 在伊朗 一名记者被绞刑处死 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2020

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时政风云

在伊朗 一名记者被绞刑处死

伊朗最高法院数天前刚证实对持不同政见、对政府持批评态度的记者、博主扎姆（Ruhollah Sam ）的死刑判决。据伊朗媒体报道，死刑判决已于本周六执行。

Iran Journalist Ruhollah Zam

2020年6月，记者扎姆出庭受审

（德国之声中文网）据伊朗国家电视台报道，扎姆本周六（12月12日）早晨被绞刑处死。今年6月，这位网上抗议平台的经营者被判处死刑，其罪名是他煽动了2017年的反政府骚乱。此前，扎姆长期流亡境外。2019年，伊朗革命卫队宣布，这名政府批评者已经落网，但未说明是在何国被抓获的。

经由社交媒体批评政府

扎姆是一位倾向改革的什叶派神职人员之子，他发起了名为"Amadnews"的门户网站。该网站追随者数量超过100万。

此前，扎姆在法国获政治庇护，并出入其它欧洲国家。伊朗当局一再指控这位流亡海外的政府批评者，煽惑伊朗国内的抗议运动和骚乱。

Iran Teheran Universität Studentenproteste

2017年12月，大学生与警方发生街垒战

2017年，经济困局引发波及伊朗全境的抗议浪潮。一年后，扎姆的门户网站被Messenger Telegram应用关闭。伊朗当局称，该网站呼吁举行暴力抗议。不久后，相关频道在新的名字下重启。

观看视频 02:33

德黑兰往事：四十年前的那一场革命

凝炼/王凡（德新社，路透社，法新社）

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评论：新闻自由三建议

今天，5月3日，我们庆祝新闻自由日。德国之声主编Ines Pohl指出，其实，我们并无庆祝理由。如何持续性强化新闻自由，她提出3个建议。  

围绕伊朗教科书的文化之争

自伊朗伊斯兰共和国成立以来，宗教卫道士们一直试图在年轻人中树立起他们认为正确的社会和历史观念。但这一努力似乎正在成为一场无望的斗争。  

伊朗政治开放即将到来？

伊朗总统鲁哈尼批评了对党派和不同政见者的限制措施，主张伊朗的政治开放。不过来自保守反对派方面的阻力仍然很大。  

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