样的。"

科隆音乐与舞蹈学院

留在德国还是回去

学习声乐的叶恩彩希望能留在德国。"在德国，独唱者在歌剧院能得到一个固定职位"，她说道，在韩国只能通过中介机构获得演出的订单。她的家人为她在德国找到工作而骄傲，特别是她会参与目前在科隆演出的歌剧卡门。

系川霞则希望硕士毕业后能在德国一个交响乐团演奏一段时间，"之后我想回日本或其它亚洲国家"。