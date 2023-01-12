在俄持股被“充公”巴斯夫亏大了

（德国之声中文网）全球最大的化工集团巴斯夫（BASF）在2022年累计亏损13.76亿欧元。这是该集团周二（1月17日）公布的在目前数据基础上的初步统计。而就在2021年，巴斯夫尚有盈利55亿欧元的业绩。

去年业绩滑坡的主要原因，是其多数持股的油气公司Wintershall Dea出现73亿欧元的巨额亏损，拖累了整体营收。该子公司称，其在俄罗斯的股份事实上已被莫斯科"充公"，因此计划从俄罗斯市场全面撤离。

2015年，巴斯夫与俄罗斯天然气股份有限公司（Gazprom）达成一项"互换"交易，用其天然气交易及存储业务跟俄方伙伴换取在西伯利亚开采油气的权限。

但由于2014年就已爆发的乌克兰冲突造成的俄、欧之间的紧张关系，双方暂停了项目的实施，尽管欧盟委员会已经批准了该交易。

Wintershall Dea在西伯利亚多个油气田项目参股后，目前俄罗斯业务在公司总产能所占的比例约为50%。因与俄罗斯的合作，该公司多年来一直面对批评。而直到乌克兰战争爆发前，公司高层始终进行辩护，并强调，没有俄罗斯，欧洲就不可能拥有能源安全。

世上何处无风险？巴斯夫总裁坚持扩大中国业务

上市成泡影

现在，Wintershall Dea董事会主席梅伦（Mario Mehren）本周二表示，"继续我们在俄罗斯的业务已不可行"。他说，对乌克兰的侵略战争彻底摧毁了欧洲与俄罗斯之间的合作。此外，俄罗斯政府对西方企业在境内的经营活动大幅设限。"我们的合资公司事实上已经被收归国有"，梅伦介绍说，例如根据去年12月底俄罗斯推出的新规，该公司出售给俄罗斯天然气股份有限公司的碳氢化合物的价格被压低，而且具有回溯效力。

仅去年第四季度，Wintershall Dea的亏损就达54亿欧元。退出俄罗斯后，该公司计划向其他市场发展，考虑的目标有挪威、阿尔及利亚、阿根廷和墨西哥等。

巴斯夫原本的计划是让Wintershall Dea上市，将油气业务剥离出去。但上市已多次被推迟，乌克兰战争爆发后，有关计划遂成泡影。对巴斯夫来说，这家子公司日益成为了一个沉重的负担。

除了在俄罗斯，巴斯夫在中国的业务在德国国内也颇具争议。去年该化工集团宣布将在2030年前投资100亿欧元，在广东建设新的生产基地。在欧中投资氛围渐冷、地缘政治关系紧张之际，此举被视为蕴含战略风险。

（德新社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。