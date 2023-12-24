在印太建北约？一个离现实很远的主意

（德国之声中文网）美国保守派阵营的一个小组向美众议院提出了一项法案，建议就北约印太版设想成立一个可行性调查小组。此举旨在增强威慑能力，应对中国和朝鲜在该地区越发嚣张的表现。

许多人赞同该提案，认为志同道合的国家应该聚集起来，在共同的军事联盟中携手并进，但至于这类设想有多大的操作性，持悲观态度者似乎占上风。

《印太联盟条约组织》法案由纽约州共和党众议员劳勒（Mike Lawler）提交。今年12月初，他在一份声明中说，"我们的敌人 - 中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜 - 结成了一个邪恶的联盟，企图扰乱和破坏全球稳定"。

他认为，集体安全协议有可能遏制侵略，保护印太地区的民主力量。

最近发生的一系列事件似乎支持了劳勒的观点，在西太平洋地区，和平与稳定正面临着越来越大的挑战。 明年1月13日台湾总统大选前，北京对台施压的力度不断增强；在南海，中国海军多次阻止菲律宾海军在两国有主权争议的海域进行岛屿的补给工作。

12月14日，两架中国军机和四架俄罗斯军机在没有预警的情况下，飞入韩国防空识别区，韩国紧急升空了战斗机，日本也在日本海上空做出了紧急部署。

本周一（12月18日），朝鲜试射了一枚远程弹道导弹，经过73分钟飞行，落在大约1000公里以外的日本海。联合国秘书长对此发出严厉谴责。

这已是朝鲜今年发射的第5枚远程导弹，此前一天，朝鲜刚刚发射了一枚短程导弹，飞行了570公里后坠落。发射后，朝鲜国防部立即发表声明，谴责美国与韩国"预演一场核战争"。美国一艘核潜艇周日（12月17日）抵达韩国。

不过，尽管亚太地区的稳定面临着种种威胁，但分析家们认为，印太地区的国家联合起来成立地方版北约的可能性仍然微乎其微。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

效仿北约？太政治化、太官僚

东京大学国际关系系助教山口亮（Ryo Hinata-Yamaguchi）认为，冷战以来，这种说法时有出现，"但我认为它只会是一个想法而已。"

他对德国之声说，"撇开中国和朝鲜，该地区许多国家的政府之间缺乏信任，而其余国家则认为没有必要在这里建立像北约这样的正式机构。"

他指出，作为一个机构，北约今天看起来不错，但它花了几十年时间才发展到今天的规模。它非常政治化，也非常官僚化。山口亮认为，对许多亚洲国家来说，"中心辐射式"的联盟方式看起来更有吸引力，因为它很灵活。

他说，出于经济和安全原因，该地区双边或小规模多边联盟的例子有很多。比如东盟，它是一个由10个国家组成的政治和经济联盟；日本、韩国和美国也即将完成一项协议，一旦朝鲜发射导弹，它们将迅速共享信息。

AUKUS联合了美国、英国和澳大利亚关注该地区的安全问题，而"四方安全对话"（Quad）是绑定美国、澳大利亚、印度和日本的一个协定。

在双边层面，日本最近马来西亚和菲律宾签署了一项协议，将向他们提供海岸巡逻艇。山口亮指出，这两个国家同中国在南海均存在主权争议。

东京国际基督教大学国际关系学教授纳吉（Stephen Nagy）也认为，目前该地区许多国家不可能摆脱政治分歧，组成一个与北约相似的军事集团。

不过他说，这将取决于中国，如果中国决定在该地区更加强势和咄咄逼人，那么任何事情都有可能发生。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



中美之间的平衡术

纳吉表示，"该地区许多国家不愿在中美之间选边站，他们更愿意建立多极联盟，而不是与华盛顿或北京单独结盟"。

他说，现在的趋势是"小多边主义"，即三、四个国家组成小集团，在某一个问题上达成一致，并为实现一个具体目标而进行合作。

然而，仍有人坚持认为印太效仿北约是最佳方案。

福井县立大学政治与国际关系学教授岛田洋一表示，"我完全支持这个想法，尽管我意识到建立和运行这样一个安全机制是极其困难的。"

他说，"我认为，该组织将得到地区许多小国的支持，这些国家单个实力较弱，但与邻国联合起来则不再弱小，例如菲律宾。"

他认为，成立像北约这样机构的基础已经具备。"我认为'四方安全对话'便是地区联盟的基础，我希望在未来的岁月里，'Quad'能够迎接更多国家成为合作伙伴。"

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。