 在叙被绑日本记者:早上醒来以为还在叙利亚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2018

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时政风云

在叙被绑日本记者:早上醒来以为还在叙利亚

在叙利亚被伊斯兰极端分子囚禁40个月之后，日本记者安田纯平于上个月获释回家。在日本，他受到一些网民的批评。安田纯平接受德国之声采访，谈到他所遭受的折磨。

Türkei Journalist Jumpei Yasuda auf dem Flug nach Istanbul (Reuters/M. Ozkan)

记者安田纯平面临来自社交媒体的激烈批评，认为他"扰乱社会"。

（德国之声中文网）有些时候，早上醒来，睁开惺忪睡眼，安田纯平不敢相信自己已获自由。"这很奇怪，但是在叙利亚的囚禁中我经常梦见这样的场景：我在东京自己家里，只要打开门走出去，我就自由了。"44岁的安田纯在接受德国之声采访时说。

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他继续说："而现在，我的梦变成了：我回到了叙利亚，仍被囚禁着，一动也不许动。这是一种非常奇怪的感觉。"

在叙利亚度过了三年零四个月的拘禁岁月之后，安田纯平还有很多方面需要调整。拘禁者来自沙姆解放组织（Hayata Tahrir al-Sham），又叫叙利亚基地组织。

2015年6月中旬，身为自由记者的安田纯平刚刚从土耳其边境进入叙利亚，就被拘捕成了人质。安田纯平被关押的地点至少有10处，其中包括一个面包厂和一个私人住所。那段时间，在那个战火纷飞的国家，时不时就有外国记者和救援人员被公开杀害。

当他获得释放，于10月25日返回日本之后，社交媒体上出现激烈批评的声音，认为他给国家外交带来了极大的麻烦。有传言说，为了赎回他的自由，日本政府支付了巨额的赎金。对此，日本政府拒绝置评。

批评者说，在没有做好充分准备的情况下，擅自行动，贸然进入战乱国家叙利亚，导致灾难性的后果，他应该自负其责。

社交媒体的批评认为他"扰乱社会"，给日本带来"负面影响"，是一种"反公民"的行为。安田纯平为自己给家人和政府带来的麻烦道歉。但是他拒绝为作为记者工作而道歉，尤其是前往战乱频仍的中东地区--在那里，人们生活在危险和痛苦之中，而日本媒体的报道十分不足，社会公众的关注也远远不够。

"9.11"袭击

"当'9.11'袭击发生的时候，我在日本一家地方报纸工作。毫无疑问，这是一个转折点。" 安田纯平对德国之声讲述他的故事说，"我感觉日本人在很多方面生活在泡沫之中，我想要走出去看看，报道到底发生了什么，导致这样的袭击发生。"他还表示："日本人习惯于只关心自己身边发生的事情，比如朝鲜、韩国和中国，他们不知道中东在发生什么……但是，那里发生的事情非常重要，因为我们从那里购买石油，而且我们需要知道全世界发生的事情。"

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安田纯平从日本北方一家城市报纸辞职了，前往阿富汗。在那里，他遭到绑架，三天之后获释。他没有被吓倒。他非常崇拜那些坚持在这些地区工作的记者，比如后藤健二（Kenji Goto，日本著名的资深自由记者、纪录片制作人及作家，长年在阿富汗、车臣与叙利亚等冲突地区进行战地报导）。他决定前往中东地区，去叙利亚报道那里正在升级的危机。

"2012年，在叙利亚霍姆斯城的媒体中心，我和后藤健二、詹姆斯·佛利（James Foley，美国著名战地记者）、里卡多·维拉诺瓦（Ricardo Vilanova，西班牙摄影记者）和 奥斯汀·泰斯（Austin Tice,  美国自由记者）一起工作。"他说，"处境十分危险，但是我们都渴望报道新闻。"

2015年1月，在被拘捕三个月之后，后藤健二遭到"伊斯兰国"成员杀害。美国出生的佛利在2014年遭遇同样的命运。维拉诺瓦被"伊斯兰国"恐怖分子绑架8个月之后，获得释放。泰斯2012年在叙利亚报道时失踪，至今下落不明。

重返险境

"当时我感觉我必须要回到战地，即使得知我的朋友后藤健二遭到杀害之后。" 安田纯平说，"身为记者，如果我不能回去，像他们那样工作，我会感到耻辱。哪怕很危险，我也要回去。"

安田纯平选择避开"伊斯兰国"控制的地区，而代之以库尔德人控制的地区。当他跨过土耳其边境，在一个指定的地方等待导游的时候，两个男人走过来叫他出去。他以为，他们就是他在等的联系人，于是跟着出去，上了一辆汽车。

接下来的40个月里，他作为人质受尽折磨。在一个学生用的笔记本上，他努力记录下这段经历。他竭尽所能地把字写得小而又小，因为他担心一旦把笔记本用完，就再也得不到更多的纸张来继续写他的日记。

"事实上，我能幸存下来，而不是像其他人那样被杀害，是一个奇迹。"他说，"我很幸运，那个组织不属于伊斯兰国，也从来没有把我交换给其他组织。关押我的人中，有些人是极端分子，看起来像是伊斯兰国的追随者，但是多数都相当温和。有些人折磨我，但其他人对我表示同情。"

他承认，有时他遭受到的折磨也非常严重。

间谍嫌疑

"有一阵子，我被关押在一个带厕所的小房间，不知道为什么他们怀疑我是间谍，正在侦察他们。" 安田纯平继续说，"哪怕我弄出一点点微弱的声响，他们也会走过来细听。于是，我不得不保持非常安静。在我的房间的两侧，我都能听见他们折磨其他被囚者的声音，因此我要做到非常安静。"

"这种情形持续了大约三个月时间。只有他们过来给我食物的时候，我才能够挪动并弄出一点声响。为了打发时间，我努力回忆小时候看过的日本漫画。"

"我努力不去想我的朋友和家人，以免我会加重呼吸，发出声音，那样的话他们又会走过来。"

安田纯平被转移了若干地点，其中包括一家面包店和一个公寓房。在某个地方，他听见拘押者审讯一个十二三岁的男孩。他们怀疑他是政府军派来的间谍。他不知道那个男孩后来怎么样了。

未曾期待的自由

不止一次，拘押者告诉安田纯平，他将会被释放，但是并没有发生。因此，这一次拘押者再次告诉他将会获释时，他并没有心存希望。一直到在土耳其边境，他被移交给一个难民庇护所的时候，才相信这是真的。

"我不敢相信那真的发生了。"他说，"在拘禁中的时候，我不敢做任何事情，哪怕是发出一点点声响。因此，突然获释之后，我手足无措。三年时间里，我只能吃饭、睡觉和读书，没有任何人可以交谈，一下子我真的手足无措。"

安田纯平计划将他的经历写成一本书，但是他不确定是否还会回到中东去工作。

"那是非常困难的事，我不确定是否还要回去。"他说，"但是我的妻子已打定主意，甚至不让我再去土耳其。"

 

 

 

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