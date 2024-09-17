在华遭囚18年 美国牧师林大卫获释返家

美国国务院证实，美籍华裔牧师林大卫在中国遭囚将近20年后，本週已经获释返回得州家中。有美媒指，这意味著美中之间长期无法解决的问题，取得了突破。

（德国之声中文网）“赞美上帝！我们昨晚很晚才接到电话！爸爸现在自由了。”这是美国牧师林大卫（David Lin）的女儿 Alice Lin 在与父亲团聚之前，向美联社透露的消息。

美国牧师林大卫自2006年在中国遭囚，2009年因“契约诈骗罪”遭处无期徒刑；林的支持者认为，中方举措是对其在中国传教的报复。

美国国务院週一（9月16日）证实林大卫已经获释，发言人米勒（Matthew Miller）表示：“我们欢迎林大卫从中国的监狱获释。他已返回美国，并在近20年来首次与家人团聚。”

在机场准备接机时，Alice Lin 向美国媒体 Politico 表示：“没有任何言语可以表达我们的喜悦——我们有很多时间来弥补。”

Politico 认为，林大卫的释放标志著“美中之间多年来一直无法解决的长期双边问题取得了突破”。

习近平上台以来，中国对基督宗教进行了系统性的强力打压。图为示意图，2018年中国河南省一座基督教堂。 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

林大卫是谁？

现年68岁的林大卫是美籍华人，移民美国取得公民身份，居住于加州。根据“对华援助协会”（China Aid）的资料，林大卫在1990年代频繁返回中国传播福音。2006年，他协助一个未经中国官方授权的地下教会盖教堂时遭到警方拘押，并被禁止离境。2009年，林因“涉嫌契约诈骗”而被正式逮捕，被中国法院判处终身监禁。

美联社指出，这项罪名经常被用来对付不被中国官方承认的教会领袖。致力于为中国囚犯争取权益的人道组织对话基金会（Dui Hua Foundation）表示，林大卫否认了这项罪行。

在中国，所有基督教会都必须宣誓效忠执政的共产党，并向政府注册。任何未登记的会众都被视为地下教会，他们的活动在中国被视为非法。中国政府一直都在镇压“非法传教”，并在过去10年间更变本加厉。

林大卫的刑期后来被减轻，原定于2030年4月获释。宗教自由委员会在2019年指出，有报道指林的健康状况下降，在狱中的安全可能面臨威胁。

被“不当拘留”的三名美国公民

美国国务院发言人米勒表示，在林大卫获释之前，美国已为他的自由努力了一段时间，“这是我们继续努力的方向，这是向前迈出的重要一步，我们将继续推动释放其他美国人。”

林大卫获释前不久，白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）在8月访问北京时，曾向中国外长王毅提及希望尽早释放林大卫。这次谈话被认为起到了一定作用。Alice Lin 向 Politico 透露：“我知道杰克・沙利文确实（向王毅）提起了我父亲的案子。”

美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）8月底在北京与中国外长王毅会面。 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

多年来，美国政界一直敦促中国政府释放林大卫，以及另外两名被拘留者斯威丹（Mark Swidan）和李凯（Kai Li）。

61岁的李凯是一名出生于中国的美国商人，2016年因与间谍有关的指控而被在上海遭到拘留，他的家人称这些指控不实；49岁的斯威丹2012年在中国因毒品指控而被判刑，其支持者认为证据并不充分。两人皆否认对他们的指控，联合国专家小组则认定对他们两人的指控缺乏依据。

华盛顿称，林大卫、李凯、斯威丹这三名美国公民遭到中国“不当拘留”，这也是拜登政府多年来致力处理的问题，并在每次与中国高级官员的会面中提出。

美国众议院外交事务委员会主席、得州共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）亦表示，他“非常高兴”林大卫终于获释，并呼吁立即释放李凯和斯威丹。他在社交平台X上写道：“林大卫被捕和其他许多人一样，标志著世界各地专制政权人质外交的上升趋势。”

根据旧金山人权组织对话基金会估计，目前仍有200多名美国人在中国受到强制措施拘留，其中30多人面臨出境禁令。

在被问及林大卫获释是否是美中条件交换的结果时，米勒并未正面回应。他说：“除了我已经说过的，我们欢迎他获释之外，我不会就这个过程再说什么。有时在外交上，说得越少越好。这是其中的一种情况。”

中国驻华盛顿大使馆在被问及北京是否从美国得到了任何释放林大卫的回报时，拒绝评论，但表示中国政府依法处理犯罪嫌疑人，“不分国籍，一视同仁”。

（路透社、美联社、Politico、《华尔街日报》等）

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