在中印之间回旋求援：马尔代夫总统访印度

马尔代夫总统穆罕默德·穆伊祖周一在新德里与印度总理莫迪举行会谈。此行旨在修复自去年穆伊祖上台后一直紧张的两国关系，让马尔代夫继续获得印度的财政支援。

（德国之声中文网）印度外交部表示，穆伊祖和莫迪预计将讨论 “共同关心的双边、地区和国际问题”。此外在为期五天的访问印度期间，穆伊祖还将与印度高级官员举行会晤。

自亲中国的穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年击败对印度友好的前任总统索利赫（Ibrahim Mohamed Solih）后上台执政以来，印度与马尔代夫之间的紧张关系日益加剧。

2023年大选之前，穆伊祖承诺驱逐部署在马尔代夫的执行人道主义援助任务的印度士兵。今年5月，新德里撤回了数十名印度军人，用文职人员取而代之。

今年1月，马尔代夫一些领导人批评莫迪为印度拉克沙德韦普（Lakshadweep）群岛做旅游宣传，是为了鼓励印度人到本国岛屿度假，而不再前往马尔代夫，导致两国关系紧张。这引发了一些印度社会名人的愤怒抗议，他们呼吁抵制到马尔代夫旅游。旅游业是马尔代夫经济的支柱。

2024年1月，马尔代夫总统穆伊祖访问北京 图像来源: Liu Bin/Xinhua/IMAGO

今年1月，穆伊祖先到中国，而后到印度访问，这一举动被认为是对新德里的冷落。穆伊祖还公布了一系列旨在让马尔代夫摆脱对印度依赖的计划，涉及医疗卫生设施、药品和粮食进口等方面。

今年6月，穆伊祖到新德里出席了莫迪第三个任期的宣誓就职仪式后，两国关系开始解冻。穆伊祖的反印言论有所收敛，与新德里的官方接触也有所加强。

印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）周日表示，他相信穆伊祖与莫迪的会谈将为两国之间的 “友好关系 ”注入 “新的动力”。

在大国间周旋

马尔代夫希望继续从印度获得财政支持以支撑其经济复苏。人们越来越担心财政困难的马尔代夫可能成为第一个拖欠伊斯兰主权债务的国家。

上个月，印度应穆伊祖政府的请求，认购了5000万美元的马尔代夫国债。之前几天，中国则同意加强在这个印度洋国家的贸易和投资。

中印是马尔代夫最大的债权国，分别提供了 13.7 亿美元和 1.24 亿美元的贷款。新冠疫情重创该国旅游业之后，经济形势不稳影响到其偿还能力。

路透社报道预计，新德里的财政支持将是穆伊祖周一与莫迪会面时的首要议题。

中国和和印度长期以来一直在争夺在马尔代夫的影响力。该群岛国家位于印度洋战略要冲。几十年来，印度一直是马尔代夫发展援助的重要提供方，包括基础设施项目、医疗保健和卫生设施等。近年来，马尔代夫成为了中国“一带一路”倡议的参与国家。

美联社分析认为，穆伊祖对新德里的访问对莫迪来说也至关重要，他正面临着周边国家的外交挑战。在斯里兰卡，亲印度的前总统哈西娜被学生抗议运动推翻后今年8月流亡印度，之后上台的新领导人迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）是一位马克思主义者。尼泊尔现任总理也被认为是一位亲中派人士。

专家称，新德里需要与斯里兰卡、孟加拉国、不丹、尼泊尔和马尔代夫这些印度的传统势力范围国家保持密切关系。

（美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。