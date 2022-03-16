在印度支持俄罗斯入侵乌克兰的人是谁？

（德国之声中文网）本月早些时候，在新德里，印度右翼组织"印度塞纳"（Hindu Sena）的成员组织了一次支持俄罗斯入侵乌克兰的游行。示威者在新德里市中心游行近一小时，高举写有 "俄罗斯，你在战斗，我们与你同在"、 "印俄关系万岁 "、 "俄罗斯不可分割"以及明确支持俄罗斯入侵乌克兰的牌子。

尽管印度塞纳是一个较小的政治团体，但存在于印度16个州，且声称在社交媒体平台上有超过100万的支持者。

印度塞纳主席维什努·古普塔（Vishnu Gupta） 对德国之声表示，"俄罗斯一直是印度真正的朋友。印度也应该两肋插刀。乌克兰却一直支持巴基斯坦，而且曾投票反对我们的核计划。"

虽然印度塞纳成员在新德里的示威是一个独立事件，但特别是在社交媒体上，有相当一部分印度人对俄罗斯和普京表示支持。

大学生莉莎·卡普尔（Richa Kapoor）说，虽然他为无辜的乌克兰人感到难过，但有鉴于西方主导的对阿富汗的入侵，他认为西方没有资格批评俄罗斯。

律师阿加瓦尔（Mahesh Kumar Agarwal）说，他认为曾经属于苏联的国家最终将回归俄罗斯的控制。

类似的地缘政治概念，即"统一印度"（Akhand Bharat），得到了印度一些极右势力的支持，他们设想整个印度次大陆，从阿富汗到缅甸，都属于一个以印度为核心的"不可分割"的国家。

一些普京的支持者谈到了与俄罗斯的历史联系，包括苏联曾在1971年孟加拉国解放战争期间支持印度。

贾格兰管理和大众传媒学院院长莫汉提（Nalini Ranjan Mohanty）表示，"与前苏联的历史联系，以及中国与俄罗斯越来越接近的威胁，也是印度支持俄罗斯的原因。"

印度领导人在走钢丝

俄罗斯三周前入侵乌克兰以来，印度在外交上一直在走钢丝，对联合国谴责俄罗斯入侵的每一次表决都投了弃权票，包括在联合国安理会、联合国大会、联合国人权理事会和国际原子能机构的投票。

除了与俄罗斯的历史和战略联系外，印度外交政策的一个核心原则是希望与包括俄罗斯在内的所有大国保持良好、稳定的关系。

而普京和莫迪的民粹主义政治风格之间也有相似之处。

媒体历史学家巴塔布亚尔（Rakesh Batabyal）说，"两位领导人都是大男子主义形象，表现出民族主义，专制、强悍的领导风格。"

印度有那些人反对俄罗斯？

然而，印度也有声势浩大的力量批评政府拒绝谴责俄罗斯，呼吁新德里谴责俄罗斯入侵一个主权国家。

国会议员沙希·塔鲁尔(Shashi Tharoor)最近在接受印度媒体采访时说："俄罗斯是一个朋友，可能也有一些合理的安全关切，但印度突然对此保持沉默会令乌克兰及其朋友感到失望。印度保持沉默让人很遗憾。"

他补充说，印度渴望获得联合国安理会席位，但却对国际公认的原则完全保持沉默，这并不会有好的效果。

另一位议员马尼什·特瓦里在推特上表示，他希望印度和乌克兰人站在一起，反对这种 "史无前例、毫无道理的侵略"。他还写道，"朋友犯错时需要被告知。"

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。