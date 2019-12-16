 在伊拉克被绑架的德国人获释 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2020

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时政风云

在伊拉克被绑架的德国人获释

在持续4天命运未卜的精神折磨之后，德国策展人梅维斯被绑架事件出现良好结局。伊拉克军方和梅维斯的朋友一致表示，安全部队成功营救了梅维斯。

Hella Mewis (AFP/Iraqi art collective Tarkib)

（德国之声中文网）在伊拉克首都巴格达遭劫持的德国策展人海拉·梅维斯（Hella Mewis）在被绑架数天后重获自由。伊拉克军方发言人贾希亚·拉苏尔( Jahia Rasul )向德新社表示，安全部队营救了梅维斯，但是他未透露细节。尚不清楚的是，在过去的几天中是否与绑架者进行过谈判。梅维斯的朋友、活动人士萨尔撒姆（Sirka Sarsam）证实梅维斯已被释放。她表示："我们已经获得行动指挥部的初步消息，说安全部队已经营救了海拉。"军方将公布更多细节。到目前为止，德国外交部尚未对此发表评论。

对政府和安全机构施压

周一（7月20日）晚上，武装分子在巴格达市中心劫持了梅维斯。梅维斯参与建设的Bait Tarkib文化学院就在巴格达市中心。出生于柏林的梅维斯多年来一直生活在巴格达，并参与了那里的许多艺术和文化项目。此外，她还是歌德学院的自由工作人员兼顾问。在过去几天中，萨尔撒姆等梅维斯的许多朋友一直在尝试增加对伊拉克政府和安全机构的压力。

Irak Kulturvermittlerin Hella Mewis in Bagdad entführt | PK Sirka Sarsam (picture-alliance/dpa/A. Al Mohammedaw)

梅维斯友人、伊拉克女活动家萨尔撒姆

梅维斯在巴格达人脉很广，与艺术家和知识分子以及政界保持着良好的联系。迄今尚无人承认实施了绑架行动。目前的主要怀疑对象是亲伊朗的什叶派民兵组织"真主党旅"和逊尼派恐怖组织"伊斯兰国"。"真主党旅"的一位发言人间接否认参与了绑架。"伊斯兰国"成员在伊拉克仍然活跃。不过近年来该组织已渐失影响力。

多次绑架德国公民

自2003年独裁者萨达姆·侯赛因（Saddam Hussein）被推翻以来，在伊拉克已多次发生绑架德国公民事件。 2005年，考古学家奥斯特霍夫（Susanne Osthoff）被绑架23天后获得释放。 2006年，一家莱比锡机械制造公司的技术员尼次什克（Thomas Nitzschke）和布劳恩利希（RenéBräunlich）被劫为人质数月之后才被释放。 2007年，德国人克劳瑟（Hannelore Krause）和她当时20岁的儿子席南（Sinan）在巴格达被绑架。后来母亲被释放，然而至今她都不知道席南是否还活着。

李京慧/叶宣 （美联社、德新社）

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