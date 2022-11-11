达美航空中途返航 其原因中美各执一词

上周，美国达美航空一架从西雅图飞往上海的客机在几经推迟后起飞，中途突然返回西雅图。达美航空回应表示，上海浦东国际机场实施的新要求是造成这架航班折返的原因。中方则称达美航空人员严重短缺才是真正原因。