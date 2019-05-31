在华德企：在商言商 不问政治

(德国之声中文网) 《世界报》向DAX指数中的全部30家德国企业发信，询问其高管是否支持香港的示威者、是否经常在中国的私下谈话中谈及侵犯人权现象、如何看待中国正在力推的社会征信体系。只有12家德国企业予以回信，而且在人权议题上只是做出了泛泛的回答。明确提及香港示威的更是只有一家企业：高科技聚合材料制造商科思创(Covestro)在回信中写道，"我们关注发生在香港的事件，希望能够产生一个和平、具有建设性的解决方案。"

巴斯夫、拜耳制药、德意志银行等其他11家回信的德国企业则普遍表示，公司原则上不对政治话题进行表态，因此无法就问询中提到的问题进行点评。

但是，《世界报》在报道中也指出，许多德国大企业的高管其实经常就政治话题表态。比如西门子总裁凯飒(Joe Kaesar)就时常通过推特点评德国内政，并且标榜自己对自由民主价值观的高度责任感。但是，最近几星期发生在香港的示威游行，却丝毫没有出现在凯飒的推特中。

阿迪达斯总裁罗思德

阿迪达斯：德国法律不一定更优秀

《世界报》就此批评这些时常把民主价值观、企业社会责任挂在嘴边的德国企业高管，认为他们普遍不敢也不愿意就中国、土耳其、沙特阿拉伯等国的人权问题进行表态；一旦经济利益面临潜在不利影响，这些高管就立刻对政治话题保持缄默。

在接受《世界报》采访时，阿迪达斯总裁罗思德(Kasper Rorsted)还非常直白地表示，公司"并非没有自己的政治观点，但是我们是一家全球企业，必须承认在不同国家存在不同的政治观点。这也包括中国计划推行的社会征信体系。" 罗思德还说，社会征信体系在中国是被允许的，"这点和德国不同。阿迪达斯是全球企业，我们又能有什么理由去坚持'德国的法律更优秀'这样的观点呢？"

值得注意的是，就在上周，罗思德刚刚做客中国驻柏林大使馆，与大使吴恳举行了会谈。罗思德表示，阿迪达斯对中国市场前景充满信心，并且正在探索增长的新动力。吴恳也说，阿迪达斯在中国具有良好的品牌声誉和广泛的市场基础，对华合作仍具备巨大潜力和广阔前景。

不合时宜的老习惯

《世界报》的报道引述了一些学者的观点指出，德国企业"在商言商、不问政治"的习惯，已经不再适应如今的新形势。瑞士圣加仑大学经济伦理学院院长维特施泰因(Florian Wettstein)就认为，除了经营业务，作为社会成员的现代企业必须要承担社会责任，这其中就包括不以他人权益受损为代价去赚取利润，"比如在存在侵犯人权现象的国家或地区开展业务。"

审计与咨询事务所德勤去年发布的一项调研报告也显示，如今的年轻人非常关心其供职的企业在商业之外的表现。这项针对全球1.2万名30岁以下年轻人的调研指出，新一代劳动者普遍希望企业高管不仅仅关心企业自身，也应致力于为社会不同群体间的共处做出积极贡献。3/4的受访者认为，目前的企业高管并没有做到这一点，45%的受访者甚至认为，当今的企业高管的行为"不道德"。