 在华外国品牌道歉频繁，新疆议题是例外 | 经济纵横 | DW | 13.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

在华外国品牌道歉频繁，新疆议题是例外

在华外国品牌一般抵挡不住中国民族主义者的进攻，因担心生意，做公开道歉是家常便饭，只有遇到新疆议题是例外。但道歉并不是做生意的保险箱。

China boykottiert westliche Bekleidungs-Firmen

（德国之声中文网）据彭博社就瑞典中国中心最新研究结果的报道，2016年以来，中国消费者抵制外国品牌事件，比之前的8年里增长6倍以上。2019年达到抵制高峰，那年，美中贸易战全面爆发。

总体而言，在涉及中国领土主权时，比如台湾、西藏或者香港的抗疫活动，80%以上的公司在办活动或者做广告商时，因为不慎触及"红线"、被呼吁抵制后，都会很快做出检讨。但只有四分之一的公司在对新疆议题或者其它人权领域发声后，有后悔的表示。

该报道指出，即便同一个企业，在碰到以上不同的议题时，敏感程度有区别，采取的行动也不一样。以沃尔玛为例，2018年在中国大陆一个分店里，将商品来源地写成"台湾"，被举报后，沃尔玛很快道歉。不过，2021年，沃尔玛下架新疆产品，即便网上一片抵制声浪，沃尔玛没有道歉。

在被呼吁抵制的公司里，有大约一半顶住了压力，没有做检讨。

H&M曾发布过一份声明，表示出于对新疆棉花可能存在强迫劳动的担忧，不再从新疆采购棉花。这则声明在2021年被曝光之后，H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。即便这家瑞典服装巨头后来再发声明，表示将致力于重新获得中国消费者的信任和信心"之后，被关闭的实体店虽然重新开门，但中国电商平台仍没有恢复它的网上销售。

Hugo Boss Logo

Hugo Boss道歉了

研究还发现，道歉并不是做生意的保障。博柏利（Burberry）和Hugo Boss都曾因为对采购新疆棉有过表示，并都引发网民的激烈反弹。Hugo Boss出面认错，博柏利则没有，但二者当年在中国的销售都大打折扣。

瑞典中国中心2021年刚刚成立，是一家由瑞典政府资助的智库，旨在为政界和经济界就中国问题提供资讯。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Intel, Cebit, Hannover, Niedersachsen, Deutschland Intel Cebit Hannover Niedersachsen Deutschland Intel CeBit Hanover Lower Saxony Germany Intel CeBit Hanover Lower Saxony Germany

英特尔道歉 中国官媒：莫想蒙混过关 23.12.2021

美国芯片生产商英特尔被“揭发”供应链禁用新疆产品，在中国陷入负面舆论风暴后，发表声明致歉。该公司称涉及新疆的文书内容“并非立场表达”。

26.01.2022 Pendler, die Gesichtsmasken tragen, um sich vor dem Coronavirus zu schützen, warten in einem Stadtviertel auf ihre Busse an einer Bushaltestelle mit einem Stadtplan der Hauptstadt und einem Werbeplakat für die Olympischen Winterspiele. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力 31.01.2022

大多数民主国家都不会派遣高级官员出席北京冬奥会的开幕式。美国、加拿大、日本和丹麦等国公开宣布进行外交抵制，德国、法国和意大利等国，虽然措辞模糊，但也不会派遣政府高级代表。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

抵制冬奥:美国已先行,德国等盟友是否跟进？ 07.12.2021

西方盟友国家是否会效仿美国，对北京冬奥会实行外交抵制，成为舆论关注焦点。德国候任总理肖尔茨显然还没有准备好明确答案。专家认为，是否加入抵制行列，新政府须在上任后经过内部讨论以及和欧盟各国协商之后才能做出决定。

广告

韦伯望远镜彩照 带你看从未见过的宇宙

美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  