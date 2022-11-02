在台大熊猫团团因病离世 “团团圆圆”不再有？

（德国之声中文网）根据台北市立动物园周六（11月19日）宣布，中国大陆赠送给台湾的大熊猫团团当天下午停止心跳。

根据台媒报道，周六凌晨，团团多次癫痫发作，医疗团队经检查后研判其病况已经不可逆，因此决定让这只大熊猫在麻醉中彻底沉睡，不再继续承受痛苦。

台北市动物园发布的救治照片

团团是2008年中国赠送给台北市立动物园的一对大熊猫之一，现已18岁。早在今年8月，这只雄性大熊猫就出现了癫痫症状，被诊断出脑部病变；10月中旬出现后肢无力，以及食欲和活动力下降症状，经检查后发现病变扩大，疑似脑部恶性肿瘤。11月1日。中国大熊猫保护研究中心也曾派出两名专家吴虹林、魏明赴台探视。

野生大熊猫的平均寿命在15到20年之间，不过在人工养育的条件下，也有大熊猫可以活到30岁。

医护人员把团团送入CT机检查

美联社指出，2008年赠送给台湾的团团和圆圆这一对大熊猫，蕴含了当时北京方面向台北释放出的友好讯号，更隐藏了两岸终有一日重新“团圆”的象征性意义。不过自从2016年蔡英文当选总统之后，台海关系持续紧张，北京已经基本上切断了和民进党政府之间的官方联系。

台北市长柯文哲在脸书发文送别团团，表示“谢谢团团十多年陪着许多台湾人的成长、欢笑，台北市立动物园因为你更丰富美好，我们的记忆也是。团团再见”。

不叫“香港” 柏林熊猫宝宝获正式命名

作为中国的“国宝”级动物，大熊猫承担着“外交使命”。北京会将一些大熊猫租借给关系友好的国家，但仍保留对这些大熊猫的所有权。

据估计，目前大约还有1800只大熊猫生活在野外，另有大约500只生活在动物园或者自然保护区内。



（美联社、联合早报等）

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这些年“留洋”海外的大熊猫 别迷恋哥 为迎接自成都大熊猫繁育研究基地圈养繁殖的4岁雌性大熊猫“梦梦”和7岁雄性大熊猫“娇庆”，柏林动物园做足了功课。不仅修缮了带有中国建筑特色的熊猫馆，还特地派了熊猫饲养员前往成都接受培训。图片上是熊猫“娇庆（德语名：Schätzchen）”在成都时的样子。娇庆想对德国的客人们说，“别迷恋哥，哥不只是传说。”

这些年“留洋”海外的大熊猫 贵宾级的待遇 这些年在海外的大熊猫的待遇如同贵宾，专人看护、飞机接送、口粮定制。据法新社报道，陪同两只大熊猫经历抵达柏林的是两名中国饲养员和柏林动物园兽医奥克斯（Andreas Ochs）。图片是雌性大熊猫“梦梦（德语名：Träumchen）”

这些年“留洋”海外的大熊猫 起飞一刻 中国此次租借给柏林动物园的这对熊猫乘坐汉莎货运专机，于24日飞抵柏林动物园。

这些年“留洋”海外的大熊猫 为它而来 负责照顾熊猫的德国饲养员托尔（Christian Toll）本周还在成都接受最后的培训。《柏林日报》引述托尔的话说，"不仅仅是柏林人可以为大熊猫的到来感到高兴。在全球各地，熊猫越来越成为中国政府的一种外交手段。"

这些年“留洋”海外的大熊猫 中国风 柏林动物园为迎接这两只大熊猫修缮了新的熊猫馆。今年7月初G20峰会开幕前夕，中国国家主席习近平将和德国总理默克尔一同参加熊猫馆的开馆典礼。

这些年“留洋”海外的大熊猫 找“美人”别嫌玫瑰贵！ 《柏林日报》撰文指出，，中国向对方租借熊猫是示好行为，不过，对收到礼物的一方来说，也要支出一大笔花销。英国爱丁堡就请来了动物心理学家给熊猫打造了一幢带有游泳池和观景台的熊猫之家。维也纳动物园给熊猫买了个喷雾机，为它模拟四川老家的气候。柏林动物园现在斥资900万打造一个熊猫梦想之家：不仅有条小溪，住处的湿度也将得到控制，另外还配备了多种多样的攀登障碍。图片为熊猫馆一角。

这些年“留洋”海外的大熊猫 且行且珍重 成都人为“梦梦”和“娇庆”送行！这对大熊猫将在柏林生活15年。

这些年“留洋”海外的大熊猫 史上首次 今年4月，荷兰迎来历史上第一对大熊猫。荷兰全国各地也都沉浸在熊猫热中：大熊猫"武雯"和"星雅"当地时间今晚将在阿姆斯特丹受到隆重欢迎。图片是雌熊猫"武雯"。

这些年“留洋”海外的大熊猫 当妈妈啦！ 图片为6月12日，生活在日本上野动物园的雌性大熊猫生下一只幼崽（妈妈将幼崽含在嘴中）。1972年10月，为纪念中日邦交正常化，上野动物园首次迎来了中国的大熊猫。据公开资料显示，除美国外，日本是目前拥有中国大熊猫最多的国家。前者拥有11只，后者拥有8只。

这些年“留洋”海外的大熊猫 美国最多 目前拥有中国大熊猫的国家分别在：美国、比利时、奥地利、英国、法国、西班牙、新加坡、泰国、马来西亚、日本、澳大利亚、加拿大和德国。图片为在美国出生的大熊猫“宝宝”于今年2月搭乘“熊猫专机”从华盛顿返回中国。

