在台湾的俄国人，你们回国吗？

墙外文摘：“大翻译运动”，一种低成本反抗

有评论认为，“大翻译运动”中暴露出的极端言论并不能代表全体中文使用者，但在中国政府的言论审查下，这些极端的言论本质上代表了中国宣传部门在俄乌战争中的对内立场，和宣传方向期望人们相信的舆论环境。