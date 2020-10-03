在伊朗 一名记者被绞刑处死

（德国之声中文网）据伊朗国家电视台报道，扎姆本周六（12月12日）早晨被绞刑处死。今年6月，这位网上抗议平台的经营者被判处死刑，其罪名是他煽动了2017年的反政府骚乱。此前，扎姆长期流亡境外。2019年，伊朗革命卫队宣布，这名政府批评者已经落网，但未说明是在何国被抓获的。

经由社交媒体批评政府

扎姆是一位倾向改革的什叶派神职人员之子，他发起了名为"Amadnews"的门户网站。该网站追随者数量超过100万。

此前，扎姆在法国获政治庇护，并出入其它欧洲国家。伊朗当局一再指控这位流亡海外的政府批评者，煽惑伊朗国内的抗议运动和骚乱。

2017年，经济困局引发波及伊朗全境的抗议浪潮。一年后，扎姆的门户网站被Messenger Telegram应用关闭。伊朗当局称，该网站呼吁举行暴力抗议。不久后，相关频道在新的名字下重启。

凝炼/王凡（德新社，路透社，法新社）

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