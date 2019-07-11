 在中国自动驾驶：宝马与腾讯合作 | 经济纵横 | DW | 19.07.2019

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经济纵横

在中国自动驾驶：宝马与腾讯合作

自动驾驶被视为大势所趋，不过，在成为现实之前，巨量资金要流入研发。成本如此之高，以致于宝马不断寻找新的伙伴。在中国，宝马找到了一个互联网巨头。

BMW Daimler iNext autonomes Fahren (picture-alliance/dpa/J. Cros)

宝马计划2021年即在中国市场推出半自动驾驶汽车

（德国之声中文网）自动驾驶在车满为患的中国大城市是特别大的挑战。因此，宝马公司与中国网络巨头之一 腾讯牵手合作。双方共同建设一个计算中心，将在天津问世。宝马中国总裁高乐（Jochen Goller）说："这样，宝马可以研发出自动驾驶的解决方案，更好地适应中国的特殊路况。"

高乐说，腾讯是个合适的伙伴。他说，中国特别适合研发自动驾驶，中国政府对此也有明确的政策指向。高乐说，投资之高无法想象，超过美国硅谷。"其他国家还在谈5G，中国已经在造了。"

宝马全球自动驾驶研发副总裁傅科奇（Alejandro Vukotich）承认，他曾一度认为自动驾驶是无法解决的问题。不过："如果我们在中国把问题解决了，其它市场就没问题了。"

Tencent Interactive Entertainment (picture-alliance/dpa)

腾讯拥有巨大的云端计算能力和丰富的大数据处理经验。这是自动驾驶所必需的，因为交通和道路信息必须实时处理和分析。

2021年自动驾驶汽车在中国上市

宝马计划2021年即在中国市场推出半自动驾驶汽车。今年初，宝马首家自动驾驶计算中心在慕尼黑开业。

汽车业的新趋势不断促成新的合作。在德国本土市场，宝马与竞争对手戴姆勒在自动驾驶和移动服务方面展开合作。

苗子/洪沙（德新社、路透社）

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