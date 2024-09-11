在中国的信心降至最低点——欧盟商会警告中国或失去吸引力

2024年上半年，中国外商直接投资额同比下降29.1%。市场准入困难、规则不透明、需求疲弱：在华外企也问题重重。中国仍是个好选择吗？中国欧盟商会发表欧盟企业在中国建议书，提出1000多条建议。

（德国之声中文网）中国欧盟商会9月11日发布的《欧盟企业在中国建议书2024/2025》 显示，由于北京承诺的改革并未落实、面临的问题增加，中国市场对欧洲企业来说吸引力更为下降。“我们看到，与其它国家相比，中国的吸引力有所下降”，欧盟驻华商会主席彦辞表示。该商会的年度立场文件中写道，对一些企业来说，在华投资的风险已开始超过收益。如果企业的主要忧虑不能得到解决，这一趋势还将加强。因此，这一有超过1700名成员的商会团体呼吁，北京必须采取切实行动，扭转局面。

中国欧盟商会的文件指出，约三分之二 的中国欧盟商会会员企业报告称，其在华利润率仅仅能持平或甚至低于全球水平， 而对未来盈利持悲观态度的企业比例也攀升至历史高位。企业的忧虑清单很长，在中国的信心也降至低点：经济复苏乏力、市场准入仍困难、中国国内消费疲弱。此外，执政党一再以国安的名义推出不透明的法律，包括《数据安全法》，令许多企业不安。后果之一是：企业必须提高法律咨询的支出。

中国经济罹患漫长的新冠后遗症？

报告中指出，中国市场曾对外国企业十分有吸引力，因其可预测性、可靠和高效，但这些方面如今进一步下降，与此同时，营商环境更加政治化。此外，彦辞还表示，中国经济环境更为严峻，“感觉有点像是，中国经济患上长期新冠后遗症。”新冠疫情后，中国经济迄今未能完全恢复。

彦辞解释说，相应而言，在中国盈利更困难。中国以外的利润空间如今已部分超过中国，未来这一趋势还可能增强。许多企业感到面临“转折点”，考虑是否向中国业务加大投资，还是转向其它长期来看更有利润的地区？彦辞大致估计，约三分之一至一半欧盟企业正在观望是否进一步投资。他强调，对这些企业，北京必须证明，中国仍是一个具有吸引力的投资地点。

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没有退出的迹象

尽管如此，欧盟商会没有看到成员企业退出中国的迹象。彦辞表示，对汽车和化工行业而言，中国太重要了。全世界近三分之一的集装箱出口来自中国。“如果不在中国继续投资，那就称不上是全球企业”，他说道。但是，欧盟商会表示，约四分之一的成员企业吸取新冠疫情期间的教训，以及考虑到地缘政治紧张，正在对其供应链进行审核。或许，解决方案是，将部分生产转移至印度或越南。

德国工业联合会（BDI）在华代表霍哈格（Elisa Hörhager）表示，对德国工业界而言，在华投入的成本和风险也日益成为焦点。中国市场仍拥有“机遇、潜力和活力”，“但总体而言，外国企业的前景继续暗淡”。

欧盟商会5月发表的一项问卷显示，512名受访成员企业中，44%对业务前景持悲观态度，这一比例超过以往。彦辞估计，如果北京不扭转局面，该趋势或将持续。

彦辞在报告中写道，特别是2023年8月中国国务院发布的“24条政策”发出积极信号，然而尽管在某些领域有切实改进，但多种重点措施落实有限或毫无进展。报告中提到的积极措施包括对部分欧盟成员国的公民免签政策。

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与欧盟的紧张或增强

此外，一些观察人士对于中共二十届三中全会的结果也表示失望。

欧盟商会报告中写道，三中全会释放的信号令人担忧。一方面，会后的决定指出应充分发挥市场“在资源配置中的决定性作用”，另一方面，却也同时呼吁“推动国有资本和国有企业做强做优做大”，目前尚无迹象表明中国政府将如何平衡两者之间的关系。

此外，三中全会还指出继续投资制造业，作为中国经济发展的重要推动力。北京想要提高技术产能，而相关行业已经供过于求，比如光伏产业。这可能导致与重要贸易伙伴的紧张关系加剧。

（德新社、欧盟商会）

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