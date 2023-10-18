在中国狱中度过三年 成蕾受访称感觉非常脆弱

（德国之声中文网）成蕾从中国一所监狱被释放后，上周三返回家中，与12岁和14岁的两个孩子在墨尔本团聚。在墨尔本机场，她受到澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）的迎接。澳大利亚总理阿尔巴尼斯与她通电话，欢迎她回到澳大利亚。阿尔巴尼斯曾向中国国家主席习近平提及成蕾的案件。

在周二与澳大利亚Sky News的电视采访中，成蕾说道："有时候我感觉像是毫无能力的婴儿，非常脆弱，而有时候，我觉得自己好像能飞翔。"

当回忆上周三她的两个孩子在机场奔向她，以及看到母亲在过去三年抚养她的孩子承受压力、如今变得衰老时，成蕾哭了。她说："我们都大哭大叫。"

48岁的成蕾曾是中国国家电视台的经济主持人。2020年8月，她被控向其它国家提供中国国家机密而被拘押。2022年，她在北京一家法院受到不公开审理。有关她被判刑的信息直到上周才有所公布。

澳大利亚多次对成蕾被拘押提出关切。澳中之间此前曾出现外交纠纷，中国进而扩大对澳大利亚产品的限制。如今，两国关系逐渐缓解。

提前对外分享一份政府简报文件

成蕾表示，她不能透露有关她案件的细节。但当主持人询问，成蕾是否是比规定的发布时间提前几分钟对外分享了一份政府简报文件时，她予以肯定。

她说："在中国这是大错。你伤害了祖国，国家部门因为你受到了损害。在我们这里看来没有什么大碍的事情，在中国不是这样。"成蕾补充说："他们让我知道，国家安全的范围在扩大。"

中国国安部上周表示，成蕾违反与国家媒体雇主之间的一项保密协议，通过手机将国家机密提供给一家外国组织，而被判刑。

回忆2020年8月她被带走的情况时，成蕾表示，在工作时，领导打电话让她去一趟，结果在那里看到20个人。"有人站起来，亮了证件。"随后她被押送到住所，那里已被搜查了一整天。

被关押的噩梦 如今的适应

成蕾讲述说，在头六个月监视居住期间，她处于孤立状态，试图用在脑海里翻译诗歌的方式阻挡负面的想法。她说："每个梦都是噩梦，因为即便是好梦，也会让醒来变得更糟。"

后来她被送往监狱，有人与她被关押在同一囚室。在那里也是彻夜亮灯。成蕾说，返回澳大利亚的飞机上是她过去三年里第一次经历黑暗。

当问及她对于在澳大利亚的生活适应如何时，成蕾表示："因为这一切磨难，我一直会想会有人突然间冒出来把我逮捕。"

成蕾对澳大利亚政府和公众表示感谢，并表示，外长黄英贤曾安慰她的家人，感觉像是"一个努力帮助我的朋友"。

（路透社、Sky News Australia）

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