 在台德商信心创五年新高 芯片换疫苗可行吗? | 经济纵横 | DW | 05.02.2021

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经济纵横

在台德商信心创五年新高 芯片换疫苗可行吗?

台湾的德国经济办事处2月4日发布商业信心调查报告，结果显示在台德商普遍对台湾2021年的经济发展抱持信心。对于台湾掀起「疫苗换芯片」的讨论，德国在台协会处长也进行回复。

Taiwan PK Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei

台湾-德国经济办事处处长林百科(Axel Limberg，图右)邀请到台湾经济部长王美花(左)在记者会致词

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台湾方面表示愿意提供帮助，以解德国汽车工业当前芯片短缺的燃眉之急。与此同时，台湾也希望德国能够在获取疫苗方面为台湾提供帮助。

台湾主要芯片生产商许诺汽车业，会尽力缓解全球半导体供应紧张局面。

鉴于用于汽车业的芯片供应目前出现瓶颈现象，联邦德国政府请求芯片制造大户台湾提供帮助。

(德国之声中文网) 根据2月4日发布的「2020年德商在台商业信心调查报告」，德国企业对台经济发展普遍抱持乐观态度，比例创下5年新高。

德国经济办事处自2020年11月24日至2021年1月12日间，针对251家在台德商进行调查，问卷结果显示，有63.3%德商预测台湾2021年经济发展「乐观」或「非常乐观」，与去年数据25.8%相比上升了37.5%。

以长期展望而言，也有高达65.4%德商对于未来3年台湾整体经济发展感到「乐观」或「非常乐观」。

对于短期与长期经济发展抱持的乐观态度，都让德商投资意愿提高，在被问及「是否计划两年内在台湾另行投资」时，44.6%的受访企业採乐观态度，也为近5年新高。

报告写道，虽然大部份德商的业务都受到新冠疫情负面冲击，但程度不如德国经济办事处在2020年3月调查时所预估得那么严重。例如当时预测约有2.6%厂商会在疫情下获益，该数字如今已经提升到19.8%。此外，高达93.1%的厂商没有因2020年新冠疫情裁员。　

《中央社》报导，台湾经济部长王美花在报告记者会致词时表示，希望台德企业互补，并强调台湾半导体产业能在全球举足轻重，是因为德国大厂提供关键材料与设备，未来期望能加强双方在电动车、智慧城市、绿色能源方面的合作，让台德关系更进一步。

芯片换疫苗?

《自由时报》4日报导，针对日前台湾传出「芯片换疫苗」一事，同场出席的德国在台协会处长王子陶表示，芯片与疫苗短缺是两件不同的事，他同意德台双方尽可能实现互惠协助，但这最终属于私人商业行为(private business)，且涉及整体供应链，政府能做有限，但会尽力协调。

一月底，德国经济部长阿特麦尔(Peter Altmaier)因车用芯片短缺致函向台湾求助，台湾经济部长之后表示已与台湾4大厂商取得共识，许诺优化生产、提供支援，之后便传出有台方智库建议可以「芯片换疫苗」。《自由时报》4日报导，台湾经济部长王美花澄清，疫苗是一种采购行为，在台湾由疫情指挥中心或卫福部采购，晶片厂则涉及晶片供应，两者是完全不同的独立商业行为。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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