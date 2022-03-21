 在俄乌战争中遇难的记者们 | 所有节目 | DW | 25.03.2022

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时政风云

在俄乌战争中遇难的记者们

自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少已证实有6名记者因此次战争丧生。根据无国界记者组织（RSF）的统计，另外还有数十名记者受伤，以及多位新闻工作者曾被俄军扣为人质。

  • USA Brent Renaud 2015

    纪录片导演雷诺

    3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

  • Ukraine | Krieg | Fernsehturm in Kiew

    摄影记者扎昆

    3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

  • Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

    摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦

    3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

  • Journalistin Oksana Baulina bei Angriffen getötet

    俄罗斯记者宝琳那

    3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

    公民记者沙基洛夫

    乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。


  • USA Brent Renaud 2015

    纪录片导演雷诺

    3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

  • Ukraine | Krieg | Fernsehturm in Kiew

    摄影记者扎昆

    3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

  • Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

    摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦

    3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

  • Journalistin Oksana Baulina bei Angriffen getötet

    俄罗斯记者宝琳那

    3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

    公民记者沙基洛夫

    乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。


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