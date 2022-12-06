为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
基督教的一个重要节日，庆祝耶稣降生。
圣诞习俗众多，国与国之间差别很大。大部分人熟悉的圣诞节传统有圣诞树，圣诞火腿，圣诞市场，冬青，及互赠礼物。12月24日晚上是传统的庆祝耶稣降生弥撒。如今圣诞节在不少国家已是家人团聚的重要节日。
每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。
有评论指出，接下来对中国疫情的观察重点包括中共政权何时会对那些参与"白纸革命"的民众秋后算帐？ 整肃的幅度又会牵连多广？
德国的圣诞市场的历史可以追溯到中世纪，全德国每年圣诞节前约有2500个集市，分散在各个城市。以下我们精挑细选出最富圣诞气息的几个。
有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
德国明镜杂志关注了中国新一轮封城带来的影响，指出这不仅会拖累中国经济，还可能影响全球供应链和德国的圣诞生意。《法兰克福汇报》文章聚焦了中国依然保持较低通胀背后的原因。
在柏林西部，一辆汽车周三上午衝撞人群，造成至少一人丧生，多人受伤，其中五人面临生命危险。这次事件与2016年圣诞市场恐袭案的事发地距离很近。
数月时间里，西班牙拉帕尔马岛（ La Palma ）火山不断喷发，释出巨量火山灰和岩浆。圣诞节起，火山终于恢复了平静。然而，火山喷发造成的灾难远未结束。人们开始清理工作，众多问题尚待解决。
新年伊始，美国境内新冠感染数量激增。国防部长奥斯汀也检测出新冠阳性。他在圣诞节前曾与拜登会面。
上周，美国达美航空一架从西雅图飞往上海的客机在几经推迟后起飞，中途突然返回西雅图。达美航空回应表示，上海浦东国际机场实施的新要求是造成这架航班折返的原因。中方则称达美航空人员严重短缺才是真正原因。
圣诞节过后，德国多地又发生民众反新冠防疫措施示威抗议现象，参与者数以万计。还在讨论的接种义务尤其引发不满和愤怒。
受疫情影响，今年圣诞节期间，德国铁路长途车乘客共计 160 万人次，虽较去年明显增加，但仍远少于新冠大流性瘟疫爆发前的2019年。
据亚洲天主教新闻社Ucanews报道，中共对民间和教会庆祝圣诞节都做出限制指示。关注中国宗教自由和人权状况的网络杂志《寒冬》掌握的中国一份官方文件显示，圣诞节是一个“被禁止的西方节日”。
1991年，虽然在多个加盟共和国宣布独立、叶利钦掌权的背景下，苏联早已名存实亡，但戈尔巴乔夫在12月25日圣诞节发表电视讲话宣布辞职，才算是真正敲响了这个共产主义政权的“丧钟”。德国之声带你去回顾那个具有划时代意义的夜晚。
天主教教宗方济各与信众共庆圣诞。来自世界各地的大约2000人参加了在圣彼得大教堂举行的弥撒。教宗此次布道之要旨：谦逊乃美德。他也呼吁人们不要忽视全球冲突，以对话方式解决暴力问题。
去教堂参加礼拜，收送礼物，然后晚上和朋友一起去酒馆欢聚：德国人在圣诞节真的很忙。而且过节的传统也正在发生变化。
德国总统施泰因迈尔在2021圣诞节演讲中以极深沉语调呼吁国民，面对新冠疫情要表现出互信和责任感，摈弃仇恨和攻击。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式