在中国与盟友间走钢丝:新西兰对华政策要转向?

（德国之声中文网）新西兰议会各党派本周三讨论了在野党新西兰行动党提出的一项涉及新疆的动议，并对此表示支持。动议指出，中国新疆发生了严重侵犯维吾尔族人权的事件，但没有使用“种族灭绝”一词。先前，新西兰行动党提交的动议要求国会议员就中国针对新疆地区的政策是否构成“种族灭绝”进行投票。但为了争取总理阿德恩领导的工党支持，该党最后在文本中删掉种族灭绝一词。

新西兰行动党副党魁、外交事务发言人范维尔登（Brooke van Velden）表示，“可悲的是，我们需要软化我们的语言来讨论棘手的问题。” 她也也称：“我们的良知要求，如果我们确信是种族灭绝，就应该要这么说。”

新西兰外长马胡塔近日强调，已多次就新疆问题向中方提出关切，但种族灭绝是最严重的国际罪行，必须在国际法基础上，进行严格评估后才能做正式法律认定。

继美国国务院之后，加拿大议会和荷兰议会分别于今年2月23日和25日通过动议，称中国正在对维吾尔人实施“种族灭绝”。英国国会下议院也于4月22日全数通过批准了一项动议，宣布中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族施行的政策构成种族灭绝和反人类罪。不过，加拿大总理特鲁多、荷兰首相吕特(Mark Rutte)和英国首相约翰逊都拒绝定性中国在新疆实施了“种族灭绝”。

从言辞谨慎到承认难以调和

相当长一段时间以来，包括总理在内的新西兰官员在中国问题上表态一直较为谨慎，避免批评北京。比如，今年1月，美、澳、英、加发表措辞强硬的联合声明，表示对香港局势 “严重关切”，但同为五眼联盟成员的新西兰并没有联名。新西兰政府还多次强调坚持独立的政策，自主决定是在公开场合，还是在私下会谈中，与中国领导人讨论敏感议题。新西兰外长上月曾表示，新西兰不会听任五眼联盟指导其外交政策。

舆论分析认为，新西兰政府对华态度温和可能是不希望步澳大利亚后尘，承受对华争端带来的后果。新西兰今年1月底和中国签署了升级版的自由贸易协定，使新西兰的出口商品有更多机会进入中国。新西兰总理阿德恩当时强调，在面临严重的疫情和全球经济危机之际，该协议尤为重要。

但与此同时，面对在野党有关其对华政策过于软弱的批评以及来自盟友的压力，新西兰政府显然试图寻求一个平衡点。5月3日，新西兰总理阿德恩在奥克兰举行的一次中新工商峰会上表示，新西兰已经向北京方面就香港民主、自由日渐退化以及新疆维吾尔人命运表达严重关切。她说，随着中国在世界上的作用不断增长和变化，我们的制度之间的差异以及形成这些制度的利益和价值观正变得越来越难以调和。“在某些问题上，中新两国没有、不能，也永远无法达成一致”。不过，她同时也表示，“这只是事实，不应当影响两国关系”，并称她认为新西兰和中国仍有可能在国际贸易、气候保护、应对新冠疫情方面展开合作。

新西兰议会通过涉疆动议后，中国驻新西兰大使馆立即发表声明，称新西兰议会罔顾事实真相，执意通过涉疆动议，无理指责中方违反人权，是粗暴干涉中国内政，中方强烈不满和坚决反对。声明还称涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂的问题，事关中国主权、领土完整和国家安全，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神。尚不清楚的是，北京方面还将进一步采取何种行动，这也关系到新西兰走钢丝的对华政策还能走多远。

（据路透社等）

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