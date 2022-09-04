在德国，什么叫富人？

（德国之声中文网）在不久前的联邦政府开放日，德国总理肖尔茨被一个小男孩问道：“你富吗？”肖尔茨笑着回答：“如果考虑到人均收入，我应该算富人。”

相信和这位小男孩一样，很多人都考虑过这些问题：“什么算富，什么算有钱”、“我没别墅、没游艇能算富人吗”。毕竟，“富裕”和“有钱”似乎并非可以严格定义的概念，人们常常会有不同的衡量尺度。

不同的研究 不同的门槛

根据德国联邦统计局的数据，德国人2021年的平均税前年收入为4.92万欧元，按照月收入来说，税前4100欧元是平均值。德国《商报》的相关报道以德国巴符州一位一级税种的人士举例，税前4100欧元意味着该人士每月的净收入约2588欧元。

以上是平均水平。那么什么算“富”呢？不同调查研究给出的数字有所不同。

《商报》2022年9月5日的报道指出，如果一位单身人士每月净收入达到3850欧元，或者一个四口之家的每月净收入超过8000欧元，就属于收入最高的6%。每月净收入约5800欧元或四口之家净收入达12100欧元则属于收入最高的1%。

德国《经济周刊》2022年3月一篇文章则援引科隆德国经济所（IW）的研究指出，一位单身人士每月净收入达到3700欧元，在德国就算收入最高的10%；如果一个人每月到手的净收入超过4560欧元，那么就属于收入最高的5%；如果净收入达到7190欧元，就属于收入最高的1%。

另外，究竟是收入最高的10%、5%还是1%算是富人呢？不同的人可能也会给出不同答案。

值得注意的是，这里考虑的仅仅是收入，而非资产。拥有多少资产，在德国算富呢？不同的研究也给出了不同的标准。

德国的几大亿万富翁 迪特·施瓦茨（Dieter Schwarz） 根据商务杂志提供的统计数字，现年77岁的这位德国跨国零售连锁平价超市Lidl的创办人身价370亿欧元（442亿美元），居德国富人榜首。首批Lidl超市在路德维希哈芬市（Ludwigshafen）周围开张，如今，遍布世界。今年，Lidl更打入美国，与沃尔玛特（Walmart）一争高下。

德国的几大亿万富翁 赖曼家族（Reimann） 以300亿欧元身价，莱曼家族排名第二。该家族拥有健康用品利洁时集团（Reckitt Benckiser）和威娜（Wella）护发品。莱曼公司起步于19世纪，初为一家化学企业，现在是一个拥有多个不同著名产业的帝国，其中包括美容企业Clearasil、科蒂（Coty）、奢侈鞋类品牌周仰杰（Jimmy Choo） 以及甜甜圈大型连锁店（Krispy Kreme doughnuts）。

德国的几大亿万富翁 舍夫勒母子 作为跨国汽车配件和工业配件供应商舍夫勒集团所有人和轮胎制造商大陆集团（Continental）的多数股权持有者，伊丽莎白·舍夫勒—图曼（Elisabeth Schaeffler-Thumann）和儿子格奥尔格·舍夫勒（Georg Schaeffler）在德国最富有家族中名列第三，坐拥255亿欧元。

德国的几大亿万富翁 卡尔·小阿尔布莱希特（Karl Albrecht Jr）和海斯特尔（Heister）家族 连锁超市阿尔迪（Aldi）的名字在德国家喻户晓。卡尔·阿尔布莱希特是这个高度成功的廉价超市连锁商号的共同创办人之一，执掌南阿尔迪（Aldi Süd），以230亿欧元的身价排名第4。这位深居简出的富翁与2014年谢世，他的商业帝国依旧在全球发展，在德国国内与Lidl激烈竞争。

德国的几大亿万富翁 特奥·阿尔布莱希特（Theo Albrecht Jr.）家族 同样不喜显山露水，阿尔迪连锁平价超市的另一名创始人、卡尔的弟弟特奥执掌北阿尔迪（Aldi Nord），他的家族以185亿欧元资产成为德国第5大富。该家族亦拥有美国的杂货连锁商Trader Joe’s grocery store chain。

德国的几大亿万富翁 苏珊·克拉滕（Susanne Klatten） 豪华车宝马（BMW）、药物和化学品制造商Alatana、炭素石墨材料制造商西格尔（SGL）：商业杂志将现年55岁的企业家和财产继承人苏珊·克拉滕评为德国第6富豪，身价185亿欧元。



“如果有94.6万欧元，您的排名就很靠前了”

根据联邦统计局数字，2018年，德国人平均资产为16.26万欧元，该数字已经扣除了房贷等债务。根据此前柏林德国经济研究所（DIW）社会经济小组的调查结果，在2017/18年度，拥有50万欧元净资产的德国人已经属于最富裕的5%。这里的净财富是指已经扣除了债务等负资产（例如房贷）之后的资产。

一项新研究则提高了富人的门槛。德国《焦点》杂志2022年8月31日发表题为《我什么时候算富有？如果有94.6万欧元，您的排名就很靠前了》的报道，聚焦了一项新研究。

报道指出，这项由柏林洪堡大学学者、波恩大学学者与DIW共同参与的研究，对房地产、商业资产的评估更高，指出许多人比他们想象的更富有。

正如报道题目中透露的，根据新研究，如果一个人在扣除债务后净资产达到94.6万欧元，在德国就属于最富有的10%。要进入前5%，则需要150万欧元的净资产。

如果想要确保自己算是富人、跻身最富有的0.01%，则需要至少拥有9000万欧元的资产。大约一万名德国公民、或者说4000个德国家庭属于这一富豪梯队。当然，这样的资产积累很难通过赚工资实现，属于该梯队的主要是大企业的所有者或者继承人。

(综合报道）

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