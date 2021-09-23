疫情下的教廷平安夜彌撒

新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。