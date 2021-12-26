 在华销量大幅下降　大众汽车计划急起直追 | 经济纵横 | DW | 11.01.2022

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经济纵横

在华销量大幅下降　大众汽车计划急起直追

受芯片短缺和供应链瓶颈制约，德国大众汽车康采恩去年在中国的销量锐减约14%。大众希望今年至少能补回损失，并能推出 ID 系列电动汽车。

China Auto Show Shanghai 2021 | Volkswagen ID 6

大众汽车中国区总裁韦伦施坦（Stephan Wöllenstein ）在2021年上海国际汽车展上介绍大众ID.6系列车

（德国之声中文网）本周二（1月11日），大众汽车中国区总裁韦伦施坦（Stephan Wöllenstein）在北京向媒体表示，去年，德国大众汽车集团（中国）与其合资企业在全球最大汽车市场--中国大陆和香港市场共交付汽车330万辆，同比下降 14.1%，造成这一情况的原因是芯片短缺及供应链瓶颈。

韦勒施坦表示，2021 年，主要是大众和斯柯达两个品牌销量大降；高端品牌奥迪的表现尚可，只降了 3.6%，而保时捷和宾利的销量甚至还分别增加了 8%和 43%。尽管整个汽车市场增长了 4%，大众集团所占份额——长期以来一直为 14%到15%——却降至 11%。韦勒施坦指出，因半导体短缺、新冠疫情、停摆措施，以及一家日本供应商的火灾，最终导致减少生产60万辆车。他强调，情况错综复杂，形成一个庞大限制系统，"实在是每周都会生变"。

韦勒施坦称，今年，大众集团希望能迎头赶上。他指出， "需求仍在" 。整体市场预计将增长 4%，但大众汽车有志于增长 15% 或 16%。这位中国区总裁说："我们希望超比例补回去年高出平均水平的损失。"　他表示，希望大众汽车开发的ID系列电动车销量也能增长。 2021年，大众没有实现销售 8万至 10万辆ID系列电动车的目标，实际销量"略多于 7万辆"。韦勒施坦强调，今年的数字希望"至少"翻倍。他确信，大众汽车能够售出每一辆可以制造的 ID 系列车。他称，16万至20万辆ID车的芯片供应是有保障的。

中国市场前景"非常看好"

随着向替代驱动器的转型，今年在中国推出的新车型中将有一半是电动汽车。韦勒施坦指出，在这一领域，中国有强大的制造商，这一情况几乎不会改变，但至本世纪末大众仍将是中国电动汽车领域的第一名。他认为，大众的这个最大单一市场，前景"非常看好"。他指出，随着中产阶层增长，到本世纪末，中国国内汽车销量每年将增加 2800万至3000万辆。他称，中国社会有着强大购买力，是 "我们，制造业，未能供货 "　去年，中国国内汽车销量为 2100 万辆。 

观看视频 03:06

缺芯威胁着整个汽车产业

韦勒施坦承认，不确定因素依旧存在， "芯片风险难以预估"。对中国首个奥密克戎染疫病例发生在北京邻城天津，他也担心，当局可能会采取更严厉停摆措施。大众天津工厂已不得不暂时停产。他指出，宵禁或停产会在一夜之间发生，因此，必须调整供应链，但通常也会很快结束， "不过，这就有可能形成一系列小问题。" 

由于中国实施严格入境限制和长达３星期的强制隔离，外国专家入境困难。韦勒施坦指出，大众在华企业仍亟需国际专家，即使数量减少到最低限度，但现在的情况是，很难说服专家们去中国--尤其是，如果他们有孩子的话。他承认， "制造业受到影响。" 

（德新社）

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