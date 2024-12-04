在华德企调查：做生意难，但不撤出中国

德国在华商会AHK最新问卷显示，六成德企认为中国经济比去年有所恶化，但仅0.4%有明确计划离开中国。

（德国之声中文网）德国在华商会AHK周三（12月4日）发布 的《在华德企商业信心调查2024|2025》显示，60%德企认为中国经济比去年有所恶化。仅三分之一预计未来一年其行业状况会有所改善。不过，92%德企计划继续在华开展业务。

德企列出的挑战清单中：

56%认为中国市场需求疲软是其最大商业挑战

52%认为是价格压力

最大的监管挑战则是“购买国货”，29%的受访企业视之为关键问题。

与此同时，本地化趋势更为明显，也就是“在中国、为中国”的战略。四成德企表示，现在更独立于总部运营。

51%的德企表示，未来两年内计划增加在华投资，以保持竞争力。这一比例有所下降。

此外，向来被视为推动本行业创新的德企如今有8%表示，中国竞争对手已经成为其行业的创新领导者。

只有0.4%的受访德企有明确的计划离开中国。

德国在华商会AHK有约2100名会员，其中546家企业参加了秋季的这一问卷调查。据AHK统计，共有约5000家德企在华经营。

（综合报道）

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