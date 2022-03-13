 在台湾的俄国人，你们回国吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2022

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时政风云

在台湾的俄国人，你们回国吗？

俄罗斯入侵乌克兰后，在台湾的大约1000名俄国人的生活发生了很大变化。相同的一点是，他们都取消了近期回国的计划。

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