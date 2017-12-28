在华德企：眼下过得还好 未来不再美妙

（德国之声中文网）调查显示，仅有近40%的德企对当前中国经济的发展持积极态度--比2017年降低了14个百分点。德企对2019年的预期也不如之前积极：近三成的受访者对中国经济发展表示不乐观。

约有二分之一的受访德企对其在华主营市场领域的增长潜力尚还表示满意。德国在华的三大产业--机械制造、汽车工业以及企业服务对2018年的评价不如此前乐观，其前一年设定的行业目标尚未达到，预期2019年也难有质的改善。

网太慢、招工难

"中国在努力走向实现可持续增长的过渡阶段，因此从中期看，经济增长速度可能进一步放缓"，德国中国商会的董事会成员希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）在北京表示。

中国德国商会于2018年8月至10月间进行了本年度的商业信心调查，共有423家在华德企参与了问卷。

受访企业反映，官僚主义、行政障碍、法律不确定性、不明确的监管框架条件以及过慢和受限的网络依然是在华经营的挑战。对于一大部分的德企而言，用工成本提高、难于招聘并留住合格员工等依旧是企业经营中很大的挑战。

市场开放：现实与期待的反差

尽管如此，中国对于大多数德企来说仍然是一个充满商机的重要市场。问卷调查显示，中国依旧是大部分德国企业首选的三大市场之一。把中国视为首选市场的德企占比相较去年有所提升，而且超过三分之二的受访德企表示，未来两年会继续在华投资。

调查表明，德企对中国市场开放信心不足。一半的受访企业表示，相信中国政府对进一步开放市场的承诺。但是过去几个月市场开放方针的实施状况却不尽符合在华德企的期望：大约有一半的受访企业认为，中国政府还可以进一步施行必要的经济改革，为外资企业创造公平的竞争环境，改革国有企业，并实现金融业的自由化。

对目前热议的美中贸易战，在中国的德企态度则比较淡定。问卷显示，大部分德国企业认为贸易争端对本公司在华业务没有造成大的影响。约三分之二的受访企业表示，完全未受到美中贸易纷争的波及，只有四分之一的企业认为会受到间接影响，例如供货链出现问题。10%的企业担心关税会影响对美国的出口。

叶宣/苗子（德国中国商会、德新社）