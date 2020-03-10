在德华人看“德式佛系”抗疫

（德国之声中文网）随着上个周末德国国内确诊病例破千，确诊病例的增速也变得越来越快。德国联邦卫生部长施潘上周末建议超过千人的活动暂时都应该停止举办。一些联邦州纷纷响应，决定暂时禁止所有参与人数超过1000人的公共活动。与此同时，包括罗伯特·科赫研究所所长在内的不少专家都建议，近期公众应该尽可能减少避免参与社交活动，为老年人和患有基础病的人群提供更好的保护，而且所有人都应该勤洗手，减少病毒传播几率。

由德国联邦内政部和卫生部联合组成的应急指挥部（Krisenstab）上周还决定，今后医疗防护用品均由联邦一级统一调配。3月4日开始德国限制对外出口医疗防护用品。

就目前来说，德国在应对新冠病毒疫情时所采用的措施和方法同中国相比，无论是数量还是强度都存在很大差别。那么在德国生活的华人如何看待德国的防疫政策和措施呢？

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由于缺少相关的调查和统计，我们无法客观地对华人的态度和看法进行概括。因此也只能通过归纳总结较有代表性的华人网络社区及微信群的发言来管中窥豹时见一斑。

德国华人圈中较有影响力的论坛"德国热线"上专门开辟了"新冠状病毒专版"。有用户发言说，按照德国目前的防疫措施，大概德国会变成下一个意大利。这名用户还表示"储备3个月的粮食，但是苦于孩子上学，大人上班。听天由命吧！但是还是要做好防护"。

有人分析德国应对疫情的策略是"拖延"，"但是代价是大面积感染，感染比率70%，死亡人数会远超中国。但是因为这个政策，疫情进程很长，死亡主要是老人和病人，这些人在政客们看来就是不值钱的代价，换来的是钱。这个政策的精神就是钱比人命重要"。但是也有人认为"拖延策略"可以确保医疗体系有足够的实力接诊病人，并且给疫苗研制争取时间。

有人在论坛上评价德国的防疫措施时写道："单单从公共卫生的角度来看，我觉得现在德国政府采取的措施是恰当的。在达不到（中国）国内那种动员能力的前提下，媒体宣传上尽量减少民众的恐慌情绪，不提倡人人戴口罩 将有限的医疗资源留给医院和诊所；对于已经患病的建议轻微症状的在家自愈，重点处理重症患者。更不用说现在疫情基本上对德国的经济和民生还没有造成显著的影响，至于最后的效果，就等疫情结束再来评价吧。"

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微信在德华人群里有一位自称来自湖北的华人对于德国的处理方式表示不满，"我可以了解你们德式思维没问题，但是对不起病毒不会。病毒对你德式思维还是中式思维并没有兴趣。病毒管你一党制还是多党民主？你不干预它，它就野蛮生长。现在要做的是什么？了解病毒和提高防疫知识，全员！！不然国内这两个月做的功都白做了好吗？"

面对华人社区对德国所谓"佛系"抗疫政策的不理解和焦虑，埃森大学附属医院病毒研究所教授陆蒙吉近期在接受德国的华文报纸《华商报》的采访时曾表示，"德国做事不会'不惜一切代价'，而是将危害降到最低。因为往往不惜一切所付出的'代价'，其危害性更大"。他说："德国目前时采取用救治肺炎的方式治病。德国在救治肺炎方面的经验非常丰富。我可以非常负责人地告诉大家，如果得了这个病，那么你在德国得到及时有效救治的机会，远比在中国大得多。所以有些华人认为，在防治这个新病毒方面国内是不是做得更好？我告诉你，不是这样的。"他还强调，"如果我们华人因不了解真实情况而惊慌恐惧，把自己的生活搞乱套，躲在家里不出去或者不去上学，该做的事也不再去做，那就是浪费了德国社会为大家提供的保护，辜负了德国社会给大家的福利。这是非常非常不值得的事情。我们真应该理性地思考这些问题"。