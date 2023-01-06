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基督教的一个重要节日，庆祝耶稣降生。
圣诞习俗众多，国与国之间差别很大。大部分人熟悉的圣诞节传统有圣诞树，圣诞火腿，圣诞市场，冬青，及互赠礼物。12月24日晚上是传统的庆祝耶稣降生弥撒。如今圣诞节在不少国家已是家人团聚的重要节日。
俄羅斯總統普京週四（5日）下令，自1月6日中午起停火36小時，以讓信徒能參與東正教平安夜及耶誕節。這是烏俄戰爭歷時逾10個月以來第一個重大停火令，但烏克蘭將克里姆林宮的提議視為「偽善」。
圣诞节期间，乌克兰境内的战火并未停歇，乌克兰多个城镇遭到俄罗斯军队的炮击。乌克兰外长表示，将呼吁联合国安理会把俄罗斯从常任理事国名单除名。另外，俄罗斯官员撰文称，如果不能确保俄罗斯的安全，世界将继续处于核战争的边缘。
德国总统施泰因迈尔在周日（12月25日）晚上7点发表圣诞致辞，强调乌克兰“必须有一个公正的和平，既不奖励掠夺土地的行为，也不将乌克兰人民遗弃在占领者的恣肆妄为和暴力之下”。
战火中的乌克兰，并没有被圣诞老人所遗忘。他放弃了心爱的飞行雪橇，乘坐火车前往基辅，前往赫尔松、顿巴斯，为那里的孩子们送去节日的祝福以及联合国儿童基金会准备的礼物。
乌克兰总统泽连斯基本周出访华盛顿前，美国宣布了有史以来对乌克兰的最大规模军援。本月稍早，泽连斯基的顾问曾在推特上列出希望获得的武器清单，但其中只有爱国者导弹如愿出现在美国最新公布的名单中。为什么美国不愿意向乌克兰提供更有攻击性的武器？
英国目前几乎没有一天不发生罢工。本周二公立医院的护理人员罢工，周三则是轮到救护车驾驶员。即将到来的圣诞节可能会让情况更糟糕。
俄罗斯会利用圣诞节的机会停火或者和谈吗？不会。俄乌战争将继续下去，而且会越来越残酷。
每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。
有评论指出，接下来对中国疫情的观察重点包括中共政权何时会对那些参与"白纸革命"的民众秋后算帐？ 整肃的幅度又会牵连多广？
德国的圣诞市场的历史可以追溯到中世纪，全德国每年圣诞节前约有2500个集市，分散在各个城市。以下我们精挑细选出最富圣诞气息的几个。
有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
在柏林西部，一辆汽车周三上午衝撞人群，造成至少一人丧生，多人受伤，其中五人面临生命危险。这次事件与2016年圣诞市场恐袭案的事发地距离很近。
上周，美国达美航空一架从西雅图飞往上海的客机在几经推迟后起飞，中途突然返回西雅图。达美航空回应表示，上海浦东国际机场实施的新要求是造成这架航班折返的原因。中方则称达美航空人员严重短缺才是真正原因。
受疫情影响，今年圣诞节期间，德国铁路长途车乘客共计 160 万人次，虽较去年明显增加，但仍远少于新冠大流性瘟疫爆发前的2019年。
据亚洲天主教新闻社Ucanews报道，中共对民间和教会庆祝圣诞节都做出限制指示。关注中国宗教自由和人权状况的网络杂志《寒冬》掌握的中国一份官方文件显示，圣诞节是一个“被禁止的西方节日”。
天主教教宗方济各与信众共庆圣诞。来自世界各地的大约2000人参加了在圣彼得大教堂举行的弥撒。教宗此次布道之要旨：谦逊乃美德。他也呼吁人们不要忽视全球冲突，以对话方式解决暴力问题。
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