 在俄乌战争中遇难的记者们 | 所有节目 | DW | 10.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

在俄乌战争中遇难的记者们

自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少10名新闻从业人员在报道乌克兰战争时丧生。根据无国界记者组织（RSF）的统计，另外还有数十名记者受伤，以及多位新闻工作者曾被俄军扣为人质。

  • Ukraine | AFP Journalist Arman Soldin

    法新社记者阿尔曼·索丁

    2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。

  • Pressefreiheit

    乌克兰记者毕提克

    距离法新社记者索丁殉职不到两周前，乌克兰记者毕提克（Bohdan Bitik）于4月26日在乌克兰南部城市赫尔松疑似遭到俄罗斯狙击手射杀身亡。当时巴蒂克正协助意大利《共和国报》记者祖尼诺（Corrado Zunino）进行报道，后者肩部中弹。《共和国报》指出，遇袭时，两名记者都穿着印有“媒体”（Press）的防弹背心。

  • Ukraine Krieg, Frédéric Leclerc-Imhoff

    法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫

    2022年5月30日，效力于法国BFMTV电视台的法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在乌克兰卢甘斯克地区的人道主义撤离行动中，所搭乘的卡车遭到导弹碎片击中，造成这名32岁记者殉职。

  • Regisseur Mantas Kvedaravicius

    立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯

    2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。

  • USA Brent Renaud 2015

    纪录片导演雷诺

    2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

  • Ukraine | Krieg | Fernsehturm in Kiew

    摄影记者扎昆

    2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

  • Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

    摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦

    2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

  • Journalistin Oksana Baulina bei Angriffen getötet

    俄罗斯记者宝琳那

    2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

    公民记者沙基洛夫

    乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。


  • Ukraine | AFP Journalist Arman Soldin

    法新社记者阿尔曼·索丁

    2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。

  • Pressefreiheit

    乌克兰记者毕提克

    距离法新社记者索丁殉职不到两周前，乌克兰记者毕提克（Bohdan Bitik）于4月26日在乌克兰南部城市赫尔松疑似遭到俄罗斯狙击手射杀身亡。当时巴蒂克正协助意大利《共和国报》记者祖尼诺（Corrado Zunino）进行报道，后者肩部中弹。《共和国报》指出，遇袭时，两名记者都穿着印有“媒体”（Press）的防弹背心。

  • Ukraine Krieg, Frédéric Leclerc-Imhoff

    法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫

    2022年5月30日，效力于法国BFMTV电视台的法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在乌克兰卢甘斯克地区的人道主义撤离行动中，所搭乘的卡车遭到导弹碎片击中，造成这名32岁记者殉职。

  • Regisseur Mantas Kvedaravicius

    立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯

    2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。

  • USA Brent Renaud 2015

    纪录片导演雷诺

    2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

  • Ukraine | Krieg | Fernsehturm in Kiew

    摄影记者扎昆

    2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

  • Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

    摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦

    2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

  • Journalistin Oksana Baulina bei Angriffen getötet

    俄罗斯记者宝琳那

    2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

    公民记者沙基洛夫

    乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。


多媒体中心更多内容

他帮助俄罗斯人逃避乌克兰战场

他帮助俄罗斯人逃避乌克兰战场 15.04.2023

BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 04: A soldier from a Ukrainian assault brigade walks across a muddy road used to transport and position British made L118 105mm Howitzers on March 04, 2023 near Bakhmut, Ukraine. Soldiers said they received training on the towed light guns in Germany last summer but took possession of the artillery pieces, sent by the UK, in January, 2023. (Photo by John Moore/Getty Images)

乌克兰表示决不放弃巴赫穆特 07.03.2023

May 28, 2022, London, England, United Kingdom: 'War rape is a crime' sign and a Ukrainian flag on a fence outside the embassy. Demonstrators gathered outside the Embassy of Russia in London in protest against the rape of Ukrainian women during the Russian war in Ukraine. (Credit Image: Â© Vuk Valcic/ZUMA Press Wire

乌克兰的清算项目：追究俄罗斯的责任 11.02.2023

顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？

顿巴斯战火未息 她们为何执意回去？ 19.10.2022

相关文章

(FILES) AFP journalist Arman Soldin, walks in a trench as he is covering the war in Ukraine on March 18, 2023. Arman was killed by a rocket strike as he reported with AFP colleagues from Ukrainian positions in Chasiv Yar on May 9, 2023. Arman, who was 32 and born in Bosnia, began his career as an AFP intern in the Rome bureau before moving to London in 2015. He was formally appointed as Ukraine video coordinator for AFP based in Kyiv in September 2022. Arman's death is a terrible reminder of the risks and dangers of covering this war. Our thoughts tonight are with his family and friends, and with all AFP people on the ground in Ukraine. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)

一名法新社记者在乌克兰殉职 10.05.2023

法新社表示，该社记者阿尔曼·索丁周二在乌克兰东部巴赫穆特因火箭弹袭击殉职。据无国界记者组织和保护记者委员会的统计，迄今已有11名记者、媒体团队固定人员或司机在报道乌克兰战争时丧生。

Associated Press Executive Editor Julie Pace, left, Director of Photography David Ake, center, and Paul Haven, Director of Global Newsgathering, celebrate on Monday, May 8, 2023, in New York after it was announced that the A.P. won a Pulitzer Prize in the public service category. The AP has won two Pulitzer Prizes in journalism for its coverage of the Russian invasion in Ukraine, in the categories of public service and breaking news photography. (AP Photo/Peter Morgan)

乌克兰战争新闻作品荣获普利策奖 09.05.2023

本年度普利策奖的颁奖仪式上，有关俄罗斯对乌克兰侵略战争的报道备受瞩目。两个最重要奖项由《纽约时报》和美联社记者获得。

RUSSIA, MOSCOW - MAY 9, 2023: Servicemen are seen before the start of a Victory Day military parade marking the 78th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 58959329

只有一辆坦克参加的红场阅兵 10.05.2023

5月9日，俄罗斯在莫斯科红场举行阅兵游行庆祝“胜利日”，这是俄罗斯最重要的节日之一。普京将其在乌克兰展开的军事行动同二战相提并论，并把俄罗斯描述成西方势力的受害者。乌克兰方面称，普京的比较是滥用共同的历史为侵略辩护。今年的红场阅兵同往年相比规模变得更小。

23/04/2023**Blick auf die Stadt durch ein zerbrochenes Fenster in der Region Donezk. +++ dpa-Bildfunk +++

俄乌战况：巴赫穆特决战在即？ 08.05.2023

俄罗斯为纪念"胜利日"在莫斯科举行大规模阅兵前夕，加强了针对乌克兰的攻势，从昨夜到今晨，基辅和哈尔科夫等城镇再到遭到俄罗斯的空袭。与此同时，围绕巴赫穆特的激战仍在进行中。