在华德企信心走低 德国商会寄望欧中投资协议

(德国之声中文网) 最新公布的报告显示，只有27%的在华德企表示，今年有望达到或超过既定的业绩目标，这一数字远远低于2018年的53%、2017年的64%。31%的受访企业则认为，只能"基本达标"。而表示今年无法达标或者顶多"部分达标"的在华德企比例高达41%，明显高于去年同期调查时的18%。

报告指出，在华德企代表的信心减弱，中国经济增长的总体疲软是重要因素。在接受德国之声采访时，德国商会驻华北及东北首席代表晏思（Jens Hildebrandt）说："这一切当然和中美贸易冲突紧密相关，因为它给经济带来了很多不确定性。超过八成的在华德企都受到了波及。"

目前，中美贸易争端出现了一些缓和的迹象。但是，晏思预计，2020年经济恢复的势头不会太明显。"届时，市场上的不确定情绪依然会存在"。

接受问卷调查的500余家在华德企中，认为"中国是本公司最重要的三个销售市场之一"的比例依旧高达53%，比2018年略有降低，但是比2015、2016年略高。认为中国是重要利润来源、重要投资市场的德资企业的比例分别为47%、40%，与前些年相比变化也并不大。计划在今后两年内在中国市场追加投资的德企比例也高达67%，甚至还比2018年高一个百分点。

不过，71%的在华德企都将中国的市场准入限制列为了头号挑战，其次是法律不确定性、监管框架不明、强制技术转让、知识产权、官僚体系障碍等。

"只要公平欢迎竞争"

德国商会的这份年度报告还指出，47%的在华德企都认为，中国本土竞争对手今后可能成为所在行业的创新型领军企业。这一数字较之2018年的36%有着显著的上升。

56%的在华德企认为正在受到中国私营企业越来越大挑战，认为受到中国国有企业不断变大之挑战的德企比例也有21%。这两个数字相比去年都体现出明显上涨趋势。

德国商会的晏思强调，认为中国竞争对手构成巨大的挑战，并不意味着德国企业不欢迎良性竞争。他对德国之声表示，在华德企更希望拥有一个公平的竞争环境，"比如，德企是否能像中国企业一样及时获知监管规则改变的信息？政府招标又是否真的一视同仁？竞争环境不公平，德国企业当然不满意，但是原则上我们不把充满创新精神的中国企业视作威胁。"

晏思还特意指出，在华德企的商业信心走低，并不意味着中国市场就此"愁云惨淡"。"确实，黄金年代已经过去了，但是我们德企的中国业务前景并不惨淡，只是预计今后的业绩相比从前会略显黯淡。毕竟，德国企业依然对中国有信心，这从愿意追加在华投资的德企比例中就能体现。所以，我们应该对德企在中国的未来持有理性的乐观态度。"

他认为，要扭转当前在华德企信心走低的局面，最有效的手段就是中国切实解决在中美贸易争端中被揭露出的种种结构性、体制性问题，其中包括市场准入限制、监管机制不公平等等。晏思希望，欧盟与中国正在酝酿的双边投资协议，能够妥善地化解这些矛盾，"现在皮球显然在北京这边，因为上述要求是柏林、布鲁塞尔提出的。"他还强调，双边协议出台、化解欧中经贸关系的结构性矛盾，能够深化两边企业的合作水平，对于中国企业自身也是很大的利好。