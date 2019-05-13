在华美企另寻出路 更多中企恐上黑名单

（德国之声中文网）中国美国商会（在华美国商会）周三（5月22日）表示，在中美贸易战愈演愈烈的背景下，商会近一半会员企业自去年以来在中国遇到了非关税壁垒报复，例如政府检查、清关变慢以及许可等申请的审批变慢。

该组织的一项调查显示，在250名美国商会会员中，四分之三表示，美国和中国互相加征关税对其生意造成"负面影响"，其中一个表现是在制造成本和产品价格上涨的情况下，订单明显减少。这份调查是在5月16日至5月20日之间进行的，也就是在美国最新一次公布上调关税税率后。

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超过四成想离开中国

调查显示，35%的受访企业表示，将会采取"在华为华"（in China for China）战略--鉴于关税问题，这些企业让其中国业务更加侧重于为中国客户供货，而不是用于出口。还有三分之一的企业表示正在推迟和取消投资决定。

另外超过四成（40.7%）的受访美企表示"正在考虑或已经"把生产线移出中国--不过特朗普想把这些工作岗位都带回美国的愿望并未实现，只有不到6%的受访美企计划或者已经将生产线迁回美国。

多数美企仍支持对华强硬

据路透社报道，美国商会今年2月进行的年度调查显示，其多数会员企业都支持在中美贸易谈判期间保持对中国商品的关税措施。 在这次最新调查中，超过一半的受访企业表示，尽管在贸易战中很受伤，但仍然赞成继续进行拉锯式的贸易谈判，以解决"结构性问题，使其能在更公平的竞争环境中运作"。另外不到一半的受访企业希望中美可以快速达成协议，回归关税战之前中美间可预测的、稳定的状态。

迄今为止，美国和中国在双向贸易中已经向超过3600亿美元的商品施加关税。

根据美国商会的调查，贸易战给美企带来的伤害可能比其欧盟同行们要大。据彭博社援引中国欧盟商会近日发布的商业信心调查报道称，53%的受访在华欧企表示，在中国运作变得更难，但只有6%的受访欧洲公司正在考虑或者已经将其生产线移出中国。

很受伤的中企

对比在华美企、在华欧企，在这场贸易战中，中兴、华为等中国科技企业的损失似乎更为惨重。对于这些企业而言，断供芯片、禁购禁用以及谷歌"断供"安卓，可能成为致命伤。

据彭博社周三报道，美国政府考虑将5家中国监控设备企业列入与华为类似的"黑名单"，禁止其获得美国零件与软件，其中包括海康威视与浙江大华（另外3家未指明）。而《纽约时报》之前就曾报道称，海康威视将被列入黑名单。这家企业曾被指生产用于在新疆进行大规模监控的设备。

据中国媒体报道，海康威视方面回应称，"暂时没有接到消息"。周三开盘，海康威视股价在深市逼近跌停板，几乎跌至今年最低水平。

杭州海康威视数字技术股份有限公司创立于2001年，是一家视频监控设备供应商，主要控股方为央企中国电子科技集团。据中国官媒援引一项报告称，海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的22.6%，其产品和解决方案已广泛应用在150多个国家和地区。