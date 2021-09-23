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圣诞节

基督教的一个重要节日，庆祝耶稣降生。

圣诞习俗众多，国与国之间差别很大。大部分人熟悉的圣诞节传统有圣诞树，圣诞火腿，圣诞市场，冬青，及互赠礼物。12月24日晚上是传统的庆祝耶稣降生弥撒。如今圣诞节在不少国家已是家人团聚的重要节日。

A sign requesting shoppers' patience about products temporarily out of stock is displayed on empty shelves in a supermarket at Nine Elms, south London on July 22, 2021. - British supermarkets and suppliers warned today of possible food shortages due to staff self-isolating, as rising coronavirus cases threaten chaos after the government controversially eased all restrictions earlier this week. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

英国食品供应紧张 政府呼吁民众不必恐慌 23.09.2021

受劳动力短缺、能源价格上涨的影响，英国超市里饮料和肉类的供应已经出现紧张。政府则发出安民告示，呼吁民众不要恐慌性购物。
SHENZHEN, CHINA - AUGUST 21: Aerial view of containers sitting stacked at the Yantian International Container Terminals on August 21, 2020 in Shenzhen, Guangdong Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111296043768

一港牵动全球 盐田港拥堵威胁圣诞季 03.07.2021

深圳盐田港运输因受疫情影响而陷入停滞，导致大量货船拥堵。德国批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳指出，海运延误给多个行业，尤其是提前囤货，准备年底圣诞购物季的行业带来影响。停工数天后，盐田港6月底已经复工。
Workers pack items at an Amazon Fulfillment Center, ahead of the Christmas rush, in Tracy, California, November 30, 2014. REUTERS/Noah Berger (UNITED STATES - Tags: BUSINESS SOCIETY)

中国卖家占领2020美国年终消费市场 04.01.2021

这个圣诞节，很多美国消费者发现自己为亲友预订的圣诞礼物绝大部分来自中国。同时，美国消费者对“中国制造”的印象也在发生改变。
PURMEREND - A Sinterklaas from Sinterklaascentrale Amsterdam prepares for his digital visits of the day. national entry with black pete sooty piet A Pete prepares for his visits with Saint Nicholas today. ROBIN UTRECHT PURMEREND - A Sinterklaas from Sinterklaascentrale Amsterdam prepares for his digital visits of the day. national entry with black pete sooty piet A Pete prepares for his visits with Saint Nicholas today. ROBIN UTRECHT

“圣诞老人”访养老院 26人染疫亡 01.01.2021

比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei stehen in der Nähe des U-Bahnhofs Möckernbrücke. Unweit davon, in der Stresemannstraße in Kreuzberg, kam es am frühen Morgen zu einer Schießerei. Dabei wurden nach ersten Informationen vier Personen zum Teil schwerst verletzt. Der Bereich um den Tatort ist weiträumig abgesperrt.

圣诞节柏林街头发生枪击案 26.12.2020

圣诞节之际，柏林城区克罗伊茨贝格发生流血枪击事件。目前事件的背景不详。但在柏林，个别群体或家族之间的暴力冲突并不罕见。
25.12.2020 *** A mother and child look at the line of trucks parked up on the M20, part of Operation Stack in Ashford, Kent, England, Friday, Dec. 25, 2020. Thousands wait to resume their journey across The Channel after the borders with France reopened. Trucks inched slowly past checkpoints in Dover and headed across the Channel to Calais on Thursday after France partially reopened its borders following a scare over a rapidly spreading new virus variant. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

英国港口大堵车 司机路边过圣诞 26.12.2020

数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。
Brexit. File photo dated 17/02/16 of the EU and Union flags. Cabinet Office minister Michael Gove has said he has formally confirmed to the EU the UK will not extend the Brexit transition period. Issue date: Friday June 12, 2020. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:54116774 |

德媒点评：英国依然离不开欧洲 25.12.2020

圣诞节当天的德语报刊，纷纷刊评分析了达成脱欧贸易协定后的英欧关系走向。《世界报》、《奥格斯堡汇报》都认为，英国与欧盟仍然相互需要对方。《商报》、《法兰克福汇报》指出，协议只是一个开端。
Teddy bears on tram seats to maintain social distancing in Croatia

不一样的圣诞节 25.12.2020

新冠疫情肆虐之下，全球各地圣诞节和往年大不一样。但是，人们还是在努力让自己快乐起来。
A KFC in Yokohama, with people lining up to collect their orders The photos to go with the story about KFC in Japan were taken by DW's correspondent Julian Ryall. via Wesley Rahn

为何日本人圣诞节爱吃肯德基？ 25.12.2020

受到西方文化影响，日本人也习惯庆祝圣诞节。但日本人的圣诞大餐吃的不是火鸡，而是快餐肯德基。究竟肯德基为何会成为日本人庆祝圣诞必备的佳肴？

疫情下的教廷平安夜彌撒 25.12.2020

新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。

告诉你：圣诞老人已经出发 24.12.2020

2020年该来的总会来，该去的总会去。圣诞老人与时俱进，搞起了网络直播。你觉得，他的口袋里面有送给你的礼物吗？
Bildnummer: 56760119 Datum: 15.09.2008 Copyright: imago/imagebroker Martinsgans, Schweden, Rezept gegen Gebühr erhältlich xmk x0x 2008 quer angerichtet angerichtete angerichteter angerichtetes appetitlich appetitliche appetitlicher appetitliches Braten Bratkartoffel Bratkartoffeln deftig deftige deftiger deftiges erhältlich erhaeltlich Ernährung Ernaehrung Essen Food foodfoto foodfotos foodstill foodstills Gänse Gänsebraten Gaense Gaensebraten Gans Gebühr gebraten gebratene gebratener gebratenes Gebuehr Geflügel Gefluegel gegen Gericht Gerichte Hauptgericht Hauptgerichte herzhaft herzhafte herzhafter herzhaftes Kartoffel Kartoffeln Lebensmittel Mahlzeit Mahlzeiten Martinsgans Nahrung Nahrungsmittel Rezept Schweden schwedisch schwedische schwedischer schwedisches Solanum Speise Speisen Studioaufnahme Studioaufnahmen tuberosum 56760119 Date 15 09 2008 Copyright Imago image broker Michaelmas goose Sweden Recipe against Charge available xmk x0x 2008 horizontal served angerichtete angerichteter angerichtetes appetizing appetising appetitlicher Appetitliches Roasts Fried potato Fried potatoes hearty savory Deftiger Hearty available erhaeltlich Nutrition Nutrition Eat Food food foto food fotos food till food stills Geese Roast goose Geese Gaensebraten Goose Charge fried Fried fried Fried Charge Poultry Poultry against Court Courts Main course Main dishes hearty hearty Herzhafter hearty Potato Potatoes Food Meal Meals Michaelmas goose Food Food Recipe Sweden Swedish Swedish Swedish Swedish Solanum Dish Dishes Studio shooting Studio recordings tuberosum

德国政客圣诞夜都吃啥？ 24.12.2020

提到平安夜晚餐，人们很容易想到家人围桌而坐享用美味的烤鹅，但实际上各家的传统大餐都不同。德国著名的政治人物圣诞节都喜欢吃些什么呢？总理默克尔又会端出哪道菜呢？

新冠继续肆虐 德国火葬场告急 24.12.2020

圣诞节平安夜当天，德国新冠死亡人数继续快速攀升。许多地区的火葬场已经告急，无法及时火化逝者的尸体。此时此刻，火葬场里的每一幕都是一声警钟。
20.11.2020***Bochum, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Maskenpflicht in der Bochumer Innenstadt in Zeiten der Coronakrise beim zweiten Teil Lockdown, Passanten mit Schutzmasken gehen ueber die weihnachtlich geschmueckte Kortumstrasse, der Haupteinkaufsstrasse in der Fussgaengerzone.

专家：圣诞若不控制聚会 德国恐迎第三波疫情 24.12.2020

周四德国罗伯特-科赫研究所公布的单日新增新冠病例高达32195人。德国重症监护和急诊医学专家警告，若民众在圣诞节期间不能减少社交接触，明年1月将出现第三波疫情。圣诞期间，教堂继续开放。
Kölner Rheinufer bei Nacht mit Rathaus, WDR, Fernsehturm, Groß St. Martin und Dom. Foto vom 28. September 2015. | Verwendung weltweit

疫情之下庆贺圣诞节 24.12.2020

今年的圣诞节之际，德国的教堂比往年要安静。节日音乐会被取消，虽然许多圣诞弥撒仍照常举行，但是也受到防疫规定的制约。
A statue of a Kansa Indian atop the Kansas Statehouse stands in the foreground as Saturn, top, and Jupiter, below, are seen Saturday, Dec. 19, 2020 in Topeka, Kan. The two planets are drawing closer to each other in the sky as they head towards a great conjunction on Monday, Dec. 21, where the two giant planets will appear a tenth of a degree apart. (AP Photo/Charlie Riedel)

难得一见：木星合土星 22.12.2020

圣诞节前夕，天空中出现难得一见的景象：太阳系中最大的两颗行星木星和土星之间的距离极为接近。这是罕见的天文奇观。两颗行星的下一次相会还要等相当长的时间。
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