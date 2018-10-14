在德国上大学，一个月得花多少钱?

（德国之声中文网）每个月30欧元手机通话费、168欧元买食品和生活用品、42欧元添置新衣，加上房租、买书、医疗保险、休闲活动和坐车的费用，大学生服务中心公布的最新调查算了一笔帐，一个大学生一个月的支出可不少。根据《明镜在线》的报道，在德国，每个大学生月平均支出918欧元，其中大部分的钱都花在了房租上面。房租越来越贵，从科隆德国经济研究所（IW）当前学生住房价格指数中可以看到这点。

《新威斯特法伦报》（Neue Westfälische）指出，2012年，每个大学生的月平均支出是842欧元，根据城市的不同，现在大学生们每月支出的三份之一、甚至三分之二都是付了房租。各地的房租涨幅不同，柏林自2010年的房租涨了约67.3%。

科隆德国经济研究所的数据显示，北威州城市明斯特、科隆和波恩的房租自2010年以来都涨了，每个城市的涨幅大约在30%。慕尼黑学生支付的房租最贵，每月房租600欧元，其次是法兰克福488欧元，稍微便宜一点是科隆，420欧平均月租。

300欧元以下的房租在这里

虽然各地房租年年涨高，还是有一些城市的月租能在300欧元以内：去年马格德堡平均月房租200欧元，莱比锡、耶拿、格赖夫斯瓦尔德、基尔、哥廷根或亚琛也能租到300欧元以下的小公寓。这些数据来自互联网房地产门户网站"Immobilienscout24"和租房网站"wg-suche.de"。

德国大城市房价蹭蹭涨 涨势最猛——美因河畔法兰克福 据德国房地产协会的调查，今年第二、三季度，美因河畔法兰克福的已建公寓价格涨幅高居榜首，达到近19%。法兰克福不仅是德国的金融中心，交通枢纽，也是2015年一项全球最宜居城市评比中名列第7位的城市。它不仅有德国最多的摩天大楼，也有许多历史建筑和绿地。长期以来，法兰克福市一直是德国人均就业岗位最多的城市。

德国大城市房价蹭蹭涨 涨幅第二——莱茵河畔科隆 由于就业市场的流动性和房屋租赁市场健全的法律保障，德国的住房自有率仅为40%，租房率高达60%。此次房价上涨最大的推动因素是金融危机后银行利息的骤降。十年前房贷利息约4%，现在只有1.5%，甚至更低。权衡一下房租和买房还贷的负担，许多年轻人都认为买房更划算。投资者也看好房地产市场。德国近期收留大量难民，这也成为推动房市的一个不容忽视的因素。在人口密集的科隆，今年二、三季度，已建公寓价格涨幅高达15%。

德国大城市房价蹭蹭涨 汽车城斯图加特 斯图加特在此次的房价涨幅排行榜上位于第三，涨幅约11%。作为经济强劲的巴登符腾堡州首府，斯图加特不仅以汽车城闻名，还拥有众多高科技企业。德国房地产协会的调查称，除了信贷条件优良外，人们手中可支配收入的增加也是推动房价上涨的重要因素。在所有大城市中，斯图加特的房价仅次于慕尼黑。据德国房地产协会的数据，斯图加特非新建的中档公寓每平方售价约2950欧元。

德国大城市房价蹭蹭涨 最小的联邦州不来梅 人口约55万的不来梅是德国最小的联邦州，此次房价涨幅也达到两位数（10.64%)，在涨幅排名榜上位居第四。德国房地产协会指出，大城市现在吸引力越来越大。虽然建房速度加快，但仍跟不上购房需求。德国大城市除了工作岗位多、交通、购物便利外，由于对历史建筑和老建筑爱护有加，对绿化率要求高，不少城区的居住环境丝毫不比小城市逊色。

德国大城市房价蹭蹭涨 昔日钢铁城埃森 位于鲁尔区的埃森市曾是德国的煤钢基地，也经历过转型期人口流失、经济不振的困境。此次已建公寓价格涨幅为10%，位居第五。德国房地产协会指出，从2010年来，德国房价增长速度超过了房租、消费者价格以及家庭收入的增长。有专家认为，一些大城市的房价已经有些“夸张”了。

德国大城市房价蹭蹭涨 德国通往世界的门户汉堡 汉堡被誉为“德国通往世界的大门”，该市房价在德国大城市中名列第三（已建公寓每平米约2500欧元），此次涨幅为8.7%。

德国大城市房价蹭蹭涨 房价老大哥慕尼黑 慕尼黑房价历来居德国各城市榜首，目前中档独户别墅（非新建）平均价格为84万欧元，中档老公寓每平方米4200欧元。慕尼黑房价此次增幅为7.7%。德国房地产协会认为，德国大城市房市的紧张局面还会持续一段时间，短期内不会缓解。

德国大城市房价蹭蹭涨 永远的大工地——柏林 柏林的公寓楼价格在德国各大城市中排名第7(已建公寓每平米约1950欧元），此次涨幅5.4%，低于50万人口以上城市的平均水平（9.4%)。柏林每年新增4万人，尽管公寓楼不停在盖，也不能缓解房市的紧张局面。2015年，柏林新修了1.5万套公寓，创下该市历史记录。据德国房地产协会提供的数据，柏林中档已建公寓的售价平均每平米不到2000欧元（1950欧元）。

德国大城市房价蹭蹭涨 别墅涨幅低于公寓涨幅 杜塞尔多夫和多特蒙德虽然也跻身二、三季度房价涨幅前十名，但涨势其实较为温和，已建公寓的价格涨幅分别为3.69%和3.57%。从人口50万以上大城市的单户别墅价格来看，今年第二和第三季度的涨幅约6%。德国房地产协会指出，价格相对便宜的连体别墅现在越来越受欢迎，尤其是在人口30万至50万的中等城市。

德国大城市房价蹭蹭涨 小城市房价稳定 德国房地产协会公布的最新调查基于全国范围内约370个城镇的统计数据。分析表明，人口5万至25万的德国小城市，房价涨幅都很温和。 作者: 乐然



大学生每月开支不小，那么钱从哪儿来？《明镜在线》指出，德国大多数的大学生（86%）有父母支付他们的生活费用，平均每个家庭给孩子每月541欧元。大约61%的大学生也打工，他们平均每月收入是385欧元。

据联邦统计局统计，目前在德国大学就读的学生有大约280万人，其中55.7万人拿政府每月平均有500欧的大学生贷款。

从以上种种数据上来看，每月1000欧元就能在德国攻读大学，家长们，准备好供娃上学的钱了吗？