 在德国上大学，一个月得花多少钱? | 非常德国 | DW | 14.10.2018

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在德国上大学，一个月得花多少钱?

房租、生活费、买书、保险……在德国上大学，每月的支出并不少。尤其近年房租上涨，更是增加了学生们的生活负担。大学生每个月多少钱才够花？哪个德国城市的房租相对便宜呢？

Symbolbild Studienbeginn Deutschland (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

在德国，每个大学生月平均支出918欧元

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柏林又出现了占领住房的事件，慕尼黑出现租客抗议租金飙升的示威集会，由此可见，德国住房短缺租金过高的问题已经变得多么严重。联邦政府将于周五召开住宅问题高峰会晤，试图找到解决问题的途径。 (20.09.2018)

最近美国掀起是否因为中国影响力渐增而使学术言论出现自我审查的讨论。这个现象不只出现在美国。西班牙和台湾混血的郑夏霓 (Shiany Perez-Cheng)是西班牙萨拉曼卡大学的讲师。2017年底一樁西班牙中国大使馆打压「台湾文化日」的事件让她投入研究，中国政府如何在全球影响学术自由，干预校园自主。目前在台湾大学政治系访问的她接受德国之声专访。 (05.09.2018)

上周四，德国大学入学德语鉴定考试德福TestDaF在世界各地登场。许多中国考生不惜飞往台湾或其他境外考场赴考。对此一现象，德国之声实地采访台湾高雄考场的德福考生和考试中心负责人。 (29.09.2018)

（德国之声中文网）每个月30欧元手机通话费、168欧元买食品和生活用品、42欧元添置新衣，加上房租、买书、医疗保险、休闲活动和坐车的费用，大学生服务中心公布的最新调查算了一笔帐，一个大学生一个月的支出可不少。根据《明镜在线》的报道，在德国，每个大学生月平均支出918欧元，其中大部分的钱都花在了房租上面。房租越来越贵，从科隆德国经济研究所（IW）当前学生住房价格指数中可以看到这点。

《新威斯特法伦报》（Neue Westfälische）指出，2012年，每个大学生的月平均支出是842欧元，根据城市的不同，现在大学生们每月支出的三份之一、甚至三分之二都是付了房租。各地的房租涨幅不同，柏林自2010年的房租涨了约67.3%。

科隆德国经济研究所的数据显示，北威州城市明斯特、科隆和波恩的房租自2010年以来都涨了，每个城市的涨幅大约在30%。慕尼黑学生支付的房租最贵，每月房租600欧元，其次是法兰克福488欧元，稍微便宜一点是科隆，420欧平均月租。

300欧元以下的房租在这里

虽然各地房租年年涨高，还是有一些城市的月租能在300欧元以内：去年马格德堡平均月房租200欧元，莱比锡、耶拿、格赖夫斯瓦尔德、基尔、哥廷根或亚琛也能租到300欧元以下的小公寓。这些数据来自互联网房地产门户网站"Immobilienscout24"和租房网站"wg-suche.de"。

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland (Fotolia/davis)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    涨势最猛——美因河畔法兰克福

    据德国房地产协会的调查，今年第二、三季度，美因河畔法兰克福的已建公寓价格涨幅高居榜首，达到近19%。法兰克福不仅是德国的金融中心，交通枢纽，也是2015年一项全球最宜居城市评比中名列第7位的城市。它不仅有德国最多的摩天大楼，也有许多历史建筑和绿地。长期以来，法兰克福市一直是德国人均就业岗位最多的城市。

  • Rheinufer in Köln (picture-alliance/dpa)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    涨幅第二——莱茵河畔科隆

    由于就业市场的流动性和房屋租赁市场健全的法律保障，德国的住房自有率仅为40%，租房率高达60%。此次房价上涨最大的推动因素是金融危机后银行利息的骤降。十年前房贷利息约4%，现在只有1.5%，甚至更低。权衡一下房租和买房还贷的负担，许多年轻人都认为买房更划算。投资者也看好房地产市场。德国近期收留大量难民，这也成为推动房市的一个不容忽视的因素。在人口密集的科隆，今年二、三季度，已建公寓价格涨幅高达15%。

  • Deutschland 10 Gründe für Stuttgart (picture-alliance/dpa/P. Schickert)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    汽车城斯图加特

    斯图加特在此次的房价涨幅排行榜上位于第三，涨幅约11%。作为经济强劲的巴登符腾堡州首府，斯图加特不仅以汽车城闻名，还拥有众多高科技企业。德国房地产协会的调查称，除了信贷条件优良外，人们手中可支配收入的增加也是推动房价上涨的重要因素。在所有大城市中，斯图加特的房价仅次于慕尼黑。据德国房地产协会的数据，斯图加特非新建的中档公寓每平方售价约2950欧元。

  • Bremen Stadtmusikanten (lassedesignen/Fotolia)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    最小的联邦州不来梅

    人口约55万的不来梅是德国最小的联邦州，此次房价涨幅也达到两位数（10.64%)，在涨幅排名榜上位居第四。德国房地产协会指出，大城市现在吸引力越来越大。虽然建房速度加快，但仍跟不上购房需求。德国大城市除了工作岗位多、交通、购物便利外，由于对历史建筑和老建筑爱护有加，对绿化率要求高，不少城区的居住环境丝毫不比小城市逊色。

  • Deutschland Megacity Ruhrgebiet Essen Skyline (picture-alliance/ dpa)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    昔日钢铁城埃森

    位于鲁尔区的埃森市曾是德国的煤钢基地，也经历过转型期人口流失、经济不振的困境。此次已建公寓价格涨幅为10%，位居第五。德国房地产协会指出，从2010年来，德国房价增长速度超过了房租、消费者价格以及家庭收入的增长。有专家认为，一些大城市的房价已经有些“夸张”了。

  • das Chilehaus in Hamburg bei Nacht (picture alliance/chromorange/C. Ohde)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    德国通往世界的门户汉堡

    汉堡被誉为“德国通往世界的大门”，该市房价在德国大城市中名列第三（已建公寓每平米约2500欧元），此次涨幅为8.7%。

  • Bildergalerie beliebteste Städte München (Getty Images/J. Koch)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    房价老大哥慕尼黑

    慕尼黑房价历来居德国各城市榜首，目前中档独户别墅（非新建）平均价格为84万欧元，中档老公寓每平方米4200欧元。慕尼黑房价此次增幅为7.7%。德国房地产协会认为，德国大城市房市的紧张局面还会持续一段时间，短期内不会缓解。

  • Berlin Baukräne Baustelle (Imago/Seeliger)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    永远的大工地——柏林

    柏林的公寓楼价格在德国各大城市中排名第7(已建公寓每平米约1950欧元），此次涨幅5.4%，低于50万人口以上城市的平均水平（9.4%)。柏林每年新增4万人，尽管公寓楼不停在盖，也不能缓解房市的紧张局面。2015年，柏林新修了1.5万套公寓，创下该市历史记录。据德国房地产协会提供的数据，柏林中档已建公寓的售价平均每平米不到2000欧元（1950欧元）。

  • Deutschland Düsseldorf Stadtansicht Der Neue Zollhof (Shahriar Sedighi)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    别墅涨幅低于公寓涨幅

    杜塞尔多夫和多特蒙德虽然也跻身二、三季度房价涨幅前十名，但涨势其实较为温和，已建公寓的价格涨幅分别为3.69%和3.57%。从人口50万以上大城市的单户别墅价格来看，今年第二和第三季度的涨幅约6%。德国房地产协会指出，价格相对便宜的连体别墅现在越来越受欢迎，尤其是在人口30万至50万的中等城市。

  • Marburg Lahn und Schloss (DW/Maksim Nelioubin)

    德国大城市房价蹭蹭涨

    小城市房价稳定

    德国房地产协会公布的最新调查基于全国范围内约370个城镇的统计数据。分析表明，人口5万至25万的德国小城市，房价涨幅都很温和。

    作者: 乐然


大学生每月开支不小，那么钱从哪儿来？《明镜在线》指出，德国大多数的大学生（86%）有父母支付他们的生活费用，平均每个家庭给孩子每月541欧元。大约61%的大学生也打工，他们平均每月收入是385欧元。

据联邦统计局统计，目前在德国大学就读的学生有大约280万人，其中55.7万人拿政府每月平均有500欧的大学生贷款。

从以上种种数据上来看，每月1000欧元就能在德国攻读大学，家长们，准备好供娃上学的钱了吗？

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最受外国学生青睐的5所德国大学

 

 

 

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德国大城市房价蹭蹭涨

据德国房地产协会公布的数据，今年第二和第三季度，德国已建单户别墅和公寓价格涨幅超过去年同期。已建公寓价格涨幅最快的是人口50万以上的大城市，平均9.4%。 (20.10.2016)  

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