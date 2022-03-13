在台湾的俄国人，你们回国吗？

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俄罗斯入侵乌克兰后，在台湾的大约1000名俄国人的生活发生了很大变化。相同的一点是，他们都取消了近期回国的计划。
布鲁塞尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，并利用其影响制止这场战争。但分析人士怀疑本周举行的欧盟-中国峰会能否达到这一目的。
本周五将以视频方式举行欧中峰会，这也是一年半以来，欧盟和中国领导人的首次直接会谈。一般认为，乌克兰危机将是本次峰会的主要议题之一，欧盟希望中国能够对俄罗斯施加影响力，促成乌克兰局势的缓和。
德国电视二台关注德国对中国的经济依赖性，并提出问题：如果北京像俄罗斯入侵乌克兰一样入侵台湾，欧洲和德国该如何作答？瑞士《巴塞尔报》指出，中国在国际间以和平缔造者自居，但却透过其官媒向民众传递美国是 『始作俑者』等论述。
有评论认为，“大翻译运动”中暴露出的极端言论并不能代表全体中文使用者，但在中国政府的言论审查下，这些极端的言论本质上代表了中国宣传部门在俄乌战争中的对内立场，和宣传方向期望人们相信的舆论环境。
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