在台藏人纪念西藏起义60周年： 返藏是首要目标

(德国之声中文网) 在「西藏起义」60周年的这天，西藏台湾人权联机与多个支持西藏议题的非政府组织在台北举行了「浩劫一甲子，西藏要自由」的纪念游行。 连日来的阴雨并未阻挡将近200名在台藏人与台湾民众前来共襄盛举。 长期关注西藏议题的台湾人权促进会理事长邱伊翎在游行开始前表示: 「为了提醒大家持续关注西藏境内的人权问题，我们每年在3月10日与在台藏人团体合作，举办游行。 」

西藏台湾人权联机的理事长札西慈仁强调，对大部分藏人来说，首要目标是回去西藏。 他说: 「当初第一代藏人流亡海外时，他们的目标并不是在海外定居。 他们要的是回到原来单纯的西藏。 没有达赖喇嘛且无法讲藏语的西藏，还算是西藏吗? 」

西藏流亡政府在台湾的代表，也出席了今日的游行。 达赖喇嘛西藏宗教基金会的董事长达瓦才仁表示，过去六十年，中国政府残酷镇压西藏人民，剥夺他们的基本权利，并用系统性的政策消灭西藏的语言、文化及身份。 他强调: 「从本质上讲，中国政府旨在从地球上消除西藏文明。 」

流亡台湾的中国民主运动者吾尔开希接受德国之声访问时表示，台湾现在面临的挑战，跟几十年前西藏面临的挑战很类似，因为两者都必须对抗一个强大的专制国家。 他说: 「过去几十年我们看到西藏的自由、语言跟文化都在流失，所以台湾要捍卫自己的价值、自由与尊严，并支持西藏人民的运动。 」

跨党派呼吁台湾人勿信「两岸和平协议」

包含民进党与时代力量在内的多个台湾政党，也派员参与这场纪念游行。 民进党秘书长罗文嘉与时代力量立委林昶佐不约而同呼吁台湾政治人物跟民众应该以西藏的历史经历作为借镜，不要轻易相信台湾能透过和平协议跟中国政府达成任何协议。

罗文嘉指出，中国政府60年前与西藏签署和平协议却又片面撕毁的例子，应该足够让台湾政治人物跟民众了解，与中国政府签署和平协议并不能换来和平。 他强调: 「自由不会从天上掉下来，而自由也有可能消失。 台湾的自由民主必须靠大家一起捍卫，而这也是今天大家站在这边最重要的目的。 」

曾亲自到印度与达赖喇嘛见面的时代力量立法委员林昶佐则表示，从西藏到近期的新疆与香港，历史一再告诉台湾，中国政府是不可信任的。 他批评国民党到现在仍相信中国政府愿意与台湾建立真正的和平，并呼吁参与的民众，联署支持达赖喇嘛访台。 他说: 「我们要展现我们自己邀请达赖喇嘛来的意志，因为这是证明台湾与中国不一样最快的方式。 」

游行从228公园的台湾博物馆前出发，经过台北车站、北门站、西门町商圈，最后抵达西本愿寺。 主办单位将该处布置成「布达拉宫广场」，并举办宗教仪式来让参与的藏人及台湾民众一起纪念「西藏起义纪念日」的60周年。 现场也设有宗教、文化与语言的摊位让民众更加了解西藏的历史及文化。