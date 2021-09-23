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基督教的一个重要节日，庆祝耶稣降生。
圣诞习俗众多，国与国之间差别很大。大部分人熟悉的圣诞节传统有圣诞树，圣诞火腿，圣诞市场，冬青，及互赠礼物。12月24日晚上是传统的庆祝耶稣降生弥撒。如今圣诞节在不少国家已是家人团聚的重要节日。
受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。
深圳盐田港运输因受疫情影响而陷入停滞，导致大量货船拥堵。德国批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳指出，海运延误给多个行业，尤其是提前囤货，准备年底圣诞购物季的行业带来影响。停工数天后，盐田港6月底已经复工。
这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。
比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
圣诞节之际，柏林城区克罗伊茨贝格发生流血枪击事件。目前事件的背景不详。但在柏林，个别群体或家族之间的暴力冲突并不罕见。
数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。
圣诞节当天的德语报刊，纷纷刊评分析了达成脱欧贸易协定后的英欧关系走向。《世界报》、《奥格斯堡汇报》都认为，英国与欧盟仍然相互需要对方。《商报》、《法兰克福汇报》指出，协议只是一个开端。
新冠疫情肆虐之下，全球各地圣诞节和往年大不一样。但是，人们还是在努力让自己快乐起来。
受到西方文化影响，日本人也习惯庆祝圣诞节。但日本人的圣诞大餐吃的不是火鸡，而是快餐肯德基。究竟肯德基为何会成为日本人庆祝圣诞必备的佳肴？
新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。
2020年该来的总会来，该去的总会去。圣诞老人与时俱进，搞起了网络直播。你觉得，他的口袋里面有送给你的礼物吗？
提到平安夜晚餐，人们很容易想到家人围桌而坐享用美味的烤鹅，但实际上各家的传统大餐都不同。德国著名的政治人物圣诞节都喜欢吃些什么呢？总理默克尔又会端出哪道菜呢？
圣诞节平安夜当天，德国新冠死亡人数继续快速攀升。许多地区的火葬场已经告急，无法及时火化逝者的尸体。此时此刻，火葬场里的每一幕都是一声警钟。
周四德国罗伯特-科赫研究所公布的单日新增新冠病例高达32195人。德国重症监护和急诊医学专家警告，若民众在圣诞节期间不能减少社交接触，明年1月将出现第三波疫情。圣诞期间，教堂继续开放。
今年的圣诞节之际，德国的教堂比往年要安静。节日音乐会被取消，虽然许多圣诞弥撒仍照常举行，但是也受到防疫规定的制约。
圣诞节前夕，天空中出现难得一见的景象：太阳系中最大的两颗行星木星和土星之间的距离极为接近。这是罕见的天文奇观。两颗行星的下一次相会还要等相当长的时间。
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