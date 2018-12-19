在中国过一个没有圣诞树的圣诞节

(德国之声中文网) 在河南省南阳市，维安人员要从一栋27层的商业大楼撤出所有的圣诞树、圣诞灯泡与铃铛，所花的时间居然不到24小时。在大楼里的家教公司工作的马君 (音译)说，就连摆在商场门口的巨型泰迪熊也逃不过这场浩劫。她感叹:「所有东西都被清走了。」

在中国的大多数城市，圣诞节仍然是一个盛大的采购日，例如上海与北京的购物中心，都摆了华丽的圣诞树。但是，随着共产党提高对传统文化的重视，以及习近平系统性地打击宗教团体，圣诞老人的地位也岌岌可危。

地方揣测上意收紧圣诞活动

美联社访问到来自10个学校的学生、教师以及家长得知，在中国，至少有四个市、一个县已经发布了与庆祝圣诞节有关的禁令。

「现在地方政府对圣诞节的反应，只是习近平上任之后所引起的广大效应中的一环。」新加坡南洋理工大学的拉惹勒南国际研究学院的资深研究员杨紫 (Zi Yang)说，在这个变化快速的时代，习近平把共产党塑造为传统文化的捍卫者。「因此，像圣诞节这样的西方元素就会被阻绝在外。」

这与2014年与2017年的反圣诞节浪潮有所雷同。这些反对外国节庆的行动看似并非由中央發出，而是地方政府考虑文化民族主义的大纲，自行发展出来的应对方法。

12月16日，公安路过南阳的这家商业大楼，说圣诞节的装饰都必须去除。12月19日，在南方9小时车程的湖南衡阳，一张公告在社交网络上流传。公告写到，严禁"平安夜""圣诞节"期间上街占道从事任何经营、促销活动，一经发现立即依法予以查处。并强调:「党员干部要带头成为恪守中华传统文化的典范，让不过『洋节』成为自觉行动」。

在北京南边的河北省廊坊市，严禁店家在街上贩卖圣诞商品，也严禁一切圣诞装饰。商家贴在窗户上的圣诞节贴纸被撕掉，街上的圣诞灯泡与布条也被撤除。在12月23日到25日之间，公安会在街上巡逻，取缔违法情事。虽然相关公文已经在社交网络上疯传，但是廊坊都市管理局否认此事。中国官媒环球时报也谴责西方媒体过度夸大中国对圣诞节的管制措施，

云南省首都昆明的盘龙区派出所发布通知，告诫旅馆、卡拉ok、网咖、酒吧等公众场合禁止圣诞节相关的装饰与庆祝活动。声明写道，「禁止悬挂圣诞袜、佩戴圣诞帽、摆放圣诞树等一切与圣诞节有关的活动。」

虽然受访警察说这份通知是市政府官员下达的命令，但是目前尚不清楚是否昆明市全区都属于适用范围。

华人公义团契的创办人刘牧师(Reverend Jonathan Liu)说，打压圣诞节显示出中国想要将圣诞节「中国化」的想法。如今，牧师都被教导要如何将共产党的核心思想融入到讲道内容中，共产党的旗帜也被植入到某些教会活动当中。刘牧师并提供河南省周口市教会收到的一份政府通知作为佐证。通知中写道，教会需要配合公安调查，禁止未成年人参与圣诞活动，并将活动经费上限定在2000人民币。

对圣诞节的收紧显示出中国政府将思想工作融入到常民生活中。其他像是新疆再教育营和地方教会遭打压等也是如此。

去年，中国政府公布了「中华文化复兴运动」，计划在2025年之前扩大中国文化在国际上的影响力。

学生活动想奇招

悉尼大学中国研究学者郭英杰说，「这个国家的政策的确正在鼓励着保守风气。」所以对学校的校长或是行政人员来说，他们很难直接点头，因为庆祝圣诞节很可能会被当做是去中国化、传播西方文化。」

学生在社交网络上抱怨校园里的圣诞庆祝活动遭到管制。在上海一家名校，学生会举办的圣诞活动有史以来第一次遭到取消。学生们只好把活动名称的「圣诞」字眼用「新年」取代，并避开12月25日，以便躲过校方的审查。

青岛的学生匿名表示，他们曾因在感恩节举办活动遭到训斥，并且被警告不要在圣诞节举办活动。

刘凯明，深圳一个公民组织「当代观察组织」的会长说，虽然官方对圣诞节的反对声量越来越大，但是民间庆祝圣诞节的气氛依然正在扩张。「表面上压制的声音越来越大，但是并没有实质效果。年轻人对圣诞节的兴趣越来越高。」

罗法/夏立民 (美联社等)