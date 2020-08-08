在俄罗斯，谁是“外国代理人”？

（德国之声中文网）俄罗斯的外国代理人法可以回溯到2012年，它最初被用于从国外接受资金和赠款的非政府组织。

2019年12月，俄罗斯总统普京签署了新法，扩大了外国代理人的法律定义。目前该法的针对的对象包括接受任何数额的外国资金--无论这些资金来自外国政府、组织还是个人--并发表 "印刷、音频、视频或其他报告和材料"的任何个人或团体。

寒蝉效应

一旦被俄罗斯当局贴上 "外国代理人 "的标签，这些个人或组织必须在他们发表的任何东西--甚至是社交媒体帖子--标明他们的外国代理人身份。他们还被要求每六个月向政府提交定期财务报表和活动报告，并接受年度审计。

在俄罗斯，"外国代理人 "一词带有苏联时期留下的负面含义，暗示着间谍活动。苏联人曾用它来称呼政治异见者。

这个标签也让广告商望而却步，因为这会让他们冒着跟 "外国特务 "联系在一起的风险，或者哪怕只是让克里姆林宫不高兴也没有好处。

批评者说，俄罗斯当局利用这一法律来打压媒体机构、活动人士、反对派团体和批评政府的个人。

民间团体表示担心，该法对记者和人权捍卫者产生了寒蝉效应，扼杀了不同意见。

克里姆林宫否认外国代理人法等同于审查制度。普京说，该法的目的保护俄罗斯不受外国势力干预。

名单上有谁？

去年12月，朋克音乐团体小猫暴动（Pussy Riot）的两名成员被俄罗斯政府认定为"外国代理人"。这个知名的女权主义乐队对俄罗斯政府和普京进行过尖锐的批评。

同样在去年12月，俄罗斯当局解散了历史最久的人权团体之一--"纪念人权中心"，理由是它没有在一些社交媒体的帖子中标明被官方认定的身份"外国代理人"。

去年11月，为被监禁的反对派政治家纳瓦尔尼的反腐败基金会辩护的知名人权律师帕夫洛夫（Ivan Pavlov）也被列入了这一名单。

俄罗斯司法部还将记者、讽刺作家申德洛维奇（Viktor Shenderovich）列为 "外国代理人"。申德洛维奇因为1990年代创作的政治讽刺木偶剧而广为人知。

艺术品收藏家盖尔曼（Marat Gelman）和另外五个人也在名单上发现了自己的名字。该名单已从2020年底的17人增加到目前的111人。

周四，俄罗斯外交部表示决定关闭德国之声莫斯科分社，撤销其记者证，并考虑将德国之声认定为一个履行外国代理人职能的外国媒体机构。

此前，莫斯科批评德国广播监管机构撤销了俄罗斯官媒RT（今日俄罗斯）的德语频道的播出许可，认为这是对言论自由和新闻自由的攻击。

观看视频 01:48 俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

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