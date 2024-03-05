在印度，强奸已经常态化了吗？为何正义难伸？

本文包含对强奸和人身攻击的描述。

（德国之声中文网）七名男子被指控在印度东部贾坎德邦的杜姆卡县对一名西班牙女游客实施残酷的轮奸。受害者是一名28岁的博主，数年来一直和她64岁的丈夫一起骑摩托车环游世界。

警方称，袭击事件发生在3月1日，距离贾坎德邦首府兰契大约300公里的地方。当时这对博主夫妇正在帐篷里面过夜。因为没找到可以住宿的酒店，他们决定在镇上扎营。

“他们强暴了我，轮流强奸我，其他人就在旁边观看，就这样持续了大约两个小时”，拥有巴西和西班牙双重国籍的受害者对西班牙Antena 3电视台讲述道。

这对夫妇几个月前到达印度，此前也骑摩托车游历了亚洲其它的一些地区。

在这名西班牙女游客遇袭几天后的另一起案件中，警方表示来自印度中部恰蒂斯加尔邦的一名21岁舞者表示，她在贾坎德邦的帕拉穆区被同台表演的几名搭档轮奸。

而就在这起可怕事件发生之前的周末，在印度北方邦的哈特拉斯县，一名17岁少女在参加完一场婚礼后回家的路上被两名男子轮奸。

这一系列粗暴残忍的袭击事件震惊了印度社会，再次将妇女安全问题推向人们的关注焦点。印度几乎每天都有关于残暴强奸事件的报道，而且近年来骇人听闻的性侵事件数量也有所增加。

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生活在强奸阴影中的印度妇女

犯罪统计数据不能反映真实情况

印度国家犯罪记录局 (NCRB) 的数据显示，2022年印度平均每天报告的强奸案数量将近90起。

但真实数字可能要高得多，因为很多情况下，受害者由于担心报复、普遍存在的耻辱感以及对警方调查缺乏信心而选择不去报案。

“我们现在正面临性暴力和厌女主义最为猖獗的时期”，印度人权组织公民自由联盟（PUCL）总干事斯里瓦斯塔瓦（Kavita Srivastava）对德国之声表示，“这就是新的印度，这里的法治体系似乎完全崩溃，父权统治正在毫无顾忌地继续加固。”

参与妇女安全倡议运动的斯里瓦斯塔瓦表示，针对女性的暴力似乎在变得越来越寻常。

“比如那些社交媒体上的喷子，他们想要让女性噤声，想要对每一个自信的女性或是她的女儿实施虐待或是强暴，这些人根本不会被追究责任”，她讲述道，“随着越来越多的违法者逍遥法外，司法也屈服于政治，打击强奸就变得越来越艰难。”

印度警察里的特别女子行动队

关注女性议题的非政府组织Jagori的主任维兰卡（Jaya Velankar）认为，针对妇女的性犯罪事件增加，以及在该国严格种姓制度中处于最底层的人群所受到的不公待遇，都应该归咎于从上至下的有罪不罚文化，这种风气对性暴力犯罪起到了鼓励作用。

“这是对女性占据更多公共空间、挑战几乎各行各业的男性霸权的强烈抵抗”，维兰卡对德国之声表示，“大多数男人对这种变化感到不知所措，不知该如何安抚自己受伤的自尊，而普遍的失业现象则使得绝望情绪到处弥漫。”

维兰卡还指出，此类案件在印度刑事司法机构那里常年大量积压，最终的定罪率很低。“对强奸案件的调查草草了事，案发后的初步证据收集不力，也帮助那些有权有势的人继续逍遥法外。”

妇女得不到应有的保护

人权组织表示，在印度实行数百年的种姓制度中处于最底层的女性（也被称作达利特人）特别容易遭受性暴力和其它攻击。

来自高种姓阶层的男性经常使用性暴力作为武器，以强化压制性的性别和种姓等级制度。

2012年12月，23岁的女学生乔蒂·辛格（Jyoti Singh）被多人轮奸之后因伤势过重身亡，这一臭名昭著的案件在印度引发了全国性的抗议，使得印度女性安全问题成为关注焦点。

由于印度法律不允许媒体公开强奸受害者的名字，受害者被广泛称为Nirbhaya，意思是“无所畏惧”。这一案件促使当局针对性暴力制定更为严格的法律，并最终对四名成年罪犯处以死刑。

尽管如此，性犯罪并没有得到遏制，而强奸罪行却变得更加具有攻击性、更加残酷，并且某种程度上成为一种私刑和黑帮行为。

尽管报告的强奸案件数量增加，越来越多的女性站出来发声，印度的性犯罪定罪率仍然很低。

在很多案例中，证据不足常常被当作定罪率低或是有罪判决被上级法院推翻的原因之一。

“发生在西班牙游客身上的事件是完全不可接受的，也反映了目前的治安状况”，曾经担任警察的阿莫德·坎特（Amod Kanth）对德国之声表示，“我们知道性犯罪存在严重的漏报现象，这必须要改变。”

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