在华外国品牌道歉频繁，新疆议题是例外

（德国之声中文网）据彭博社就瑞典中国中心最新研究结果的报道，2016年以来，中国消费者抵制外国品牌事件，比之前的8年里增长6倍以上。2019年达到抵制高峰，那年，美中贸易战全面爆发。

总体而言，在涉及中国领土主权时，比如台湾、西藏或者香港的抗疫活动，80%以上的公司在办活动或者做广告商时，因为不慎触及"红线"、被呼吁抵制后，都会很快做出检讨。但只有四分之一的公司在对新疆议题或者其它人权领域发声后，有后悔的表示。

该报道指出，即便同一个企业，在碰到以上不同的议题时，敏感程度有区别，采取的行动也不一样。以沃尔玛为例，2018年在中国大陆一个分店里，将商品来源地写成"台湾"，被举报后，沃尔玛很快道歉。不过，2021年，沃尔玛下架新疆产品，即便网上一片抵制声浪，沃尔玛没有道歉。

在被呼吁抵制的公司里，有大约一半顶住了压力，没有做检讨。

H&M曾发布过一份声明，表示出于对新疆棉花可能存在强迫劳动的担忧，不再从新疆采购棉花。这则声明在2021年被曝光之后，H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。即便这家瑞典服装巨头后来再发声明，表示将致力于重新获得中国消费者的信任和信心"之后，被关闭的实体店虽然重新开门，但中国电商平台仍没有恢复它的网上销售。

Hugo Boss道歉了

研究还发现，道歉并不是做生意的保障。博柏利（Burberry）和Hugo Boss都曾因为对采购新疆棉有过表示，并都引发网民的激烈反弹。Hugo Boss出面认错，博柏利则没有，但二者当年在中国的销售都大打折扣。

瑞典中国中心2021年刚刚成立，是一家由瑞典政府资助的智库，旨在为政界和经济界就中国问题提供资讯。

（综合报道）

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