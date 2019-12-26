圣诞过后罢工持续 法国公共交通仍陷混乱

（德国之声中文网）在圣诞节过后的这个周末，巴黎乃至法国全境的交通系统仍然处于混乱之中。对于圣诞假期结束返程的人群和准备外出度假过新年的人群来说，这几天的路途不会轻松。

到本周日，由反对法国政府退休改革引起的大罢工已经持续第25天。短途和远途公共交通领域的从业人员坚持罢工，以向马克龙政府施压。预计，交通状况在周一可能会得到略微改善。

周六，反政府的"黄背心"运动也加入了法国总工会领导的示威集会，现场局面一度激化，警方动用了催泪弹。

法国国家铁路公司（SNCF）官方宣布的消息称，周六只有六成的高速铁路运行。虽然巴黎市内地铁运营正在逐步恢复之中，但周六仍然有六条线路停运。此外，有几条从12月初就因罢工而停运的线路在周六也只是部分恢复运营。

法国总统马克龙计划通过一项改革，将法定退休年龄从62岁提高至64岁，引起了强烈反响。政府方面表示，在退休制度方面并无让步的计划，但是已经向参与罢工的几个行业领域提出了一些妥协性建议。

据媒体报道，周六，法国政府向罢工的巴黎歌剧院芭蕾舞演员做出了让步。在圣诞节期间，该剧院的舞蹈演员在街头表演"天鹅湖"中的场景，以示对政府改革计划的抗议。相关的视频在网络上疯传。

法国《回声报》（Les Echos）称，政府提出的建议是，相关退休改革计划只适用于2022年1月1日之后受聘的舞蹈演员。此外政府还提议通过一项计划，来帮助舞蹈演员在结束舞台生涯之后实现职业转型。

巴黎歌剧院现在执行的退休制度还是1698年法国国王路易十四制定的。根据该制度，歌剧院的舞者可以在42岁退休。

法国总理菲利普（Edouard Philippe）计划在假期结束之后与法国总工会继续谈判。工会计划在1月9日发起大规模的"行动日"活动。

雨涵/李鱼（美联社、法新社等）