在封口费刑事案中被判有罪 特朗普还能当总统吗？

在美国历史上，一位前总统被判有罪，还是头一遭。更不用说前总统还想再度竞选总统。美国法律对此到底有着哪些规定？要是特朗普被判入狱的同时再度当选，又会出现怎样的后果？

（德国之声中文网）正在谋求再次入主白宫的美国前总统特朗普，成为首位受到刑事指控并被判有罪的前总统。纽约一家法院宣判，特朗普在全部34项指控上均有罪。自4月15日起，纽约一家法院就特朗普在2016年总统选战中是否通过伪造商业记录向一名色情明星支付“封口费”进行审理。

这位前总统堪称法庭被告席的常客。就在今年1月，纽约州的法庭一审判决其性侵、诽谤女作家卡罗尔(E. Jean Carroll)，必须支付高额赔偿金。特朗普不服判决，对这起民事官司提起了上诉。

这也是美国历史上首位遭到刑事诉讼的前总统。特朗普目前总共面临四桩刑事官司，其中还包括：2020年大选后试图干预佐治亚州的计票结果、2020年大选期间涉嫌恶意选举欺诈、卸任总统后涉嫌在私人住所存放国家机密文件。

封口费案：陪审团一致判特朗普有罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

特朗普还能参选吗？

不论这些官司最终有着怎样的判决，特朗普都不会丧失参选资格。根据美国宪法的规定，参选总统只需满足三项前提：出生时必须是美国公民、参选时年满35周岁、在美国境内定居14年以上。法律并没有说触犯刑律就会丧失当总统的资格。

美国印第安纳波利斯大学的政治学者威尔森(Laura Merrifield Wilson)去年年底在接受德国之声采访时说，官司缠身的人到底有没有资格竞选总统，固然存在着不少争论，“但这都是道德判断层面上的，并不构成法律或者程序性阻碍。”

3月14日，特朗普在佛罗里达州就不当存放国家机密案出庭受审 图像来源: Marco Bello/REUTERS

宪法第14修正案怎么说？

美国宪法第14修正案第三条规定，宣誓拥护宪法后依然“参与叛乱或暴乱者”将被剥夺出任“美国任何文职或军职”之资格。因此，不少人希望引用这一条款来禁止特朗普参选。他被指曾在2021年1月6日，也就是卸任前两星期煽动部分支持者冲击美国国会大厦；当时他宣称，民主党是从他手中“偷取了”大选胜利。

目前，已经有多个州启动了诉讼案，试图以此迫使特朗普退出初选。美国政治新闻网站《国会山》(The Hill)的编辑康拉迪斯(Brandon Conradis)指出，宪法第14修正案第三条源自美国内战时期，当时的初衷是防止分裂分子在战后重返公职。康拉迪斯此前也曾供职于德国之声。

不过，今年3月，美国最高法院撤销了科罗拉多州法庭的一项禁止特朗普参选的裁决，指出州级司法机关无权禁止个人参与联邦层面的选举，只有美国国会才有权依据宪法第14修正案第三条做出此类裁决。这一判例也导致其他各州的类似尝试无效。

由于共和党在国会众议院占据多数、参议院的多数又由民主党占据，因此按照宪法第14修正案第三条取消特朗普参选资格的可能性微乎其微。

选举权和被选举权

特朗普的选民登记是在佛罗里达州。根据该州的法律，被定罪的重刑犯不能投票。《纽约时报》的政治新闻记者阿斯托尔(Maggie Astor)指出，佛罗里达州的大多数重刑犯都是在服完刑期 (包括假释期和缓刑期) 并支付所有罚金之后才重新获得投票权。

如果在刑期内，特朗普有可能无权为自己投票，但不妨碍选民投他的票。对特朗普的量刑将于7月11日宣布，数天后，共和党就将举行提名候选人的全国代表大会。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

候选人坐牢怎么办？

按照法律，特朗普就算坐牢，也依然有资格参选。当然，狱囚当选总统将会带来很多挑战。政治新闻记者阿斯托尔认为，届时特朗普可能会提起诉讼，以坐牢妨碍履行总统之宪法义务为由要求获释。

鉴于美国历史上还从未出现过狱囚当选总统的情形，因此现在一切都还是未知数。

总统是否能赦免自己？

总统具有减刑以及赦免的权力。理论上，特朗普也可以对自己这么做。但如此极端地动用总统特权很有可能演变成又一桩提交到最高法院的官司。当然，拜登如果连任失败，也可以在卸任前赦免竞争对手特朗普，以便由美国选民投票产生的总统能够顺利地执政。

不过，不管是拜登还是特朗普，总统赦免特权仅适用于联邦案件。换而言之，总统无权干预纽约州的艳星封口费案、佐治亚州的干预选举案。

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