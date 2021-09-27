在华外企担忧 “人质外交 ”继续

（德国之声中文网）上周末，当挥舞国旗的人群在深圳机场迎候孟晚舟之时，两名在中国被关押近三年的加拿大人也踏上了返加的归程。不过，对于后者，中国官媒却在很大程度上保持沉默。

前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）于2018年12月在中国被拘捕，就在孟晚舟因美国指控欺诈而在温哥华被逮捕后几天。

北京坚称两者没有关联，但关押两个"迈克尔"被普遍视为北京的报复。他们在孟晚舟飞往中国时获释更加深了这一印象。

中国英国商会主席史蒂芬·林奇（Steven Lynch）说："商业似乎越来越政治化了。"

一位驻上海的加拿大经理则表示，孟晚舟受到民粹主义的盛大欢迎让这里的许多国际高管感到不快。

在华外国公司在政治敏感问题上总是很谨慎，以免惹恼中国当局。但孟晚舟和两个迈克尔的事件加剧了外企员工对可能会因中国和本国之间的外交敌对关系而被捕的担忧。

这名驻上海的加拿大经理说，许多公司加强了他们的风险战略，并为可能发生的员工被拘留制定了应急计划："大家很担心，任何人都可能在任何时候在大街上被抓走。"

康明凯和斯帕弗被指控犯有间谍罪，在狱中几乎与世隔绝。该事件令中加关系一落千丈，并损害了中国政府在国际上以及企业中的形象。中国民族主义的抬头，与西方的贸易争端，严格的新冠入境管制和不断收紧的监管环境，让在华外企受到的压力越来越大。一些加拿大公司已经认定风险太高，并开始逐步减少在中国的业务。许多加拿大公司不愿向该国派遣员工。

还有更多人质外交

除了两个迈克尔外，还有一名爱尔兰商人自2019年以来被中方拘留，其雇主先前卷入了一场法律纠纷。澳大利亚籍华裔记者成蕾因北京与堪培拉的关系恶化而被拘留，被指控非法或意图泄漏国家机密与情报。

上周日，2018年以来被中国禁止出境的一对美籍华裔姐弟得以返回美国，其父因经济犯罪指控遭到中国当局通缉。这加剧了还会有更多人质外交的怀疑。

即便是西方外交官，特别是来自澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国的外交官，也不愿意在没有完全外交豁免的情况下返回中国。一位外交官告诉法新社："陷入另一场类似争端的后果实在太严重。"

最近，英国和美国分别向本国公民发出旅行警告，提醒他们前往中国和香港旅行时要注意那里存在任意拘押的风险。中国对此予以反驳，并称之令人震惊，是荒谬的谎言。但是，这些话无法安抚外国企业。虽然任意拘留的风险不是跨国公司日常关注的首要问题，但它使日益政治化的商业环境更加复杂。一些世界顶级公司在台湾或新疆维吾尔人的待遇等敏感问题上惹恼了中国，面临惩罚，被迫道歉。

一位外国商会官员淡化了任意拘留的可能性，但在中国的外企员工的担忧普遍存在。一名在香港的欧洲商会成员说："公司比以往任何时候都更加小心，尽量远离政治，遵守中国的红线。"

然而，分析家们认为，国际谴责可能不会带来改观。香港浸会大学教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）说，尽管中国在世界范围内的形象恶化，中国政府仍有可能再次使用人质外交。

（法新社）