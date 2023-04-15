在俄乌战争中遇难的记者们

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自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少10名新闻从业人员在报道乌克兰战争时丧生。根据无国界记者组织（RSF）的统计，另外还有数十名记者受伤，以及多位新闻工作者曾被俄军扣为人质。
2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。
距离法新社记者索丁殉职不到两周前，乌克兰记者毕提克（Bohdan Bitik）于4月26日在乌克兰南部城市赫尔松疑似遭到俄罗斯狙击手射杀身亡。当时巴蒂克正协助意大利《共和国报》记者祖尼诺（Corrado Zunino）进行报道，后者肩部中弹。《共和国报》指出，遇袭时，两名记者都穿着印有“媒体”（Press）的防弹背心。
2022年5月30日，效力于法国BFMTV电视台的法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在乌克兰卢甘斯克地区的人道主义撤离行动中，所搭乘的卡车遭到导弹碎片击中，造成这名32岁记者殉职。
2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。
2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。
美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。
2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。
2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。
2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。
宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。
乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。
法新社表示，该社记者阿尔曼·索丁周二在乌克兰东部巴赫穆特因火箭弹袭击殉职。据无国界记者组织和保护记者委员会的统计，迄今已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时丧生。
本年度普利策奖的颁奖仪式上，有关俄罗斯对乌克兰侵略战争的报道备受瞩目。两个最重要奖项由《纽约时报》和美联社记者获得。
5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行阅兵游行庆祝“胜利日”，这是俄罗斯最重要的节日之一。普京将其在乌克兰展开的军事行动同二战相提并论，并把俄罗斯描述成西方势力的受害者。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。今年的红场阅兵同往年相比规模变得更小。
俄罗斯为纪念"胜利日"在莫斯科举行大规模阅兵前夕，加强了针对乌克兰的攻势，从昨夜到今晨，基辅和哈尔科夫等城镇再到遭到俄罗斯的空袭。与此同时，围绕巴赫穆特的激战仍在进行中。
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