 在华被拘逾半年 日本药企员工被正式逮捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2023

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在华被拘逾半年 日本药企员工被正式逮捕

日本驻中国使馆周四（10月19日）证实，中国当局正式批捕了一名日本公民。这名日本药企雇员今年3月就已被逮捕，并被控从事间谍活动。

2015年以来已有十多名日本公民因涉嫌参与间谍活动，而被中国政府拘留。

2015年以来已有十多名日本公民因涉嫌参与间谍活动，而被中国政府拘留。

（德国之声中文网）日本驻北京使馆一名官员周四（10月19日）对法新社证实，这名今年3月就已在北京被拘押的日本男子现在被正式逮捕。

据日本共同社报道，这名50多岁的日籍男子在日本药厂安斯泰来制药（Astellas Pharma）任职，已在中国工作20多年。他在突然被拘留前曾计划返回日本，他此前还曾是中国日本商会的高级管理人员。

中国外交部新闻发言人毛宁周四在例行记者会上回答有关提问时称，该名日本公民“因涉嫌从事间谍活动，被中方有关部门依法采取刑事强制措施”。她补充说，中国是法治国家，依法处理有关案件，依法保护当事人各项合法权益。

今年3月在这名日本人被逮捕后，毛宁曾在记者会上透露，该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反间谍法》。她还说：“近年来日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。”

据媒体报道，日本政府曾要求中国当局释放该男子，并试图透过日本驻北京大使馆向他提供领事支持。

今年中国新修订了《反间谍法》

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台湾中央社去年7月曾报道，一名50多岁的日本男性2021年12月在上海遭中国政府拘留。日本内阁官房长官松野博一当时表示，已透过各种管道向中方强烈要求早日释放这名男子，会持续敦促中方放人。

路透社引述日本共同社称，自2015年以来，不计入此次案件，至少有16名日本公民因涉嫌参与间谍活动，而被中国政府拘留

 

（法新社、共同社等）

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