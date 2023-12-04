在乌华人拍摄视频因"泄露军事机密"被判刑

（德国之声中文网）据中国《环球时报》12月3日引述乌克兰"法庭记者"新闻网报道，在乌克兰华人王吉贤因在家拍摄乌军设施并在网上传播，触犯了泄露军事机密罪，被判五年监禁，缓刑一年。

王吉贤本人的推特12月4日则发帖称："现在我是战争罪犯！我爱乌克兰。不管我是谁，我经历了什么，侵略和杀人都是不对的！我不希望再有人因战争死去了！"

他的推特同时转发了一个帖子，上面写着："王吉贤被乌克兰以战争罪判了5年，缓刑1年。就因为王吉贤在油管发布一个视频，俄罗斯无人机袭击敖德塞，王吉贤去窗边拍摄无人机，很远处有火光，王吉贤说了一句可能是防空炮。"

他的推特12月1日发帖说："希望每一位保卫家园的英雄都可以活着回家，不要再死人了。愿天下再无战争，和平万岁！- 这句话摘自王吉贤在法庭上的认罪书。"

在他11月30日的推特帖子中，他则称："我是被会说俄语的中国人举报到乌克兰国家安全局的，因为我之前发布的视频举报我涉嫌间谍活动。"

“这里的人们仍在有尊严地活着”

《环球时报》报道称，法院认为，王吉贤拍摄的内容可供俄军用于推测乌军的兵力部署，触犯了该国法律中"泄露军事秘密"的罪行，但考虑到王吉贤主动向乌军捐赠了15万格里夫纳（约合人民币1万元）的捐款，且在庭审前后均曾表示自己支持乌克兰的军事行动，因此法院判决他有期徒刑5年，缓刑1年。

德国之声去年曾报道，生活在乌克兰敖德萨市的中国公民王吉贤在战争爆发后，用视频记录当地的日常生活。视频中，王吉贤会分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市带来的影响。他反对战争、反对俄罗斯侵略者，支持乌克兰人民、支持和平。这与中国官方对这场俄乌危机的叙述有所不同。本职工作是人工智能领域程序员的王吉贤向德国之声表示，他拍摄视频的初衷，并不是要传递"与国内不同的声音"，而只是想给亲朋报平安。但在中国国内，这些视频内容遭到屏蔽。王吉贤中国身份证下注册的所有网络帐号都被"和谐"。

（综合报道）

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