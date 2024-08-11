在塞尔维亚开采锂矿？数万人抗议

贝尔格莱德政府、欧盟以及德国希望在塞尔维亚开采锂矿，这是生产电动汽车的重要原材料。但该国环保人士和许多公民十分愤怒。

（德国之声中文网）数万人在贝尔格莱德抗议在塞尔维亚开采锂矿的计划。环保人士认为，这对人和自然造成巨大伤害。在多个环保组织呼吁下，示威者聚集在塞尔维亚首都一个中心广场。

部分抗议者还占领了贝尔格莱德首都两座火车站的铁轨。许多人打算彻夜留在站台上。

内政部长达契奇（Ivica Dacic）称这是严重扰乱公共秩序和安宁。他宣布将追究其法律责任。他说，据警方估计，示威者人数在24000-27000之间。

个别抗议领袖此前表示，未来数日还将在该国举行类似的活动。近期，塞尔维亚40多个城市爆发反对该项目的示威。

塞尔维亚西部有欧洲最大的锂矿矿藏。该原材料对电动汽车生产十分重要。今年7月，贝尔格莱德为开采锂矿亮了绿灯，之前的两年里，因环保人士的压力，相关计划被暂时中止。

7月19日，塞尔维亚政府与欧委会副主席塞夫科维奇（Maros Sefcovic）签署意向声明，以环境可承受的方式开采锂矿。德国总理肖尔茨也在签字现场。德国和欧盟希望降低对中国的依赖性。中国控制着世界范围内一大部分锂矿的开采和加工。

澳大利亚矿业巨头力拓多年对该开采计划感兴趣。环保人士批评锂矿开采会对地下水造成重金属污染，从而对居民的饮用水供应构成危险。

（德新社）

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