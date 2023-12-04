在乌华人拍摄乌军防空作战视频被判缓刑

（德国之声中文网）乌克兰“法庭记者”网站11月2日报道称，敖德萨一家法院判处中国公民王吉贤犯有非法传播有关乌克兰武装部队位置信息的罪名。报道称，法院11月29日作出相关判决。

报道称，今年5月，王吉贤从自家公寓的窗户拍摄了敖德萨市防空行动的视频。

乌克兰独立新闻社（UNIAN）12月4日也报道称，一名中国公民在Youtube上发表一则视频，是拍摄了乌克兰在敖德萨的防空作战，结果被判缓刑。

报道称，拍摄者在视频中评论了拍摄地点和时间，以及所听到的声音特征，目标被击中以及击中后的情况。

报道引述法院的裁决称，基于这些视频，有可能识别出实施拦截行动的乌克兰军队所在的位置，以及所使用的装备数量及型号。

报道称，这名男子在法庭上完全认罪，并真诚地表示后悔。根据乌克兰法律，他的行为构成散布乌克兰军队所在地点的罪行。

法院考虑到这名男子持支持乌克兰立场，对俄罗斯的侵略行为持否定态度，并为乌克兰军队提供了15万格里夫纳资金，并采取志愿行动支持乌克兰军队。这名视频博主被判处五年监禁，但已获释，缓刑一年。

法院文书中显示，这名中国籍男子出生于北京，已婚。

报道指出，乌克兰政府强烈敦促国民不要拍摄乌军方的行动并发布视频。今年夏天，一名乌克兰博主因传播基辅的防空作战视频而被判五年监禁。她也获得一年缓刑而获释。

王吉贤发推特：我爱乌克兰

王吉贤本人的推特12月4日则发帖称："现在我是战争罪犯！我爱乌克兰。不管我是谁，我经历了什么，侵略和杀人都是不对的！我不希望再有人因战争死去了！"

他的推特同时转发了一个帖子，上面写着："王吉贤被乌克兰以战争罪判了5年，缓刑1年。就因为王吉贤在油管发布一个视频，俄罗斯无人机袭击敖德塞，王吉贤去窗边拍摄无人机，很远处有火光，王吉贤说了一句可能是防空炮。"

他的推特12月1日发帖说："希望每一位保卫家园的英雄都可以活着回家，不要再死人了。愿天下再无战争，和平万岁！- 这句话摘自王吉贤在法庭上的认罪书。"

在他11月30日的推特帖子中，他则称："我是被会说俄语的中国人举报到乌克兰国家安全局的，因为我之前发布的视频举报我涉嫌间谍活动。"

“这里的人们仍在有尊严地活着”

反俄立场与中国官方不同

德国之声去年曾报道，生活在乌克兰敖德萨市的中国公民王吉贤在战争爆发后，用视频记录当地的日常生活。视频中，王吉贤会分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市带来的影响。他反对战争、反对俄罗斯侵略者，支持乌克兰人民、支持和平。这与中国官方对俄乌战争的叙述有所不同。本职工作是人工智能领域程序员的王吉贤向德国之声表示，他拍摄视频的初衷，并不是要传递"与国内不同的声音"，而只是想给亲朋报平安。但在中国国内，这些视频内容遭到屏蔽。王吉贤中国身份证下注册的所有网络帐号都被"和谐"。

（综合报道）

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