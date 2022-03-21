在俄乌战争中遇难的记者们

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自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少已证实有6名记者因此次战争丧生。根据无国界记者组织（RSF）的统计，另外还有数十名记者受伤，以及多位新闻工作者曾被俄军扣为人质。
3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。
美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。
3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。
3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。
3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。
宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。
乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。
自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少已有5名记者丧生，30多名记者受伤。
克里姆林宫负责国际组织事务的外交特使丘拜斯（Anatoly Chubais）已经辞职并离开俄罗斯。他是乌克兰战争爆发以来主动辞职的级别最高的俄罗斯官员。
烏克蘭總統澤連斯基周三（3月23日）對日本國會進行演講。日本媒體與專家認為，和先前對美國、英國與德國出現較多歷史陳述、且頗多抨擊言辭稍有不同的是，澤連斯基對日本的講話更多試圖通過柔性表達打動聽衆。
北京称，“俄罗斯是G20重要成员，任何成员都无权将其开除”，以此回应西方对于俄罗斯是否应继续留在G20的讨论。显然，中国在俄乌问题上仍然没有选择站在西方阵营。有分析认为，中国避免批评俄罗斯的做法已削弱了其自称的中立国主张，是两面手法。
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