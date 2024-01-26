在华四十年英国高管2022年被控间谍

（德国之声中文网）《华尔街日报》周四率先报道了英国商人Ian Stones的案件，引述其家人及其他消息源称，他已于2018年从公众视野消失。在那之前，他在中国工作了四十年。

周五在问及相关报道时，中国外交部发言人汪文斌表示，北京一家法院2022年一审判处英国被告石伊恩五年监禁，罪名是为境外收买、非法提供情报。被告提出上诉后，去年9月二审被驳回。

汪文斌表示，中国法院严格依法审理，充分保障石伊恩各种合法权利，并安排了英国官员探视他以及旁听宣判。

汪文斌说，中国是法治国家，保障中外当事人各项合法权利。

据《华尔街日报》报道，Ian Stones的女儿Laura Stones表示，她父親經歷了一場閉門審判，使館人員和家人都不準出席。她說，使館人員和一名家屬被批准出席了一次聽證會。

Laura Stones說，她的父親在剛剛被拘留的時候還很健康，但後來由於醫療服務跟不上且營養不良，導致了嚴重的危及生命的傷害和健康問題，這些問題也沒有得到中國政府的妥善解決。

她向《华尔街日报》表示，英國大使館的工作人員每隔四到六周就會去探望她父親，了解他的狀況，但中間曾有長達六個月的時間不準領事探視，也沒有關於她父親的任何消息，這讓家人無法確定他是否還活著。

《华尔街日报》报道还引述了Ian Stones曾参与撰写一本名为"我在中国的三十年"（My Thirty Years in China）的书，讲述1978年-2008年在中国的经历。欧盟驻华商会前主席伍德克（Jörg Wuttke）也是作者之一。而中国日报网站目前仍能找到2008年刊登的Ian Stones撰写的内容节选。

在这部分节选内容中，Ian Stones讲述了他1978年在北京从事商业工作与政府部门打交道时，常会遇到不透明的规定，而当他询问时，又时常以"这是内部文件"的理由被拒绝。

近来数月，中国和英国之间相互指责对方实施间谍行为，威胁国家安全。

本月，北京表示，一家外国咨询机构的负责人被发现为英国情报部门MI6当间谍。

中国官方新华社1月8日报道称，MI6利用外籍人员黄姓人士，指使他多次入境中国，为英方刺探搜集涉华情报，物色人员供MI6策反。

英国则警告中国间谍日益以英国官员为目标。北京则否认相关指控。

中国对国家机密有宽泛的定义，并公布了多起指控为间谍的案件。

去年5月，中国有关部门判处78岁的美国公民梁成运"间谍罪"终身监禁。

去年10月，中国国家安全部发布消息称，一名被指控为间谍的侯姓人士 向美国提供多份秘密文件。

中国还对大型咨询公司、研究及调查公司进行了突击搜查。去年5月，美国咨询公司凯盛融英（Capvision）被突击搜查，以"维护其国家安全和发展利益"。去年4月，美国咨询公司贝恩在上海的分公司员工受到问话。3月，美国调查公司美思明智（Mintz Group）的北京办公室被突击搜查，数名员工被拘留。

美国政府及商会警告这些突击搜查行为损害投资者信心以及外商在华运作。

（法新社等）

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